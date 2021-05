500 forintért árulják a magyar boltok a 280-300 forintos német, cseh söröket: mi történik itt?

Jópár prémium német és cseh sör esetében Magyarországon kb. 40 százalékkal magasabb az árcédula, mint amekkora ezeknek az italoknak a gyártási országában. Így, ami itthon 500 forintba kerül, azt külföldön forintra átszámolva 280-300 forintba. De mi ennek az oka? A helyzet nem egyszerű, az import sörök árát több, kardinális tényező is befolyásolja. Ezekről beszélgettünk hazai importőrökkel.

Magyarországon a sörfogyasztás döntő része tradicionálisan a hazai nagy gyártók termékkínálatából realizálódik. De azért ha az ember nyitott szemmel sétálgat a boltok alkohol kínálatát felvonultató sorai között, akkor azért szép számmal látni importsöröket is. A söröket kedvelő közönségnek nem kell bemutatni például az idehaza legismertebb német prémiumsöröket, úgy mint a Radeberger, a Bitburger, a DAB vagy éppen a búza-kontingensen a Paulaner és az Erdinger. De ugyanígy a Csehországban főzött italok, mint a Bernard vagy a Konrad is egyre több áruházban elérhetőek.

Igen ám, de ahhoz már Németországba vagy Csehországba kell látogatást tenni, hogy az egyszeri vásárló szembesüljön azzal a ténnyel, hogy a fentebb felvonultatott márkák bolti ára

külföldön gyakorlatilag a fele annak, mint amit Magyarországon kell kicsengetni ezekért az italokért.

Csak a példa kedvéért: a Radeberger például több nagyáruházban is kapható Magyarországon, legtöbben talán a Spar, illetve az Auchan szortimentjében találkoznak vele, de a fentebb felvonultatott német prémiumok közül több megtalálható például a Tescóban vagy a Príma üzleteiben is. Ha ezekben a boltokban szétnézünk, azt látjuk, hogy például

a dobozos Radeberger 500ml-es, dobozos kiszerelésben 490-499 forintba kerül átlagosan. Ehhez képest Németországban a prémium ital fél literes, dobozos kiszereléséért körülbelül 80 erucentet kell kiperkálni, ami még rekord magas euro árfolyammal számolva is körülbelül 282 forint.

Ha ezeket a számokat összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy a németeknél több mint 200 forinttal olcsóbb a prémium lager, mint idehaza. És ez még csak a jéghegy csúcsa, a bevezetőben felvonultatott német sörök bármelyikével végigzongorázhatjuk ezt. Hogy ne csak a lagereknél maradjunk, a Paulaner idehaza a polcokon 469 – 549 forintos áron érhető el, miközben a németeknél például az Edekában 86 euro centbe kerül, ami kb. 300 forint.

Hasonló méretű eltérések persze mutatkoznak a cseh importoknál is. A Kifli.hu-n például egy fél literes csatos üveges Bernard lager 559 forintba kerül, miközben a cseheknél 25-29 cseh koronáért hozzá lehet jutni, ami forintra átszámolva kb. 345 – 400 forint, tehát 160-200 forinttal azok is olcsóbbak odaát, mint idehaza. Ehhez képest a Konrád fél literes lager söré Csehországban 13-16 koronáért már simán meg lehet vásárolni, ami kb. 180-200 forintot jelent. Itthon a kiskereskedelmi ára általában 250 forint között mozog, ez utóbbinál tehát kisebb az eltérés.

Az ármustra után természetesen kíváncsiak voltunk arra, miért kerülnek adott esetben több mint 40 százalékkal kevesebbe a prémium német vagy cseh sörök a gyártási országukban, mint Magyarországon. Azért hogy ezt kiderítsük két magyar sörimportőrrel is beszélgettünk a témáról.

Nem olcsó mulatság a behozatal

A Magyarországra behozott importsörök árát több alapvető tényező is befolyásolja. Egyrészt a jövedéki adó teljesen máshogy mozog tőlünk nyugatra, illetve Csehországban vagy Szlovákiában is lényegesen alacsonyabbb. Azt sem kell túlzottan kiemelni, hogy a magyar 27 százalékos áfatartalom, ami az egyik legmagasabb az EU-ban, is jócskán megnyomja az árakat. És akkor még ott van az euro árfolyam is, ami szintén nagyon sokat nyom a latba

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére Fáczán Dániel, a Liquid Gold Kft. kereskedelmi igazgatója. A szakember a forint gyengeségével kapcsolatban közölte, ők az EU-n belül szinte mindenkinek euróban fizetnek, illetve Angliában fontban, ezen felül a fuvarköltségeket is euróban intézik. Ebből pedig egyenesen következik, hogy az italok behozatala ebből az aspesktusból sem olcsó mulatság, hiszen az utóbbi években az euró soha nem látott mértékben erősödött a forinthoz képest.

A szakember az alapvető befolyásoló tényezők mellett beszélt arról is, lévén, hogy ők versenypiaci szereplők, olyan árakon kell végezni a tevékenységüket, ami biztosítja számukra a profitábilitást. A kereskedelmi igazgató a Pénzcentrum kérdésére elmondta azt is, hogy a német prémiumsöreik területén évről-évre mérhető a növekedés, a Radeberger, DAB, Bitburger sörök jól fogynak, ám igazán a dobozos az, ami ezekből jól muzsikál. A kiskereskedelemi forgalmuk 90 százalékát dobozos sörök teszik ki.

