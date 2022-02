Itt áll feketén-fehéren: ennyi pénzt hagyhat a magyarok zsebeében az árstop

Súlyos drágulást hoztak az elmúlt hónapok a magyar üzletekben. Az Augusztus óta elszálló infláció a KSH jelentése szerint a tavalyi év végén 7,4 százalékon tetőzött, évtizedes rekordot megdöntve. A kormányzat legújabb válasza az élemiszerárák esetében is brutális drágulásra az úgynevezett hatósági árstop február 1-től történő bevezetése volt. A Pénzcentrum utána járt, mennyit spórolhatnak a magyar fogyasztók az érintett termékeken.

Rekordinflációval és többek között az élelmiszerek árainak súlyos drágulásával zártuk az óesztendőt. Decemberben 7,4 százalékos inflációt jelentett a KSH, zsinórban a második hónapban, ami 14 éves rekordnak számít hazánkban.

Az árak tartós drágulása azonban már a nyár vége óta tart, és az egyetlen reménykeltő fejlemény (néhány termék esetében) a február első napján életbe lépett árstop volt. A Pénzcentrum utána járt, mekkora hatással volt a kormányzati közbelépés az érintet élelmiszerek árára.

Az üzletek reakciója drasztikus volt

A Pénzcentrum hétvégén tudta meg, hogy a Lidl Magyarország az élelmiszerstop hatálya alá tartozó élelmiszerekre vonatkozóan mennyiségi korlátozást vezet be február 1-től. Az értesülésen felbuzdulva más üzletláncokat is megkérdeztünk, élni fognak-e ugyanezzel a megoldással az árstop bevezetése után.

Az ALDI Magyarország egyelőre vizsgálja a lehetőségét a hatósági áras termékek esetben egy esetleges mennyiségi korlátozás bevezetésének

Állt a diszkont válaszában. Nem a Lidl tehát az egyetlen üzletlánc, ami drasztikus lépésre szánhatja el magát. Kedden pedig kiderült, hogy a SPAR-nál és a Tescónál is jön a korlátozás.

A kiemelkedő érdeklődésre tekintettel úgy döntöttünk, hogy február 1-jétől mennyiségi korlátozást vezetünk be a hatósági áras termékek esetében. A döntéssel azt szeretnénk elérni, hogy továbbra is a megszokottak szerint tudjon hozzájutni mindenki háztartási mennyiségben az érintett termékekhez

- ismertette délelőtt a Pénzcentrummal Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Legfrissebb értesülésünk szerint pedig a Tesco is be fogja vezetni a mennyiségi korlátozást a hatósági áras termékekre. Mivel pedig a mennyiségi korlátozás bevezetésének nincs jogi akadálya a közeljövőben további diszkontok is megléphetik, egyedül a kisebb üzletek esetén nem valószínűl, hogy ezzel éljenek majd.

A CBA és a Príma is gyorsan reagált a bejelentésre és üzleteikben bekövetkezett az, amire sokan figyelmeztettek. Megjelent az importsertéshús a spanyol termékek képében. A spanyol import az Európában kialakult túlkínálat egyik tünete, tehát nem arról van szó, hogy a spanyolok ennyivel olcsóbban képesek a sertéshúst előállítani, hanem arról, hogy megteltek a hűtőházak, és megindult a termékek bármi áron történő értékesítése, vagyis kényszerlikvidálása.

Reméljük, hogy ez nem válik a napi gyakorlat részévé, és köszönjük mindazoknak a kiskereskedelmi láncoknak, amelyek korábban kinyilvánították, hogy állandó kínálatukban csak magyar sertéshúst tesznek ki a pultra, és ehhez tartják is magukat

– mondta erről korábban Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Az árak összehasonlítása nehéz ügy, hiszen ugyanabból a húsféléből nem szerepelt egyazon pultban magyar és spanyol termék, mindenesetre a CBA-ban és a Prímában egyaránt kilónként 899 forintért kínált sertéslapocka az egyik Auchan áruházban akciósan volt 1199 forint, míg a CBA-s, 1399 forintért kínált spanyol csont nélküli sertéslapockával szemben a magyar lapocka az Auchanban 1559 forint volt hét végén.

Indul az árstop, készültek a láncok

Mint ismert, a 2022. február 1. és 2022. május 1. közötti időszakban, hat termékre vonatkozóan árstop lesz érvényben Magyarországon. A mától hatósági áras termékek a következők:

kristálycukor (fehér cukor),

búzafinomliszt BL 55,

finomított napraforgó étolaj,

házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej.

Az említett termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikkeket értékesítő kereskedő által 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb.

A Pénzcentrum utánajárt, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Ezért kigyűjtöttük az érintett termékek árait a legnépszerűbb diszkontláncok online felületein január 31-én és február 1-jén. A gyűjtésben az üzletekben elérhető legolcsóbb (jellemzően saját márkás) termékek árait hasonlítottuk össze.

Ahogy ábránkon is látszik, úgy tűnik volt üzletlánc, amelyik előre készült az árstopra. A Tesco internetes felületén ugyanis forintra pontosan ugyanannyiba került az összes vizsgált termék február első, mint január utolsó napján. A többi diszkontnál jellemzően a termékek nagy részének esetében volt valamekkora változás.

