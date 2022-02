Robbant a rágógumi-botrány Magyarországon: veszélyes adalékot találtak rengeteg termékben

Az Európai Bizottság betiltotta a titán-dioxid, más néven E-171 adalékanyag használatát 2022. augusztustól - írja az Infostart.

Pleava Györy, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági igazgatója jelentette be, hogy a széles körben használt titán-dioxidot nem lehet 2022- augusztus 7-e után élelmiszerek előállításakor használni. A titán-dioxidot fehérítő anyagokban, valamint bevonatokban fordul elő, főként rágógumikban, édesítőkben és italporokban, de például pékárukban és étrendkiegészítőkben is megtalálható. A tiltás oka, hogy nem zárható ki a titán-dioxid genotoxikus hatása, valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szerint okozhat daganatos megbetegedést is.

A Nébih augusztus 7-e után már ellenőrizni fogja, hogy ne használjanak fel titán-dioxidot élelmiszer-előállítás során, azonban az augusztus 7. előtt készült titán-dioxidot tartalmazó áruk még a szavatossági idejük alatt forgalomban maradhatnak. Jelenleg nincs olyan adalékanyag, meg helyettesíthetné az E-171-et, így lehet, hogy bizonyos, korábban fehér termékeknek a jövőben más színe lesz.