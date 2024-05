Fájni fog az autósoknak Orbánék új benzinmatekja: a gázolajnál még komoly áremelés is jöhet

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Nem a régióhoz, hanem a hazánkkal határos országok áltagáraihoz fogják igazítani a magyar üzemanyagárakat - jelentette be Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban. Így kikerül a matekból Lengyelország, Csehország és Bulgária is, utóbbi igen erősen lehúzta az átlagot. A Pénzcentrum számításai szerint az új matekkal az autósok nem járnak jól: így számolva pont a határos országok átlagára érnek a magyar benzinárak szombattól - a gázolaj esetében pedig akár áremelés is megengedhető lenne.

Újrakalkulálják az átlagos üzemanyagárak számítását, ennek alapján fogják betartatni azt, hogy a hazai árak az átlag közelében legyenek - mondta Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök emlékeztetett, az eredeti elképzelés szerint régiós árakat számoltak volna (a KSH már készített is erről összesítést), de ezt újra kellett gondolni, mert szerepeltek benne a lengyel és a cseh árak is (illetve a bolgárok, de őket nem említette Orbán, viszont a KSH számolt velük), ami a szakmának nem tetszett. Így ezentúl csak a közvetlenül velünk határos országok (kivéve a háborús Ukrajna) vesznek részt a számításban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A holtankoljak.hu nemzetközi árai alapján megnéztük, hogy a szombattól érvényes hazai üzemanyagárak (95-ös benzin: 631 Ft/liter; Gázolaj: 618 Ft/liter) hogy állnak a régiós átlaghoz képest. Jól járnak-e az autósok azzal, hogy a bolgárok, a csehek és a lengyelek kikerülnek a képletből? Nos, a rövid válasz az, hogy nem. Nagyon nem. Ugyanis, ha vetünk egy pillantást a régiós árakra, akkor látszik, hogy Magyarországon a negyedik legdrágább a benzin a 10 ország közül és ezen érdemben a szombati árcsökkentés sem fog változtatni. Átváltva Lengyelországban 29, Csehországban 8 forinttal olcsóbb a literár, Bulgáriában pedig majdnem 100-zal. A 10 vizsgált országban a 95-ös benzin átlagára 617 forint per liter, ettől még messze vagyunk, kb. 2,2 százaléknyit kellene még csökkennie a literárnak. A gázolaj tekintetében is a negyedik legdrágább ország vagyunk, és a képlet is hasonló: a cseheknél 11 forinttal olcsóbb egy liter gázolaj, a lengyeleknél 12-vel, Bulgáriában pedig 78 forinttal kell kevesebbet fizetni egy literért. A tíz ország átlagára 612 Ft/liter. Ettől már nincs olyan messze a hazai 618 forintos átlagár - kb. 1 százaléknyira. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ha a csehek, lengyelek, bolgárok kikerülnek a matekból, akkor három olyan ország esik ki a képletből, ahol lényegesen (Bulgária esetében drasztikusan) olcsóbb az üzemanyag, mint itthon. Magyarország a benzin tekintetében így is a negyedik legdrágább, viszont immár csak három olcsóbb ország áll mögöttünk, és csak Romániában kerül lényegesen kevesebbe benzint tankolni. Így a régiós átlagár 631 forint per literre jön ki, ami pont ugyanannyi, mint amennyi szombattól a magyar átlagár. A dízelnél hasonló a helyzet a rangsor tekintetében, viszont itt az látszik, hogy ha csak a környező országokat nézzük, akkor az átlagos literár 625 forintra jön ki, ami magasabb, mint a május negyedikétől érvényes, 618 Ft/literes magyar átlagár. Azaz ezen matek alapján elvileg még drágulásra is lenne lehetőség. Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA

