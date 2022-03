Különleges sörrel hódít az Aldi Európában: Magyarországra is megérkezhet?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több országban is különleges sört dobott piacra az Aldi, amelyet a híres Brewdog főzdével közösen alkottak meg. Az Aldipát Winkler Róbert és Reketye Zoltán is letesztelte, és videójukban arra jutottak, hogy itthon is lenne rá igény. Megkérdeztük a magyarországi Alditól, hogy elérhető lesz-e itthon az ital.

NEKED AJÁNLJUK