Ezen felül Fáczán Dániel beszámolt arról is, hogy a fél literes, csatos üveges söreik, mint például a Büble vagy a Bernard nagyon kellendőek. És hiába, hogy ezeknek a söröknek az üvege 100 forint + áfába kerül, a legtöbb vásárló mégis megtartja őket. A kereskedelmi igazgatót természetesen kérdeztük az árakról is.

Hiszen a fentebb említett német prémiumsörök ára valamivel 500 Ft alatt mozog a magyar kiskereskedőknél, miközben Németországban ezeknek az árnak majdnem a feléért is hozzájuk lehet jutni.

A szakember ugyanakkor kiemelte, a forgalmazók nagyon sokszor akciózzák be ezeket a söröket idehaza, ilyenkor viszont már, kb. 350 forint körül áron nagyon is jól tudnak működni ezek a termékek, lévén, hogy mára a magyar gyártású alapsörök ára is 250-300 forint között mozog. Utóbbiaknak ugyanis az elmúlt években igencsak felment az áruk. A szakértő beszélt egyébként a Németországban tapasztalható, ott is igen újszerű, brutálisan alacsony árakról is (csak összehasonlításképpen, Németországban az Edekában nemrég volt éppen akciós a fél literes, dobozos Radeberger, amit 66 euro centért árultak, ami kb. 233 forint körüli összeg):

Ott az elmúlt 2-3 évben óriási verseny volt a sörgyártók között, amit a pandémiás év, amikor szinten egyáltalán nem volt vendéglátós értékesítés, csak felerősített, aminek óriási árverseny lett a végkimenetele, ami gyakorlatilag odáig fajult, hogy a kinti boltokban a legminőségibb lager söröket olcsóbban lehetett már tavaly megvenni, mint idehaza egy nagyüzemi alapsört. Ez biztosan nem egészséges az egész piacra nézve

- vélekedett. Mindezeken felül megtudtuk azt is, hogy a sör, mint ital, az olyan nagy sörkultúrával rendelkező országokban is, mint Németország, komoly bajban van. A tradicionális ital ugyanis egyre kevésbé tudja megszólítani fiatalok tömegét, ami óhatatlanul is a piac torzulásához, borulásához vezet. Fáczán Dániel ezzel kapcsolatban kiemelte, nem véletlen, hogy Magyarországon is egyre népszerűbbek bizonyos kategóriákban az ízesített sörök, a citrusos vagy éppen málnás búzák is nagy szeletet vesznek el a klasszikus német búzák értékesítéséből. Ez pedig egy trend, ami előbb utóbb nagy változásokat fog elhozni.

A hazai sörpiacról beszélgetve megtudtuk azt is, hogy az úgynevezett hazai, kisüzemi sörforradalom, jókora felhajtóerővel bírt a prémium importsörök piacára is. Igaz, most már azért nincs akkora turbulencia, mint 3-5 éve, akkor ugyanis az alapsörök, és a hirtelen megjelent kisüzemi sörök között akkora volt az árkülönbség, hogy sokan megvették a középutas importokat.

Mások is így látják

Hasonló árbefolyásoló tényezőkről számolt be lapunknak Vass László is, aki a Konrád, cseh sörök forgalmazásával foglalkozó Vasi Vass Family Kft. tulajdonosa. Az importtal foglalkozó szakember szerint természetesen alapvetően a beszerzési ár a kezdő tényezője a dolgoknak, amire rárakódik a szállítási díj, ami értelemszerűen minél messzebb megyünk Csehországtól, annál magasabb lesz. Erre még rájönnek a kereskedői díjak, illetve a komoly jövedéki adó tartalmak is, amiket az italok alkoholtartalma határoz meg.

Az árakat, mivel euróban vannak, az árfolyamingadozások is kritikusan befolyásolják, és mivel az elmúlt években az euró ára csak felfelé kúszott, ezért ez meglátszik végül a kiskereskedelmi árakban is. A szakember lapunknak elmondta azt is, hogy a sör, amit behoz, olcsóbb Csehországban, hiszen ott nincs szállítási költség, más a jövedéki adó elosztása is, és természetesen nem 27 százalékos az áfa, ami idehaza szintén árfelhajtó.

Vass László lapunknak elmondta azt is, hogy 2014-től folyamatosan emelkednek az értékesítéseik, ám ő első körben a minőség miatt szedte rá magát arra, hogy cseh sör importálásával foglalkozzon. A szakember, mint mondja, Csehországban jóval nagyobb a sörkultúra, mint idehaza, és ez a gyártásban is tetten érhető. Vass László azt is elmondta, hogy az ő árképzésük nagyon óvatos, szerinte lehetne drágábban is adni ezeket a söröket, de ők inkább arra az útra léptek, hogy biztosan eladásra kerüljön az, amit behoznak. A Konrad sörök egyébként a kiskereskedelemben 250 forint körüli áron vásárolhatók manapság meg, ahogy azt korábban is írtuk.

Sokan felhúzzák a szemüket, amikor arról beszélek, hogy a sörök esetében az alapanyagok rendkívüli mértékben befolyásolják a minőséget. És igen, ez bizony a felhasznált vízre is igaz. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy sört hegyi forrásvízből vagy egy homokos részről származó vízből készítenek el. Sokszor a csehek, akik idejönnek nem értik, amikor Magyarországon készült cseh licenszsöröket isznak, hogy miért nem olyanok, mint kint náluk. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy idehaza a gyártók még a mai napig is előszeretettel használják a kukoricát sörkészítéshez, csak az a baj, hogy az egyáltalán nem ebbe az italba való

- fejtette ki véleményét lapunknak Vass László.