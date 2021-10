Ki nem találod, milyen pizzákra buknak a vidéki magyarok: itt a városonkénti toplista

2018 után itt van újfent Magyarország pizzatérképe, most már nemcsak a Netpincér (azaz most már foodpanda), hanem a Wolt adataival. Városonként, Budapesten pedig kerületi bontásban mutatjuk, hogy melyek a legnépszerűbb pizzák, és hányat lehet belőlük venni a helyi átlagos nettó bérből.

A koronavírus-járvány sok szektort letarolt Magyarországon, nem így az ételkiszállító cégeket, amelyek minden eddiginél jobb kereskedelmi teljesítményt nyújtottak. A nemrég Netpincérről foodpandára átkeresztelt szolgáltatást üzemeltető Delivery Hero Hungary Kft. 2020-ban 2,5-szer akkora bevételt ért el, mint 2019-ben, a Wolt pedig ebben az időszakban 3,3-szorosára növekedett.

Egyre több étterem található meg a cégek által üzemeltetett platformokon, és bár ez egyben azt is jelenti, hogy egyre több fajta ételt szállítanak ki, ha házhoz szállított ételre gondolunk, akkor sokaknak továbbra is a pizza ugrik be elsőként.

Kíváncsiak voltunk tehát, hogy 2021-ben, azokban a városokban, ahol a két említett cég ételt szállít ki, melyek a legnépszerűbb pizzák, és azok mennyibe kerülnek. Ha pedig már megkaptuk ezeket az adatokat, azt is kiszámoltuk, hogy az adott város megyéjének 2020-as IV. negyedévi (kedvezmények nélküli) nettó átlagfizetése alapján hány pizza jön ki az átlagbérből, ezzel megalkotva egyfajta sajátos pizzaindexet.

Mivel a két cégtől különböző logika alapján kaptunk adatokat, ezért ezeket nem tudtuk összeolvasztani. A foodpandától minden kért területre – azaz városonként, Budapesten pedig kerületenként – megkaptuk, hogy feltétek szerint mely három pizzatípus volt a legnépszerűbb és azok átlagosan mennyibe kerültek. A Wolttól pedig azt kaptuk meg, hogy mely három konkrét pizzát szálították ki városonként a leggyakrabban, és ezekhez kaptunk pontos árakat.

Visszaszorult a hawaii pizza

Először nézzük a foodpanda adatait. Ezek az adatok azért is érdekesek, mert 2018-ban már írtunk egy hasonló cikket, az akkor még Netpincér néven futó szolgáltató adatai alapján.

A 2018-as képhez viszonyítva rögtön szembetűnő, hogy az egyesek által pizzaszörnynek tartott, mások által kedvelt hawaii pizza karrierje, mintha leáldozóban lenne hazánkban:

míg 2018-ban Budapesten, Székesfehérváron, Szombathelyen, Debrecenben és Miskolcon is ananászos pizzakreálmány számított a legnépszerűbb pizzának, mára minden vizsgált városban kiszorult az első helyről.

A magyar pizzaízlés uniformizálódására utal, hogy a vezető pizza szerepét a legtöbb helyen a sonkás pizza vette át: 24 településből 13 helyen ez számított a leggyakrabban kiszállított pizzatípusnak. A második helyen a húsimádó pizza végzett, amely négy településen volt a legnépszerűbb, a bronzérem pedig megosztva a sonkás kukoricás és a magyaros pizzáké lett: ezek három-három településen voltak a legkeresettebbek. Csupán egy település volt, ahol nem e négy pizzatípus közül került ki a legnépszerűbb típus, Hódmezővásárhelyen ugyanis a kolbászos pizza volt a legkelendőbb.

A legnépszerűbb pizzák árai tekintetében Szekszárd végzett az élen, a tolnai megyeszékhelyen volt ugyanis a legdrágább a leggyakrabban kiszállított pizzatípus átlagára (húsimádó, 2536 forint). Szekszárdot Budapest követte (sonkás, 2343 forint), a fővárost pedig Pécs (magyaros, 2263 forint). A lista másik végén Kaposvár végzett, itt volt tehát listánkon a legolcsóbb a legnépszerűbb pizza (magyaros, 1472 forint volt), a somogyi megyeszékhely után Eger következett (sonkás, 1514 forint), a bronz pedig Szombathelyé lett (sonkás kukoricás, 1574 forint).

Ezzel szemben más sorrendet kapunk, ha a 2020 IV. negyedévi megyei nettó átlagfizetésekhez viszonyítjuk a legnépszerűbb pizzák költségét. Ebből a szempontból, a vizsgált települések közül, Eger tűnik a legmagasabb vásárlóerővel rendelkező városnak a hazai pizzakedvelők számára, hiszen a hevesi megyeszékhelyen kedvencnek számító sonkás pizzából 161 jön ki a hevesi átlagbérből (243 468 forint). Második helyen Szombathely végzett, ahol 155 sonkás kukoricás pizza fér bele a vas megyei átlagfizetésbe (243 896 forint), a harmadik helyet pedig holtversenyben Kaposvár és Sopron foglalták el, amely településeken egységesen 146 pizzát lehet venni a megyei átlagbérből, igaz, ez az érték Kaposváron 1472 forintos magyaros pizza, Sopronban pedig 1913 forintos sonkás pizza alapján jött ki.

Ha a másik végéről vizsgáljuk ugyanezt a listát, akkor azt látjuk, hogy a nettó átlagbérhez viszonyítva Pécsen jön ki a legkevesebb pizza (a helyben legnépszerűbb pizzatípusok közül) az átlagos fizetésből. A baranyai megyeszékhelyen ugyanis csupán 97 darab 2263 forintos magyaros pizzát lehet venni 218 926 forintos átlagos bérből. Alulról a második helyezett Békéscsaba lett 99-es értékkel (2263 forintos sonkás pizzával és 194 408 forintos megyei átlagbérrel számolva), majd pedig Szekszárd 101-gyel (2536 forintos húsimádó pizza és 255 189 forintos megyei átlagbér mellett).

A fővárosban maradtak még hawaii-kedvelők

Még mindig maradva a foodpanda adatainál, a főváros tekintetében azt látjuk, hogy bár a teljes budapesti versenyt a sonkás pizza nyerte, ha a kerületeket külön-külön nézzük, akkor a húsimádó pizza végzett a leggyakrabban az első helyen (nyolc kerületben). Holtversenyben második lett a sonkás és a margarita pizza (hét-hét kerület), az meg csak a XVII. kerületen múlt, hogy a 2018-as összesítésünk fővárosi győztese, a hawaii pizza nem sült fel teljesen: Rákosmentén ugyanis az ananászos pizza volt 2021-ben a kedvenc, ráadásul még előzni is tudott, 2018-ban ugyanis itt még a sonkás pizza volt az élen.

Átlagárak tekintetében a XIX. kerületben került az első helyre a legdrágább pizza (húsimádó, 2716 forint), utána következett a 10. kerület (szintén húsimádó, 2657 forint), majd pedig a 15. kerület (újfent húsimádó, 2618 forint). A lista túlsó végén a VIII. kerület végzett (margarita, 2071 forint), a kerületek közül tehát ott volt a legolcsóbb a legnépszerűbb pizza. Józsefvárost a XXII. kerület követte (sonkás, 2076 forint), majd pedig a XII. kerület (margarita, 2106 forint).

Az átlagárak tekintetében érdemes megjegyezni, hogy a jellemzően legmagasabb ingatlanárakkal futó fővárosi lokációk, tehát az első, második, ötödik és tizenkettedik kerületek esetében mind győzött az egyszerűség: ezeken a helyeken egységesen a margarita pizza végzett az élen.

A főváros esetében kerületenként nem számoltuk ki, hogy hány pizza jön ki az átlagbérből, mivel ez a pizzaárak sorrendjével megegyező listát mutatott volna (a konstans átlagbér miatt). Ahogy a néhány bekezdééssel feljebb található, városi bontásból látszik, a fővárosban 143 pizzát lehet venni az átlagos nettóból (a legnépszerűbb pizzatípus, a sonkás pizza 2343 forintos átlagos költségével és 334 238 forintos 2020. IV. negyedévi átlagos nettó bérrel számolva), amely értékkel vásárlóerő szempontjból a felső harmadban helyezkedik el listánkon a főváros.

Wolt: a legnépszerűbb pizzák

Ahogy már jeleztük, a Wolt esetében más típusú adatokhoz jutottunk hozzá. A kisebb kiszállító cég esetében ugyanis nem átlagos fizetendő díjat kaptunk, hanem településenként a három legtöbbet kiszállított konkrét pizza típusát és árát.

A Wolt listáján Veszprémben került a legdrágább pizza az első helyre, 2350 forinttal, amelyért egy négysajtos pizzát vásároltak szép számban a helyiek. Veszprémet Győr követte a sorban (2190 forint, olasz kolbászos), a bronz pedig Szegedé lett (2090 forint, margarita pizza). A rangsor másik oldalán Pécs található, itt volt tehát listánkon a legolcsóbb a leggyakrabban kiszállított pizza (1430 forint, margarita pizza). Nem sokkal volt drágább ennél a Szolnokon legtöbbször kivitt pizza (1490 forint, húsimádó), a harmadik helyen pedig – tényleg csak hajszállal lemaradva Szolnoktól – Debrecen és Miskolc végeztek holtversenyben 1495 forinttal, előbbi esetében ez egy csirkés pizzát, utóbbi esetében pedig egy sonkás pizzát jelentett.

Ezzel szemben, ha vásárlóerő szempontjából vizsgáljuk a helyzetet, akkor a Woltnál azt látjuk, hogy a helyben legnépszerűbb pizzából Budapesten lehet a legtöbbet megvenni az 334 ezres átlagbérből (209 darab 1600 forintos sonkás gombás pizzát). A fővárost a listán Szombathely követte, ahol a leggyakrabban kivitt pizzából (sonkás kukoricás pizza, 1570 forint) 155 darab jött ki a vas megyei átlagbérből, a harmadik pedig Pécs lett, ahol a már említett 1430 forintos margarita pizzából 153 darabot lehet megvásárolni a baranyai átlagbérből.

A lista túloldalán Nyíregyháza volt található, a vizsgált települések közül tehát ezen a helyen jött ki a legkevesebb pizza az átlagbérből (93 darab 1990 forintos sonkás pizza). Nyíregyházát a már említett Veszprém követi (102 darab négysajtos pizza), majd pedig Szeged, ahol 108 darab margarita kell ahhoz, hogy a teljes átlagbért pizzára verjük el.

Címlapkép: Unsplash/Jordon Kaplan