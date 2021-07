Nem titkolja tovább az IKEA: ennyit keres egy kezdő pénztáros, eladó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Úton-útfélen kiskereskedelmi álláshirdetésekbe botlani, hiába szippantotta fel a szektor a pandémia alatt a turizmus-vendéglátást kényszerből elhagyók egy jelentős részét, úgy tűnik, még mindig van hová fejlődni. Míg a diszkontláncok, és nyomukban több más ágazati szereplő is már évek óta transzparensen kommunikálja az általuk kínált bruttó és nettő belépő béreket, addig sokan vannak, akik következetesen elzárkóznak ez elől, mondván az általuk kínált csomagot nem érdemes számszerűsíteni. Sokáig az IKEA is így gondolta, most azonban kivételt tettek, és a Pénzcentrum kérdésére elárulták a cég People & Culture Menedzsere, mekkora bruttó kezdőbérre számíthatnak két különböző munkakörben a hozzájuk jelentkező munkavállalók.

Pénzcentrum: Mennyire viselte meg a pandémia az IKEA-t? Kellett-e munkatársakat elbocsátani a bezárások miatt? A 2020-as pénzügyi évet (2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig) a globális járványhelyzet okozta nehézségek ellenére a magyarországi IKEA 8,5 százalékos növekedéssel, és így 98 milliárd forint teljes árbevétellel zárta. A pandémia miatt nem történtek elbocsátások, sőt, munkatársaink létszáma 13 százalékkal növekedett ebben az időszakban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2020-ban a korábbi évekhez képest arányaiban több vagy kevesebb részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalója volt az IKEA-nak? A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya 2020-ban enyhén csökkent, 31 százalékról 28 százalékra. Jelenleg is folyik a toborzás: hány munkatársat keresnek és melyek a legkritikusabb pozíciók, amelyeket nehéz feltölteni? Folyamatosan bővülünk, ennek köszönhetően jelenleg is több mint 60 nyitott pozícióba több mint 100 munkatársat keresünk. Több új vidéki átviteli pont nyílt az utóbbi időben, mennyire népszerűek ezek, illetve hány ember szükséges egy-egy átvételi pont üzemeltetéséhez? A vidéki Átvételi Pontokat külsős szolgáltatópartnereink működtetik saját munkatársaikkal. Az IKEA áruházak esetében nincs eltérés a kezdőbérben a lokációk között. Mekkora kezdőbérre számíthat ma egy munkavállaló, ha az IKEA-t választja? Vegyünk például két munkakört. Egy kezdő teljes munkaidős pénztáros alapbére bruttó 240.000,- Ft, míg egy kezdő eladóé 260.000,- Ft. Erre jönnek rá a pótlékok és egyéb juttatások mint például a kedvezményes dolgozói étkezés. Ezekben a pozíciókban munkatársaink hétvégén és délutáni műszakban is dolgoznak, ez az alapbérüket megközelítőleg 15 százalékkal emeli meg. A fizetés megállapításánál figyelembe vesszük a munkatársaink szakértelmét, kompetenciáját, illetve teljesítményét is. Egy friss jelentés szerint 2021-ben a munkatársak bére átlagosan közel 10 százalékkal emelkedett – mely pozíciókban dolgozók bére emelkedett a legnagyobb mértékben, és kik azok, akiké egyáltalán nem? Az IKEA célja, hogy munkatársai részére versenyképes, tisztességes és egyenlő alapbért biztosítson, amely tükrözi a munkakörhöz tartozó egyéni teljesítményt és kompetenciákat.Ezért munkavállalóink béremelésének mértékét három tényező határozza meg: a munkakör (munkavállaló bére a bérsávhoz viszonyítva), a teljesítményértékelés és a kompetenciaszint. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ezen elvek alapján a legnagyobb mértékben a minőségellenőrök, a lakberendezési tanácsadók, a főpénztárosok, az eladási csoportvezetők és az eladó munkatársak bére növekedett. De például átlag felett növekedett a pénztárosok, az éttermi munkatársak és vevőszolgálati munkatársak bére is. Béremelésben csak azok a munkatársak nem részesültek, akiknek nem volt megfelelő a teljesítménye, illetve akiknek a jogviszonya az IKEA-nál 6 hónapnál rövidebb volt, vagy akiknek az aktuális bére már elérte a bérsáv maximumát. A bérsávokat évente vizsgáljuk felül. Tervezik valamely vidéki városban új üzlet, átvételi pont nyitását a közeljövőben? A célunk, hogy még elérhetőbbek és még megfizethetőbbek legyünk vásárlóink számára. Folyamatosan keressük az újabb és újabb lehetőségeket, hogy szebb hétköznapokat teremtsünk az emberek többsége számára. Már hat Átvételi Pontot nyitottunk országszerte (Győr, Veszprém, Hajdúdorog, Szeged, Zalaegerszeg és Pécs), ezen felül két mobil átvételi pontot is létrehoztunk (Balatonboglár és Siófok).

Címlapkép: Getty Images

