Óriási újítás élesedik a dm drogériáknál: rengetegen várták már, ez tényleg hiányzott

A Rossman után végre elérhető a dm applikációja is, amivel könnyebben és gyorsabban tudjuk majd beszerezni a szükséges termékeket. A legjobban a törzsvásárlók örülhetnek.

A dm még 2018-ban lépett be az online kereskedelem piacára, ahol mára már több mint 12 ezer termék lett elérhető. Most pedig idén tavasztól végre megérkezett az applikáció is, ami az ígéretek szerint egy komplex szolgáltatással fogja várni a vásárlókat.

A hírek szerint a drogéria törzsvásárlói programot a változás nem érinti, csak annyiban, hogy mostantól nem a PAYBACK applikációt kell majd használniuk, hanem a dm appot. Itt pedig minden meg ugyanúgy elérhető lesz, mint ahogyan korábbam.