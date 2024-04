Te is szoktál a Vinteden adni-venni? Váratlan jelentés érkezett, errőj jobb, ha tudsz

Először jelentett nyereséget a Vinted, a használt ruhák itthon is kedvelt piactere. A vállalat az elmúlt időszakban a vállalat Dániában, Finnországban és Romániában is terjeszkedett és fejlesztette a Vinted Go nevű szállítási szolgáltatását - írja a BBC.

Először jelentett nyereséget a Vinted, a használt ruhák itthon is kedvelt piactere, ami azt mutatja, hogy a másodkézből származó divat iránti érdeklődés továbbra is erős. A cég vezérigazgatója, Thomas Plantenga kiemelte, hogy bár a használt divatcikkek még mindig csak egy kis szeletét képezik a piacnak, és szerinte a cég kiemelkedő helyzetben van. Az elmúlt időszakban a vállalat Dániában, Finnországban és Romániában is terjeszkedett és fejlesztette a Vinted Go nevű szállítási szolgáltatását.

A cég tavaly 17,8 millió eurós nyereséget ért el a 2022-es évi 20,4 millió eurós veszteség után. Plantenga szerint ez lehetőséget ad arra, hogy továbbra is befektessenek és gyorsítsák küldetésük megvalósítását. A Vinted célja többek között az, hogy csökkentse a divatipar negatív hatásait azáltal, hogy lehetővé teszi az emberek számára, hogy egymás között adjanak-vesznek használt ruhákat - mondta.

A vállalat bevételei 2023-ban 61%-kal növekedtek az előző évhez képest, elérve az 596,3 millió eurót. Ezen felül bővítették portfóliójukat a Rebelle felvásárlásával - egy használt designer ruhákra specializálódott platformmal - és egy új szolgáltatást indítottak az értékes darabok eredetiségének ellenőrzésére.

A brit piacon is sikereket értek el, megszorongatva az eBay-t és bevonzva a fiatalabb generációt. A BBC szerint ez részben annak köszönhető, hogy növekszik az emberek tudatossága a divat környezeti hatásaival kapcsolatosan és a megélhetési válság miatt is többen keresik a használt ruhákat. A közösségi média influencerek és hírességek is hozzájárulnak ahhoz, hogy megváltozzon az emberek véleménye a másodkézből származó divatcikkekről.

Egy amerikai jelentés szerint a használt divatpiac már évente több tízmilliárd dollár értékű globálisan. Ennek ellenére új ruhák iránti igény és az alacsony minőségű termékek piaca miatt nehézségekbe ütközik ezeknek a platformoknak nyereségessé válniuk.

Natalie Berg kiskereskedelmi elemző szerint az olyan cégek mint Vinted sokat fektettek létszámbővítésbe és közönségük növelésébe. Szerinte úgy tűnik, hogy Vinted számára ezek a befektetések megtérültek.