Ezekkel a digitális eszközökkel gondban lesznek a szülők: nem mindegy, milyet vesznek a gyereknek

Míg régebben az iskolakezdés előtt elegendő volt betérni egy papírboltba és beszerezni egy listányi füzetet és írószert, napjainkban a családoknak már olyan eszközöket kell megvásárolniuk, amelyek korábban egyáltalán nem számítottak alapvetőnek. Minderre az elmúlt tanév, a digitális oktatás időszaka még inkább rávilágított.

Az Euronics úgy döntött, egy belső kutatás keretében méri fel, milyen kérdésekkel keresik az iskolakezdés előtt a szülők a szakértékesítőket. A leggyakoribb kérdésekre ad most választ Fényes Lóránd, az Euronics IT, konzol, telco, new media és otthon termékköreiért felelős stratégiai beszerzője.

Hogyan válasszunk laptopot a gyerekünknek?

Az általános iskolai és gimnáziumi oktatáshoz kapcsolódó hardverkövetelmények nagyon hasonlóak az egyszerű irodai munkához, ezért bőven elegendő, ha egy belépőszintű, Celeron vagy Atlon processzorral és egy 4GB-os RAM-al felszerelt gépet vásárolunk gyermekünknek.

A szakértő szerint amire viszont érdemes figyelmet fordítanunk, az a háttértár: a régebbi merevlemezek ugyanis nagy kapacitásúak, de lassúak lehetnek, érdemes ezért az újabb SSD technológiát választanunk, ami biztosítja az adatok gyors áramlását, és akár néhány másodperces rendszerfelállást garantál. Egy ilyen háttértárral a gyerekek felhasználói élménye mindig problémamentes lesz.

Egyetemi szinten már speciális igények merülhetnek fel: egy mérnöki, informatikai vagy médiaszakon például szükség lehet olyan grafikai, tervezői vagy videóvágó szoftverek használatára, melyek rendszerkövetelménye már jóval magasabb. Itt elsősorban a processzorokra érdemes fókuszálnunk:

Magyarországon az Intel i3, i5 és i7 processzorok a legnépszerűbbek, azonban érdemes odafigyelni arra, hogy hatalmas technológiai különbségek lehetnek egy néhány évvel ezelőtti, és egy újabb verzió között. Mindig kérdezzünk ezért rá a boltokban, hogy az adott - például i5-ös - processzor mikori, és milyen generációhoz tartozik. A legújabbnak az Intel processzorok esetén jelenleg a 11. generáció számít

– mondta el Fényes Lóránd.

Milyen monitort, nyomtatót válasszunk?

Az alapgépek mellett fontos szerepet kaphatnak az olyan kiegészítő termékek is, mint a nyomtatók és monitorok. Monitorok esetén az Euronics IT szakértője szerint nem csak a felbontást érdemes figyelni: fontos, hogy milyen technológiájú kijelzőpanelt választunk. Alapvetően három típus közül választhatunk: a belépőszintű monitorokat jellemzően ún. TN panellel szerelték fel, amely gyors válaszidejével tökéletesen megfelel az alapszintű oktatási célokra.

A második kategória az IPS kijelzőké, amelyek kiemelkedő színhelyességet garantálnak: egy ilyen monitorral biztosak lehetünk abban, hogy valósághű színeket látunk magunk előtt, ami különösen grafikai munkák vagy videószerkesztés esetén fontos. A harmadik csoport a VA panelcsalád, amely ugyan mindkét technológia előnyeit egyszerre kínálja, viszont csak kompromisszumokkal, ezért a grafikai munkáknál érdemes a drágább IPS kijelzőknél maradni.

A nyomtatók kategóriájában lézernyomtatók és tintasugaras megoldások között választhatunk.

Mindkettő alkalmas arra, hogy kiszolgálja az iskolai igényeket, azonban egy tényezőt itt is érdemes végiggondolnunk, ez pedig a lapköltség. Bár belépőszintű, nyomtatásra és scannelésre is alkalmas nyomtatókat akár már 10 000 Ft alatt is kaphatunk, ezeknek a lapköltsége – amennyibe egy oldal kinyomtatása kerül – igen magas, ezért csak akkor érdemes spórolnunk magán a készüléken, ha keveset nyomtatunk. A drágább, a tintasugaras kategóriába tartozó, ún. tintatartályos készülékek lapköltsége akár az 1 forintot is megközelítheti, ami azt jelenti, hogy a kezdeti nagyobb befektetés akár 1-2 hónapon belül visszahozhatja az árát, 1-2 éves távlatban pedig kifejezetten olcsóbb is lehet.

Számít, hogy milyen egeret, billentyűzetet veszünk?

Hajlamosak vagyunk félvállról venni a beviteli eszközök kiválasztását, pedig ezekkel teremtünk kapcsolatot gépeinkkel, azaz nagyban meghatározzák, hogy a kijelző előtt töltött órák alatt mennyire érezzük komfortosan magunkat. Az egerek és billentyűzetek különböző kézméretekre készülnek, ezért érdemes azokat a szaküzletekben kipróbálni vásárlás előtt: a kínálatban találunk jobbkezes és balkezes verziót, lekerekítettet és szögleteset, magasabb és laposabb opciókat, így akkor mehetünk biztosra, ha megnézzük, mennyire illik a leendő felhasználó markába az eszköz.

Ma már jó áron elérhetőek a wireless, azaz vezeték nélküli beviteli eszközök, amelyek kategóriájában választhatunk az ún. stickes (egy USB eszközzel csatlakoztatható) és Bluetooth-kapcsolatot használó eszközök között. Mindkét technológia hasonlóan megbízható és gyors, egyedül azt érdemes végiggondolnunk, hogy megengedhetjük-e magunknak, hogy elfoglalunk egy USB-portot az előbbi opcióval.

Akár új rooterre is szükség lehet

Az iskolakezdés előtt érdemes a hálózati eszközeinket is megvizsgálnunk. Hiába vásároljuk meg ugyanis az internetszolgáltatónál a legjobb csomagot, ha a rooterünk már nem alkalmas arra, hogy ezt az adatátviteli sebességet kezelni tudja.

Magyarországon a háztartások többségében régi és elavult wifi-rooterek dolgoznak, melyek megnövekedett adatátviteli sebességet nem tudják kezelni. Ilyen elavult technológiának számít a G és az N szabványt – ezeket érdemes új, ún. AC szabványú eszközökre cserélnünk, ha azt akarjuk, hogy gördülékeny legyen az adatátvitel otthoni rendszerünkön

– mondta el Fényes Lóránd. A szakértő szerint mindez párezer forintos befektetést jelent, ami után a megvásárolt eszközeinket teljes értékükben kiélvezhetjük.