Tényleg nem ér semmit az olcsó? Itt a nagy robotporszívó-teszt

A porszívók közül talán a robotporszívó az, ami sokak fantáziáját a leginkább megmozgatja, hiszen mi sem hangzik jobban annál, hogy helyettünk végzi el valaki (vagy valami) a piszkos munkát. Vásárlás előtt azonban érdemes több szempontot is mérlegelni, ha nem csak egy drága távirányítós macskasétáltatót szeretnénk a lakásba. Egyáltalán való-e ilyen a mi lakásunkba? Ha igen, akkor melyik lesz számunkra az ideális robotporszívó és önmagában elég-e a lakás tisztántartásához? Ebben a döntésben segít a Tudatos Vásárlók Egyesületének legújabb terméktesztje.

A tesztek azt mutatják, hogy még a legjobb robotporszívók tisztítási hatékonysága sem olyan jó, mint a „hagyományos” vezetékes porszívóké. Viszont lehet létjogosultságuk, ami a rendszeres és tőlünk független működésükben rejlik.

Keménypadlón (parketta, padlócsempe) teljesítményben felveszik a versenyt a vezetékes porszívókkal viszont mivel szívóteljesítményük gyenge szőnyegen sajnos nem teljesítenek ilyen jól. Míg a jobb vezetékes porszívók szőnyegből is eltávolítják pornak akár 80-90%-át, a legjobb robotporszívók is csak közel a felével birkóznak meg. Segítenek tehát fenntartani egy szintet, de az alapos porszívózást hagyományos vezetékes porszívóval nem váltják ki hosszútávon.

A megfelelő körülményeket fontos biztosítani számukra, mivel olyan lakásban, ahol könyvkupacokat, játékhalmokat vagy éppen vázákat kell kerülgetniük, kevésbé jól tudnak teljesíteni.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy várhatóan gyakrabban kell üríteni a portartályukat, mert kisebbek, mint egy hagyományos porszívó esetében. Illetve, mivel akkumulátorról működnek azt is érdemes figyelembe venni, mennyit bír a készülék egy töltéssel és vajon tud-e önállóan csatlakozni a dokkoló állomásra szükség esetén, vagy emberi beavatkozást igényel ehhez. Ez egyáltalán nem mindegy, hiszen van amelyik készülék csak 25 percet bír egy töltéssel, míg van amelyik majdnem 4 órát, s ha éppen nem vagyunk a közelben, hogy töltőre rakjuk elmarad a várt eredmény.

Mit vizsgáltak a tesztelés során?

Összesen 80 robotporszívót teszteltek 22 márkától laboratóriumban nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen az alábbi szempontok szerint:

tisztítási hatékonyság (por eltávolítása falak mentén, repedésekből, keménypadlóról és szőnyegről, morzsa és szösz/szőr eltávolítása keménypadlóról és szőnyegről),

szoba szimuláció (akadályok leküzdése, navigáció),

zajkibocsátás (objektív és szubjektív),

használhatóság (útmutató, töltőbázis, használat és programozás, kefék tisztíthatósága, légszűrő és portartály karbantartása),

energiafogyasztás (töltés alatt ill. készenléti állapotban).

Mennyit kell fizetnünk a legjobban teljesítő termékekért?

A tesztelt termékek átlagára 48 000 és 490 000 Ft között mozog. Általános szabályként elmondható, hogy nem csak a legdrágább kategóriában találhatunk elfogadható hatékonysággal tisztító gépeket, viszont az is tény, hogy a drágábbak esetében több programozási funkció közül válogathatunk.

A tesztelt termékek közül az első öt helyen egy-egy Electrolux, Dyson, Vorwerk, Neato és Vileda készülék végzett. Ami örök tanulságnak mutatkozik, hogy nem javasolt csak ár alapján választani, mert az elsők között is találunk készüléket 48 000 Ft-os és 400 000 Ft-os átlagáron is. Ez elmondható a lista végéről is, ahol szintén találunk több százezer forintos terméket. Akármennyit is szánunk tehát egy ilyen termék vásárlására mindenképpen érdemes utánajárnunk, hogy az egyes termékeknek, melyek az erősségei és melyek a gyengeségei. Ebben segítenek a terméktesztek. Hiszen az nem biztos, hogy elég lesz, hogy jól megy a színe a kanapénkhoz és jobb, ha nem utólag kell azon bosszankodnunk, hogy éppen abban nem teljesít jól az eszköz, ami számunkra fontos lett volna.