A bl55-ös liszt valamennyire kivétel. Ugyanis annak ára a Príma, a Spar és az ALDI üzleteiben sem változott. Az általunk vizsgált többi üzletben azért valamennyit a finomliszten is spórolhatunk mától. Az Auchanban 6, a Groby-ban 13, a Kiflinél pedig 29 százalékkal lett olcsóbb ez a termék.

A kristálycukor ára is hasonló mértékben változott a vizsgált üzletek majd mindegyikénél. A Príma online felületén 9 százalékkal, az Auchannál 20 százalékkal, a Sparnál pedig 15 százalékkal lett megfizethetőbb, a Groby-ban és a Kifli weboldalán pedig 10, illetve 14 százalékkal lett olcsóbb a fehér cukor.

Persze a cukor és a liszt esetén, hiába az elszálló infláció megfékezése, ezek a viszonylag nagynak tűnő arányú árváltozások is néhány tízforintos különbséget jelentenek csupán. A csirkemell és a sertéscomb esetében viszont ugyanekkora nagyságú változás jóval több pénzt hagyhat a pénztárcákban, nézzük hát, százalékosan mennyit csökkent ezek ára.

A Prímában az előbbi ára 1490 forintról 1390 forintra csökkent, ami 6,7 százalékos változás, a Groby-ban pedig 9,5 százalékkal lett olcsóbb a csirkemell, de sok helyen ezeknél is többet spórolhatunk az árstopon.

A Sparban ugyanis, míg január végén 1449 forintba került a legolcsóbb csirkemell kilója, február első napján már 1199 forintért hozzájuthatunk. Ez százalékosan nem kevesebb, mint 17 százalékos változást jelent a vásárlói szemmel kedvezőbb irányba.

A Kiflinél pedig még ennél is nagyobb volt a változás. Az online élelmiszerboltban ugyanis január végén nem találtunk 1615 forint alatti kilóárú csirkemellet, február elsején viszont ugyanazon termék kilóját 1300 forintért hirdették. Ez 19,5 százalékos csökkenést jelent a mellhús árában.

A sertéscomb is sok helyen olcsóbb lett a hónapfordulón, de (a sertéshús árának korábbi mérsékelt drágulását nézve érthető módon) ennél csekélyebb módon. A Príma online felületén 1399 forintról 1290 forintra csökkent kilóára, ami 7,8 százalékos csökkenést jelent a hétfői árhoz képest. A Kiflinél még ennél is kevesebbet spórolhatunk a sertéshúson. 1550 forintos kilóára ugyanis 1490 forintra változott, ami mindössze 3,8 százalékos változás. Az ALDI polcain is csupán 100 forintos volt a változás. 1399 forintról 1299 forintra csökkent a legolcsóbb sertéscomb ára, ami 7 százalékos csökkenést jelent.

A magyar kispénzűek és nyugdíjasok egyik kedvencének esetében a változás sokkal szembeötlőbb mértékű. A csirke farhát ára a Príma polcain 350 forintról 279 forintra csökkent, ami 20 százalékos változást jelent az Auchanban pedig 25 százalékkal lett olcsóbb, így a január végi 399 forint helyett 299 forintért kapható.

A farhát ára mégsem ezekben az üzletekben csökkent a leginkább drasztikus mértékben. A Sparban ugyanis, míg január 31-én még 389 forintért volt kapható, ma már 229 forintért is hozzájuthatunk a legolcsóbb változathoz. Ez azt jelenti, hogy 41 százalékkal csökkent az ára. A Kiflinél és az ALDI-nál valamivel csekélyebb mértékben, 10, illetve 8 százalékkal lett olcsóbb a farhát.

A csúcsdrágulók közé tartozó étolaj esetében is látványos volt az árstop hatása. A Prímában 799 forintról 659 forintra csökkent a legolcsóbb termék ára, ami 17 százalékos árcsökkenést jelent és a változás mértéke az Auchanban is hasonló, ahol 649 forint helyett 549 forintért juthatunk étolajhoz (15 százalékos változás).

A Sparban az étolaj 21 százalékkal lett olcsóbb a hatósági árszabás hatására. A január végi 649 forint helyett 509 forintért vehetjük meg a legolcsóbb terméket.

Bár a tej nem volt csúcsdráguló és egyébként is csak a tartós változatot érintette az árstop, számos diszkontban így is szembetűnő volt annak hatása. Ezek közé tartozik az Auchan és a Spar, ahol egyaránt 249 forintról 206, illetve 209 forintra csökkent a legolcsóbb, saját márkás 2,8 százalékos UHT tej ára. A 43, illetve 40 forintos olcsósodás 17, illetve 16 százalékos változást jelent.

A Groby-ban mindössze 3, a Kiflinél pedig 6,7 százalékkal lett olcsóbb a legmegfizethetőbb tej ára, a Tescóban és az ALDI-ban pedig egyáltalán nem változott. Az egyik üzletláncnál viszont igazán meglepő jelenséget tapasztaltunk.

A Prímában ugyanis a legolcsóbb tej ára 279 forintról 299 forintra drágult. 7 százalékkal többet kell tehát fizetnünk érte, mint az árstop előtt. Bár a második és harmadik legolcsóbb tejet is megvizsgálva látszik, hogy azok ára vagy változatlan, vagy 15 százalékkal csökkent. Úgy látszik az árstop hatékonysága, bár bizonyos érintett termékek esetén valóban figyelemre méltó, másoknál minimum vitatható.