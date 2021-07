Így lehet nyáron biztonságos madártejet készíteni: a kánikulában is mennyei

Lehűtve, krémesen, habbal, egy kis kandírozott naranccsal a tetején a madártej sokunk kedvenc édessége a kánikulában is. De miért éppen madártej, egyáltalán hogyan létezhet ez az édesség - tette fell a kérdést friss cikkében a HelloVidék.

Az elnevezése igen különös, de egyáltalán nem véletlen, és egészen az ókorba kell visszamennünk ahhoz, hogy megértsük. Ugyanis akkoriban azokat az édességeket, amihez szinte lehetetlen volt hozzájutni, és csak az uralkodók majszolhatták, - ők is csak időnként - a madár tejeként emlegették. Pont úgy, mintha nem is létezne. Ebből adódik, hogy nem csupán az általunk ismert vanília sodón ülő édes habokat nevezték így, hanem több ínyencség is tartozott e gyűjtőnév alá. Vélhetőleg itt a mézre, a sajtokra, az asztal gyümölcsökből készült mannákra gondolhatunk.

"Tojás a havon"

Ezt jelenti a francia bisztrókban kapható madártejszerű édesség, oeufs á la neige néven, amit, ha jobban meggondolunk, inkább fordítva kellett volna elnevezni. Hó a tojáson, hiszen tojássárga krémben úsznak a kis fehérje felhők, mint a hópihék, nem pedig fordítva. A lényeg azonban az, hogy világszerte, több országban kapható a madártej, mint édesség, csak mindenki egy kicsit a saját ízlése szerint alakította át. Természetesen a nevek is eltérőek, és éppen olyan légből kapottak, mint a mi madártejünké: ille flottante= úszó sziget, ahogy az angolok és a spanyolok hívják, vagy az osztrákok: kanarichmilch= kanáritejként emlegetik. A különbség itt még nem nagy, csupán a krém egy kicsit több vagy kevesebb tojással készül. Indiában viszont már tojás sem kerül bele, sőt kardamommal, pisztáciával és sáfránnyal ízesítik, az étlapokon pedig rasmalan néven találjuk. Ez a sokféleség nem jelent mást, minthogy sok nemzet számára hagyott mély nyomott az ókori édességek legjobbja, amit rengeteg verzióban készíthetünk el itthon magunknak is.

