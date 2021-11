Jobb lesz felkészülni: horror drágulást hozhat a magyar boltokba a rekordgyenge forint

Hétfőn már 370 forint fölé kúszott az euró árfolyama: nagy kérdés azonban, hogy a magyar fizetőeszköz mennyi ideig marad a történelmi mélypont közelében. Ha tartós marad a forintgyengülés, az előbb-utóbb a magyar üzletekbe is begyűrűzhet: a kereskedők ugyanis jellemzően bebiztosítják magukat az árfolyamhullámzások ellen, de ez hosszabb távon már nem működik. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a hazai boltokba mostanában kezdett megjelenni annak a hatása, hogy az hónapokban is gyengélkedett a forint.

Soha nem volt olyan gyenge a forint az euróhoz képest, mint hétfő délelőtt: a Pénzcentrum aloldalán is látszik, hogy fél 11 körül már 370 forint fölé is bekóstolt az EUR/HUF árfolyam. Összevetésképpen: tavaly ilyenkor nagyjából 10 forinttal alacsonyabb volt az átváltási ráta.

Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy idővel minden termék drágulni fog Magyarországon, amelyért a kereskedő euróban fizet, de az üzletében már értelemszerűen forintban adja el a hazai vevőknek. A képlet azonban nem ennyire egyszerű, Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára lapunknak elmondta, hogy az importált termékeknél, vagy a gyártóknál a szintén importált alapanyagok, berendezések esetében ügyelni kell arra, hogy az árak elemzésekor milyen árfolyamot veszünk figyelembe.

A mai árfolyam nem azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek már megköttettek, hiszen az elég nagy baj lenne a történelmi mélypont miatt. Általában a cégek úgy is szerződnek, hogy valamilyen módon kivédjék az árfolyamhullámzásokat: léteznek úgynevezett keretszerződések, napi üzleti szerződések, ezek esetében ki lehet kötni az árfolyamkockázatok mérséklését, például az árfolyambiztosításokkal - ez persze pénzbe kerül, de lehet, még mindig kevesebbe, mint egy ilyen történelmi mélypont

- vázolta a szakember, aki szerint nagyon fontos kérdés, hogy meddig húzódik el a gyenge időszak a forint életében, hiszen nem egyik pillanatról a másikra kötik meg ezeket a szerződéseket. Ha azzal számolnak a cégek, hogy hosszabb ideig fennmarad a kedvezőtlen árfolyamszint - és ez végül be is következik -, az már az árakban is megmutatkozik, a vásárló is érzékelheti a boltban.

Az utóbbi hónapok forintgyengülése - ami egy elhúzódó folyamatot jelent - már érződik a beszerzési árakon is, ezt a cégek is említették, amikor a karácsonyi ajándékkínálatról beszéltek, és az élelmiszerpiacon is lehet már látni az importcikkek esetében a drágulást

- mutatott rá Vámos György, aki hozzáttette, a gyenge forint bizonyos viszonylatban még a hazai beszerzésre is ösztönözheti a cégeket, már akiknek erre van lehetősége.

Rendelgetünk, rendelgetünk?

A forintgyengülést elsőkézben megérzik a bőrükön azok, akik valamilyen külföldi weboldalról szeretnének rendelni - mondjuk jkarácsonyi ajándékot. Tehát nem hazai viszonteladónak fizetnének a termékért, hanem közvetlenül a gyártónak.

Tegyük fel, hogy például a Bayern München hivatalos webshopjáról rendelnél egy mezt valakinek a fa alá: ez most (játékosnévvel, számmal ellátva) 150 euróba kerül szállítás nélkül, ami átszámolva 55 500 forint - ha 360 lenne az euró, akkor mindez 1500 forinttal kerülne kevesebbe. Nyilván így elsőre ez nem tűnik nagy különbségnek, de minél többet szoktál külföldről rendelni, annál inkább megérzi a pénztárcád a gyenge forintot.

Húzós lesz a síelés

Az utazás szerelmesei is megsínylik a gyenge hazai valutát: a repülőjegyek árára szinte azonnal lehet hatása a forint gyengülésének, de a saját szervezésben történő utazás is drágább lehet. Költőpénzből szinte biztos, hogy többet kell majd átváltani, és a külföldi tankolás is drágább lesz, meg úgy általánosságban minden, amiért euróban kell fizetni. A síelőket például ez már most fájdalmasan érintheti, és csak reménykedni tudunk, hogy nyárig észhez tér valamennyire a forint.

Az utazási irodák (akárcsak az üzletek) jó előre megkötik szerződéseiket, így náluk a gyakorlatban az csak később jelentkezik a gyenge forint hatása, de akkor az irodai árak is megugranak.