Csodás magyar művészek képei kerülnek kalapács alá: repkednek a milliók

Európai szinten is különlegesnek számító, 400 négyzetméteres kiállítótérrel bővül a Virág Judit Galéria. Az új kiállítóterem május 15-től látogatható, ami egyben a 66. Tavaszi aukció és az 5. Kortárs aukció 262 tételét bemutató tárlatának nyitónapja is. A tavaszi aukció egyik szenzációja Rippl-Rónai József Piacsek bácsi a Niklay lányokkal című festménye, amely az életművön belül egyike annak a négy képnek, melynek jelenete a festő kaposvári házának kertjében játszódik. Az aukciók kiemelt tételei között szerepel Bortnyik Sándor Géplovag, Munkácsy Mihály Párizsi nő és Keserü Ilona Marylin és a tenger című alkotása is. A tavaszi aukciót két részletben rendezik meg: június 1-jén a kortárs műalkotásokra, míg június 2-án a klasszikus művekre lehet licitálni online, telefonon vagy vételi megbízás útján, ha pedig a hatályos járványügyi szabályok lehetővé teszik személyesen, a Budapest Kongresszusi Központban.

2021-ben a Virág Judit Galéria története újabb mérföldkőhöz érkezett: a kiállítótér Európában is egyedülálló, múzeumi kvalitású, csaknem 400 nm-es területtel bővül. Így míg a galéria 1997-es nyitáskor csupán 50 négyzetméteren, ma már 1250 négyzetméteren tekinthetik meg a kiállításokat az érdeklődők. A kibővült kiállítótér május 15-től látogatható, elsőként a 105 kortárs és 157 klasszikus művet felvonultató aukciós tárlat látogatható. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kapcsolódó cikkünk: Már most milliós képeket fest Schwéger Zsófia: az USA-ban, Angliában híresebb, mint itthon Rippl-Rónai József Piacsek bácsi a Niklay lányokkal című festményét 1908 nyarán festette, kaposvári házának a kertjében. Címszereplője Piacsek bácsi, a világlátott, jó humorú nyugalmazott főerdész, az „otthon képek” állandó alakja. A mű, melynek kikiáltási ára 100 millió forint, a korszakban alkotott olajképek között különleges helyet foglal el, ugyanis a művész a megszokottól eltérően a szereplőket nem enteriőrben, házának egyik helyiségében ábrázolja, hanem a ház előtti verandán, a kertben. Az életművön belül mindössze négy olyan kép van, melynek jelenete a festő Fő utcai házának kertjében játszódik. A kép az érett „kukoricás stílus” felé vezető út fontos állomása, nem véletlen, hogy a korabeli sajtó ezt a festményt emelte ki Rippl-Rónai Nemzeti Szalonbeli 1909-es kiállításából. A tárlaton először láthatóak azok a rekonstrukciós rajzok, melyeket Rippl-Rónai József ismert festményei, korabeli emlékezések és Martyn Ferenc vázlatai alapján alapján készíttetett a galéria. Ezek a festőművész házát, kertjét és a kaposvári Fő utcát mutatják be. EZ IS ÉRDEKELHET Két egyetemet otthagyva lett elismert festő Nemes Márton: a képei már milliókat érnek Nemes Márton négy éve él és dolgozik Londonban. Bortnyik Sándor Géplovag című alkotása briliánsan egyensúlyoz a leíró ábrázolás és absztrakció határán. A 80 millió forintos kikiáltási árról induló festmény magán viseli a kor stílusjegyeit, valamint megidézi Bortnyik jelmezterveit, és a modern színház különös, mechanikus figuráit is. Leegyszerűsített kulisszái a Neue Sachlichkeit melankolikus és elidegenedett világába vezetnek bennünket. A jó adag humorral megfestett, nyugalmat, és magabiztosságot árasztó motoros, a megzabolázott technika szimbóluma. Munkácsy Mihály az 1880-as években a párizsi szalonok elegáns világát és szereplőit, jobbára lányokat és asszonyokat jelenített meg vásznain. A művész tobzódott a színekben, az árnyalatok és a részletek gazdag kidolgozásában, valamint a szabad ecsetkezelés gyönyörűségében. Az alkotások között kiemelt helyet foglal el a Párizsi nő című festmény. A fiatal, profilból ábrázolt párizsi hölgynek nemcsak a vonásai köszönnek vissza más Munkácsy képekről, hanem virágokkal díszes selyemruhája is. Munkácsy sok modelljét öltöztette ebbe a ruhába, sőt az öltözéket még tanítványainak, Bruck Lajosnak, Karlovszky Bertalannak is kölcsönadta egy-egy női zsánerkép erejéig. A klasszikus anyagban többek között Mednyánszky László grandiózus tátrai tájképe, Patkó Károly olasz tengerparti jelenete, Vaszary János csendélete és az olasz tengerparton festett matrózai, illetve Gulácsy Lajos, Paál László és Márffy Ödön alkotásai is megtekinthetők. A Kortárs aukció kiemelkedő darabja Keserü Ilona Marylin és a tenger című 1933-as műve, melyen azonnal szembetűnik a művész jellegzetes kézjegye. A sírkő motívumokból képzett hullám egészében hatja át a képet, a hetvenes évek ceruzarajzait idéző vonalkázások felborzolják és megmozgatják a felületet. A harsány kék szín a tengerre utal, az érzéki vászondomborítás a filmcsillag testét, bőrét idézi. A képen minden mozog és pulzál. A Marilyn és a tenger című festmény mégsem egy tájkép, hanem egy belső élmény, hangulat kivetülése. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Maurer Dóra kísérletezéseiből olyan új műfajok születnek, mint a folyamat- és akciógrafika vagy a pedotípia. Ez utóbbi a lábnyomok nyomhagyásával alkotott egyedi nyomat, melyeken a művész 1971-ben dolgozik. Ahogy a sorozat többi darabja, Taposott kép - Privát felvonulás - Pedotípia című alkotása is magába sűrít több Maurer-féle gondolatot, problematikát: többek között a mozgás és az idő fokozatos megtestesülését, fizikai relációjukat; egy vizuális jel létrehozását, eltüntetését, majd felülírását. A kortárs anyag kiemelt darabjai Bak Imre Geometrikus kalligráfia és Nádler István Gyász III. című műve, de Lakner László, Hencze Tamás, Konok Tamás, Gyarmathy Tihamér, Csernus Tibor és Ujházi Péter kiemelt kvalitású alkotásai is kalapács alá kerülnek. A 262 tételből álló aukciós kiállítás május 15. és 31. között tekinthető meg ingyenesen a Virág Judit Galériában. A Kortárs aukciót június 1-jén, a Tavaszi aukción június 2-án rendezik meg a Budapest Kongresszusi Központban. Az események az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatók, a licitek telefonon, online és vételi megbízás útján is leadhatók.

