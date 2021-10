Itt a bejelentés: holnaptól ennél a magyar banknál is elérhető a Google Pay

Visa bankkártyával rendelkező lakossági és vállalati ügyfelek részére Magyarországon első pénzintézetként, a CIB Bank elérhetővé teszi 2021. október 7-től a Google Pay alkalmazást. A bank a digitális szolgáltatások további térnyerését várja a lépéstől, és természetesen tervezi a Google Pay kiterjesztését a más típusú bankkártyákra is.

2021. október 7-től a CIB Bank lakossági és vállalati ügyfelei számára is elérhetővé válik a Google Pay alkalmazás. Az applikáció az Android felhasználó, Visa bankkártyával rendelkező ügyfelek pénzügyeinek intézését teszi még kényelmesebbé. A pénzintézet ügyfelei a Google Pay alkalmazáson keresztül adhatják hozzá Visa bankkártyájukat, ezt követően pedig már mobiltelefonjukkal is fizethetnek az üzletekben. A Google Pay várhatóan igen gyorsan népszerűvé válik: a pénzintézet által kibocsátott kártyák több mint 88 százalékán a Visa logója szerepel, miközben az ügyfelek közel négyötöde digitálisan aktívnak tekinthető. A bank emellett tervezi, hogy elérhetővé teszi az alkalmazást a MasterCard kártyával rendelkező ügyfelei számára is. A Google Pay bevezetésével a CIB Bank már mind a két piacvezető mobil operációs rendszert (iOS, Android) használó ügyfelek számára is biztosítani tudja ezt a rendkívül kényelmes és biztonságos fizetési szolgáltatást.

A Visa a világ egyik vezető márkája a digitális fizetések terén. A Google Pay pedig tulajdonképpen egy digitális pénztárca, amelynek segítségével az Android felhasználók még egyszerűbben, és biztonságosan intézhetik fizetési tranzakcióikat. Az applikáció egyesíti mindazt, amire a pénztárnál szükség van: gyors és egyszerű fizetési módot kínál az üzletekben, valamint többszintű biztonsággal védi a fizetési adatokat. Mindemellett a Google Pay megkönnyíti többek között a repüléshez használt beszállókártyák tárolását vagy arra alkalmas, különböző hűségprogramok pontjainak beváltását is. Az alkalmazás díjmentesen letölthető vagy frissíthető a Google Play áruházból.

A Google ún. többrétegű megközelítést alkalmaz a biztonságos fizetések érdekében: fizetéskor a felhasználó technikailag a tényleges számlaszáma helyett a szolgáltatáshoz létrejövő virtuális kártyaszámát osztja meg a kereskedővel. Ha pedig a telefonja elveszik vagy ellopják, a "Find My Device" (Google Készülékkereső) segítségével megtalálhatja, zárolhatja androidos mobileszközét vagy törölheti annak tartalmát.