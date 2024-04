Megőrülnek a magyarok ezekért a tévékért, hűtőkért: óriási a roham, mindenki ezeket keresi

Jócskán átalakulóban vannak a vásárlási szokások az elektronikai-piacon is – hangzott el a Media Markt április 12-én tartott sajtóreggelijén, amin a Pénzcentrum is részt vett. A vállalat hazai ügyvezetője elmondta, a magyar vásárlókon mély nyomot hagytak az elmúlt évek gazdasági megpróbáltatásai, a szektorban is elindult a lefelé vásárlás, egyre többen keresik a sajátmárkás, de a használt elektronikai cikkeket is.

A magyarok többsége szerint nem javult itthon a gazdasági helyzet. A megkérdezettek 22 százaléka szerint stagnál, 42 százaléka szerint viszont romlott. Viszont a válaszadók egyharmada bizakodó a jövő tekintetében – derült ki a Media Markt friss, reprezentatív kutatásából. A felmérés rákérdezett arra is, hogy az embereknek mennyivel nőttek a kiadások az elmúlt időszakban.

A válaszadók többségének (23%) 31-50 ezer forinttal növekedtek a havi fix terhei, míg további 19% százalékának 21-30 ezer, illetve 18 százalékuknak 51-100 ezer forinttal nőttek a kiadásai. Az összegeket látva nem meglepő, hogy a válaszadók 26 százaléka kifejezetten kilátástalannak tartja a gazdasági helyzetét.

Mivel az emberek többségének romlott az anyagi helyzet, az elektronikai-piacon is egyre többen vásárolnak lefelé. Az élelmiszerek esetében a vásárlók 90 százaléka már azt mondja, vásárol sajátmárkás terméket, nálunk azért ez az arány még nem ilyen magas, de érezhető, hogy egyre többen keresik a sajátmákrás elektronikai cikkeket is. A kutatásunk azt mutatja, hogy az elektronikai termékek esetében is a márka már csak az 5. legfőbb szempont, 1. természetesen az ára

- mondta el a sajtóeseményen Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezetője. Ezen felül a Pénzcentrum kérdésére elmondták azt is, hogy ma már a sajátmárkás termékek is 2 százalék alatt tudják tartani a meghibásodási arányukat a Media Marktnál, akárcsak a klasszikus márkák.

A vezető beszélt arról is, hogy abszolút vásárlási trend az is, hogy egyre többen keresik az energiatakarékos készülékeket, az adatok szerint 10-15 százalékkal nő az ilyen termékek aránya ugyanabban a termékkategóriában a kevésbé energiatakarékos készülékekhez képest.

Ugyancsak nagy változás Magyar Norbert, kereskedelmi igazgató szerint, hogy egyre többen keresik a használt, de felújított gépeket is. Ez a szakértők szerint Nyugat-Európában már óriási piac, így itthon is nagy kiaknázatlan területről van szó. Érdekesség, hogy a használt/felújított eszközöket inkább a fiatalabb generációk keresik. Az is újdonság, hogy az IT-készülékek, és a mobilok mellett most már klasszikus nagygépeket is, például használt hűtőket is többen keresik.

Még mindig kevesebben vásárolnak

A Media Markt vezetői elmondták azt is, hogy továbbra is látogatószám csökkenés van, de nem olyan nagymértékű, mint ami tavaly volt, akkor kétszámjegyű volt ez a csökkenés az azt megelőző időszakhoz képest. Ettől eltekintve a slágertermékek továbbra is robognak, Magyar Norbert szerint az elkövetkező időszak legnagyobb robbanása a szolárgenerátorok lesznek.

Ez a szegmens még kicsi, de a kereskedelmi igazgató szerint egy ilyen 500 ezer – 1,5 milliós készülék egy feltöltéssel egy víkendház hétvégi energiaigényét el tudja látni. Ugyanígy őrölt tempóban emelkedik az e-mobilitáshoz kapcsolódó termékek iránti kereslet is. Így például újra kilőtt az elektromos rollerek iránti kereslet, de más eszközöket is egyre többen keresnek.

A szakember beszélt arról is, hogy az airfryerekért még mindig óriási a kereslet, a penetrációja a Media Marktnál már lassan akkor, mint a mikrohullámú sütőké. Az viszont érdekesség, hogy a nagyon olcsó készülékek technológiailag nem tudják azt, ami elégedettséggel töltené el a vásárlókat, emiatt pedig a vállalathoz is sok panasz érkezik.

Szilágyi Gábor végszóként kitért arra is, hogy bár a tavalyi évben jócskán csökkentek az elérhető 0% THM-es ajánlatok, hiszen ennek a költségét a vállalatok állják. Idén viszont, ahogy egyre inkább csökkennek a költségek, talán a kereskedők újra jobban megengedhetik maguknak ezeket az értékesítésösztönző ajánlatoka. Erre ráadásul a közelgő foci eb jó apropó is lesz.