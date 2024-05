Legendás üzletlánc tér vissza Magyarországra: itt nyílik az első boltjuk

Az Orsay még a koronavírus miatt zárta be magyarországi boltjait, de most újra megpróbálkoznak a nyitással.

Két évvel ezelőtt a koronavírus okozta kiskereskedelmi nehézségekre hivatkozva zárta be hazai boltjait az Orsay, ám nagyon úgy tűnik, hogy visszatértek - erről ír az Origo. A lapnak a cég meg is erősítette, hogy a Duna Plazában lévő boltjuk már április legvége óta fogadja a vásárlókat, de azt nem tudni, hogy továbbiakat is nyitnak-e.

Az Orsaynek valaha harmincnál több üzlete volt Magyarországon, de a négy éve kitört koronavírus, illetve az emiatt elrendelt hosszadalmas boltbezárások meggyötörték ezeket. Végül két éve, május végén jelentették be, hogy az üzleteiket bezárják, de interneten természetesen így is lehetett rendelni.