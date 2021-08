Elképszető, ami a magyar turkálókban történik: nagyon kemény ez az időszak

Zakóztak a turkálók is a járványosban, de magukhoz tértek a nyárra. Egyre több turkáló, vagy second hand, ha úgy jobban tetszik, a weben is tolja.

Ruha Mánia, Ruhaaréna, Jajcica, Ruhaözön, Motyó, Maskara és a többiek, nincsenek is kevesen. A járvány előtt, 2019 végén a turik száma 5 462 volt, 17 ezer ruhás bolt mellett (az elmúlt években egyaránt olvadozott a számuk, de a turik 30% körüli aránya nem változott). A járvány megtépázta a turkálós piacot is, 2020 végére számuk ötezer alá csúszott (a ruhás boltoké pedig 16 ezerre) - írja elemzésében a blokkk.com.

A legnagyobb a Háda, több mint negyed százada él. Használt cuccot persze korábban is lehetett vásárolni a bizományiban, közkedveltebb nevén a biziben, de az azért másként működött, hiszen mi adhattuk el a használt göncöket, nem vacakoltak holmi bálabontogatással. A Hádának több mint 80 üzlete van, plázákban is bele lehet botlani. Ezen a fronton is dúl a munkaerőhiány, 30 boltos dolgozót keresnek éppen. De hát a járvány nem kímélte a Hádát sem, 2020-as 7,7 milliárdos (nettó) árbevétele azért jócskán elmaradt a korábbi 11,6 milliárdostól.

A többiek azért kisebbek. A Humana például 11 üzlettel fut, 1 milliárd örüli bevétele tizedével kisebb a korábbinál. A Cream 6 üzlettel és két outlettel nyomul. Korábbi egymilliárdos bevétele 20%-kal esett a járványos 2020-as esztendőben.

És vannak külföldi turik is a magyar piacon, például a szófiai székhelyű Remix, amely 9 európai országban van jelen, de outlet üzletágat is futtat, ráadásul pedig vásárol is a kedves vásárlótól. Van azért hátránya is, hiszen például előnyként kínálja a 14 napos elállási jogot, ami ugyebár nem előny, hanem kötelező, és ha meggondolja magát a kedves vásárló, egy szófiai címre kell visszaküldenie a mégsem tetsző holmit (szerencsére ezt megteheti azzal a futárszolgálattal, amelyik hozta a portékát).

Első pillantásra nem tűnik olyan nagynak a turkálók tere, a 800-900 milliárdos újruha vásárlásokhoz mérve. De ha már azt nézzük, hogy a turikban minden sokkal olcsóbb, akkor bizony már az kerekedik ki, hogy darabban (vagy ha jobban tetszik, akkor kilóban) mérve már nem is olyan kevés, amit használt cuccokból magunkra dobálunk - írja a blokkk.com.

Csak lazán becsülve az arányokat, tetemes, legalább ötszörös az átlagos különbség egy-egy ruhadarab új és használtja között. Így viszont a használt ruhás piacról az újakkal összevetve ruháink negyedét-ötödét pakolhatjuk a gardróbba. (Van olyan is, amit a végén szinte ingyen adnak, de akadnak húzósabbnak tűnő darabárak is, főleg ha ismertebb márka virít rajta, tehát árkülönbség is akad bőven a használt rucik terén is).

Hajdanán a bálabontás volt a vezényszó, kilóban adták. Ma már az egyedi darabok hódítanak első körben, kicsit nyilván drágábban, de ez az ár még mindig sokkal kisebb a boltban fellelhetőnél. És keverik is, darabárról indul, kilósban végzi. Persze akciók is vannak. Törzsvásárlói kártya is. Na, meg esetleg egy közösségi oldal is dukál, hiszen a web a nagyobb turiknál már megszokott - áll az elemzésben.

Méretes volt a zakó

A koronavírus persze térdre kényszerítette a turkálókat is, nekik is be kellett zárniuk mindkét boltzáras menetben. 2020 áprilisában 80%-ot esett a piacok (az újruhás 90%-ot), és 2021 is nehezen indult.

De végül a turipiac igazából ki is kapaszkodott a gödörből 2021 júniusára, ezt a hónapot nézve. Ennek a hónapnak a piaca ugyanis már több is egy hajszállal, mint a járvány előtti azonos időszaké. És különösen a második negyedév 64%-os megugrása azt vetíti előre, hogy a későbbiekben nem lesz rest a kedves vásárló ugyanannyit turkálni, mint hajdanán.

A havi bruttó átlag (a legalább öt fős turis vállalkozásoknál) 2021 májusában 231 ezer forint volt, a butikos 255 ezernél kevesebb, de nem a legkisebb bér a boltos világban.