Pizza-kánaán köszönthet be a magyar konyhákba: ez lehet most a karácsonyi slágerajándék

Rétegtermékek ugyan, de azért az ünnepekkor mindig felpörög az otthoni pizzasütők értékesítése is. A már jól ismert 20-30 ezer forintos kategórián túl is akadnak azonban lehetőségei a vásárlóknak, sőt, új trónkövetelők is megjelentek a piacon, amik prémium minőséget ígérnek. Karácsonyi ajándékmustránk célkeresztjébe most az otthoni pizzasütők kerültek.

Bár mostanáig leginkább rétegterméknek számított, azért az otthoni pizzasütők eddig is megtalálhatók voltak a legnagyobb elektronikai áruházak polcain. Igaz, nem túlzottan nagy mennyiségben. A többnyire pár tízezer forintos készülékek a klasszikus melegszendvics-sütőkre emlékeztetnek, míg a pár százezer forintosak olyanok, mint egy high-tech sütő.

Mostanság azonban új ostromlók is kezdik felütni a fejüket a piacon, akik új színt vinnének az otthoni pizzasütésbe. Ezekről ráadásul mostanság valósággal özönlenek a hirdetések a különböző közösségi média felületeken, például az Instagramon is. Azért, hogy tisztábban lássunk, a Pénzcentrum több elektronikai és grill eszköz-forgalmazót is megkeresett, mondják el, milyen lehetőségei vannak annak, aki otthoni körülmények között is kiváló minőségű pizzát szeretne sütni (nem a klasszikus sütőjében).

Menő rétegtermékek

Az Emag arról tájékoztatta lapunkat, hogy az otthoni pizzasütők elsősorban speciális rétegterméknek mondhatók, jellemzően a nyári időszakban, és a karácsonyi szezonban jelentősebb a fogyásuk. Viszont a háztartási kisgépeken belül a sütési kategóriában csekély a forgalmi súlya ennek a termékkategóriának. Hasonlóan nyilatkozott a Media Markt is, mint írták, az ünnepek tájékán sokan vásárolnak konyhai kiegészítőket, így a pizzasütőkre is észlelhető egy általános szezonális keresletnövekedés.

A vállalat szakértői felhívták a figyelmet arra is, hogy az igazán jó pizza titka, hogy magas hőfokon kevés ideig süssük. A pizzasütő készülékek (egy része) biztosítják, hogy zárt térben, akár 400C hőfokon készüljön az étel. Ennek köszönhetően akár 4 perc alatt készre süthetjük a pizzát. Ez utóbbi hőmérsékletre persze csak a magasabb árkategóriájú termékek képesek. A Media Markt szerint 35 ezer forintig jellemzően egy minden igényt lefedő „mobil” készüléket kap a vásárló. Ezek a termékek is kielégítik az átlag felhasználói igényeket, de ezen árpont felett megjelennek már a prémium termékek, melyek azon túl, hogy jellemzően ismertebb gyártók termékei, letisztultabb formával, szebb designnal és több extra funkcióval is bírnak.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek, a pizzasütés funkcióján túl például már mini grillként is funkcionálhatnak, így ezek már a konyhák állandó elemének minősülnek, nem eseti használatra veszi őket elő az ember. A drágább készülék például három fűtési típust is tud: aktív alsó fűtés, intenzív közvetlen fűtés és 400 ° C-os forró sugárzó levegő a teljes kemence térben.

Az Emag szakértői ezen felül úgy vélik, a hagyományos sütőkből is igen sokféle típus létezik a belépő kategóriától a prémium szegmensig: van, amelyikben remek pizzát lehet sütni, más típusok egyéb ételtípusok elkészítésében optimálisak. A pizzasütők esetében a kimondottan ezen ételtípus készítéséhez kidolgozott, kompakt kivitel a legfontosabb, ami lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb minőségű ételt készítsük el jó ár-érték arány mellett (vagyis egy jóval drágább, de nem kifejezetten pizzasütésre optimalizált sütőt tud kiváltani jobb áron.)

Mit érdemes átgondolni pizzasütő-vásárlás előtt?

