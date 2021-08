Durva kenyérdrágulás a láthatáron: a búza már most harmadával drágább, mint tavaly

A sütőipari cégek nem tudják tovább lenyelni az alapanyagárak, az energiaárak és a logisztikai költségek emelkedését - mondta a Magyar Pékszövetség elnöke. Septe József kifejtette, például a búza 30 százalékkal drágább, mint tavaly ilyenkor, de a rezsiköltségek is durván elszálltak.

Az étkezési gabona és a nyersanyagárak emelkedése, valamint a bérköltségek növekedése miatt drágulhat a kenyér és péktermék a közeljövőben - mondta az InfoRádiónak a Magyar Pékszövetség elnöke.

Septe József kifejtette, hogy a sütőipar nem egy olyan ágazat, ahol hatalmas nyereségek vannak, ezért nem olyan nagy az eredménytermelő képessége; a megnövekedett költségeit kénytelen lesz áthárítani a vásárlókra. Mint az elnök elmondta,

a tavaly ilyenkori, aratásközeli árakhoz képest durván 30 százalékkal ment fel a búza ára. De van olyan minőségi búza, amely még jobban is drágult.

Tavaly ilyenkorhoz képest az energiaár 30-40 százalékkal emelkedett, a gázolaj is 80 forinttal drágult idén januárhoz viszonyítva, "ezeket valakinek ki kell fizetni, nem tudják a vállalkozások tovább finanszírozni" - sorolta.

Mint az elnök elmondta, a fogyasztói árat nem a sütőipar határozza meg, annak csak az átadási árban van szerepe, de azt is a multinacionális láncok határozzák meg, ahogy utána a termék árát is. Hozzátette: az is fontos tényező, hogy minden szereplőnek más költségei vannak, ez az átadási árat befolyásolja.