Az Emag szerint fontos átgondolni, hogy a sütőfelület tapadásmentes bevonatú, esetleg kőfelület legyen, illetve hogy megfelelő méretű pizzát lehessen benne sütni. Arra is érdemes figyelni, hogy a sütési hőmérséklet 200 Celsius fok alatti, vagy az akár 400 Celsius fok közeli sütés is elérhető-e - az eltérő sütési hőmérséklet más-más pizzafajta esetében optimális sütési időt biztosít - például a nápolyi pizzát magas hőfokon, rövidebb ideig sütik, míg a vastag tésztás római pizzát hosszabb ideig kell sütni. Szempont lehet, hogy az adott készülék alkalmas legyen a pizza mellett egyéb ételek sütésére, és persze a dizájn sem utolsó, ha a konyhapult gyakori vagy állandó eleme lesz a sütő.

A Media Markt szerint legelső sorban érdemes átgondolni a konkrét igényeket, mely alapján kiválaszthatja a megfelelő pizzasütőt az ember. Fontos tudni az illetőnek például, hogy milyen gyakran használná a sütőt, és ennek megfelelően választani a mobil készülékek, vagy pedig a konyha állandó elemeként (a pizzasütésen túlmutatóan) funkcionáló készülékek között.

Az új trónkövetelők

Az elektronikai bolti, már eddig is ismert készülékek mellett felütötték a fejüket új trónkövetelők is, akik elég sokat hirdetnek mostanság olyan online felületeken, mint a YouTube vagy az Instagram. Ezek közül az egyik legfelkapottabb márka az Ooni otthoni pizzasütő. Az egyre növekvő hype miatt kíváncsiak voltunk, mit tudnak pontosan ezek a berendezések.

Az Ooni 5 különböző modellt kínál vegyes, fa, faszén, gáz - gázüzemű - fapellet üzemű modelleket. Mindegyik könnyedén hordozható, 15-25 perc alatt akár 500°C-ra felfűthető és 60 másodperc alatt éttermi minőségű pizzák süthetőek benne

- mondta el lapunknak Lovas József, a grill és barbecue szakáruház, a Grilltársaság ügyvezetője. A szakember beszélt arról is, hogy választás előtt elsősorban a modell közül a fűtőanyag milyenségét, illetve a sütő méretét érdemes mérlegelni.

Ezeket a készüléket elsősorban egyébként az itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő nápolyi pizzák készítésével azonosítják, lévén, hogy a rendkívül magas hőmérséklet elérésük miatt erre a típusú pizza készítésére tökéletesen alkalmasak. Lovas József arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy a készülékek ár/érték aránya a magyar pénztárcához is kedvező, a legolcsóbb darabok 110-130 forintos áron mozognak.

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy jelenleg a vevők részéről igazi karácsonyi boom van, a magán felhasználók mellett vendéglátóhelyek is vásárolnak tőlük ilyen sütőket. Sőt, általánosan elmondható az is, hogy ezek a sütők és kiegészítők a legsikeresebb termékcsaládjuk, pedig a termékek csak idén, 2021-ben jelentek meg a magyar piacon. Ennek fényében nem meglepő, hogy a szakember a következő években nagy kereslet-felfutást vár a termékek iránt.

Érdekes kérdés lehet mindezeken felül, hogy például a márka legkisebb sütőjét lehet-e akár beltéren is használni? Mondjuk egy nagyobb konyhában? Lovas József szerint a sütőben akár 500°C is lehet, ezért a gázos modelleket is a gyártó kültéri használatra ajánlja. Tehát elméletben van olyan gázos termék, amiket akár – nem hivatalosan – be lehetne vinni a házba, ezt azonban a gyártó nem ajánlja.

Az új trónkövetelőkkel kapcsolatban megkérdeztük az Emagot és a Media Marktot is. Előbbi azt közölte lapunkkal, hogy jelenleg nem tartják készleten ezt a márkát, a közeljövőben pedig egyelőre nem várható a felvétele. A Media Markt pedig azt mondta el a Pénzcentrumnak, hogy „termékkínálat összeállításában mindig a legújabb trendek lekövetésére törekszünk, a hagyományos áruházakban, és a webáruházban egyaránt. A pizzasütők esetében jelenleg online szélesebb választék érhető el, míg offline, a vásárlók igényeire válaszolva, egyelőre csak a minigrillek választékát bővítettük a pizzasütő funkcióval is ellátott készülékekkel.”