Hajmeresztő drágulást mértek a boltokban: ez kerül 30-45 százalékkal többe, mint tavaly ilyenkor

Biró Attila Link a vágólapra másolva

A legfrissebb statisztikák szerint egy év alatt pokolian megdrágult az autóbenzin, az akácméz, de még a szemüveglencse darabjának is az ára. Az éves áremelkedés ezen felül érzékenyen érintette még az uborkát, a napraforgó-étolajat, a gázolajat, de még a 14 karátos arany karikagyűrű grammját is. És ha mindez nem lenne elég, havi távlatban, azaz 2021 márciusa és áprilisa között felrobbant a fejes káposzta, a vérnyomásmérő, és még a női műbőr szandál átlagára is.

A KSH legfrissebb jelentése szerint országos átlagban áprilisban 5,1 százalékkal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest Magyarországon. A statisztikai hivatal közlése szerint az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára emelkedett jelentősen. Azonban ha jobban megnézzük az egyes termékek és szoláltatások árának változását azt találjuk, hogy az elmúlt egy évben bőven akadtak csúcs-drágulások ezeken a termékkörökön túl is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mi drágult a legtöbbet egy év alatt? A KSH friss statisztikáiból kiolvasható, hogy az elmúlt egy év, tehát a 2020 áprilistól 2021 áprilisig tartó időszak legdurvább drágulását a 95 oktánszámú ólommentes autóbenzin produkálta, aminek litere egy év leforgása alatt 45,4 százalékkal lett drágább: 293 forintról 426 forintra emelkedett az átlagos fogyasztói ára. Igen ám, de az autóbenzin mellett azért még bőven akadtak meghökkentő áremelkedések. Így például a második legjobban dráguló címet a szemüveglencse (műanyag, + - 6D, antireflex réteg és felület keményítés nélkül) produkálta, ami összességében 45 százalékkal lett drágább egyetlen év leforgása alatt. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy míg 2020 áprilisában 6 700 forintba került, addig idén áprilisban már 9 710-be. A KSH 178 terméket és szolgáltatást vizsgáló listáján további kirívó árnövekedésekre is bukkanni. A top 2 dráguló mellett 25 százaléknál durvább drágult még a napraforgó-étolaja litere (29%), az akácméz kilója (27,6%), a gázolaj litere (27%) és az uborka kilója (26,4%). Ahogy a statisztikán látszik, a top 10 dráguló közé két cigaretta márkán kívül befért még a 14 karátos arany karikagyűrű grammja, illetve a település központjában történő parkolás egy órája is. Előbbi átlagára 22 600 forintról 26 700 forintra változott grammonként, míg utóbbi ára 85-ről 100 forintra emelkedett. Ezeken a termékeken felül további 4 termék/szolgáltatás volt, ami több mint 15 százalékkal drágult: 125-150 grammos gyümölcsjoghurt, digitális lázmérő – hónaljban mérő, Pall Mall cigarettadohány (40g), illetve a hamburger. Természetesen a dráguláson kívül történtek árcsökkenések is, igaz azok sokkal kisebb mértékben. A csúcscsökkenő például a fejes káposzta kilója lett, ami egy év alatt 19 százalékkal lett olcsóbb, az ára 351 forintról 284-re zuhant. Ugyanígy több mint tíz százalékkal olcsóbb lett a citrom kilója, illetve a vöröshagyma kilója is. Előbbi ára 930 forintról mérséklődött 770-re (-17%), utóbbi kilós ára pedig 307 forintról csökkent 257 forintra (-16,3%). Mi drágult a legjobban egy hónap alatt? A KSH friss statisztikáiból az éves drágulás mellett kiolvashatók az egy hónap alatt történő áremelkedések is. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a vizsgált 178 termék/szolgáltatás közül egyetlen egy sem drágult 2021 márciusáról 2021 áprilisára több mint 10 százalékkal. Ennek következtében a havi éldráguló 9,2 százalékkal került a csúcsra, Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x) a fejes káposzta kilója személyében. Érdekes, hogy mint láttuk, a fejes káposzta egy éves távlatban sokkal olcsóbb lett, de most úgy látszik, kezd visszakúszni az ára felfelé. A káposztán kívül igen magas, 8,6 százalékos drágulással zárt az elemmel működő, LCD kijelzős, digitális, felkaros vérnyomásmérő is. Ennek az ára márciusban átlagosan még 13 940 forint volt, áprilisban viszont már 15 140 forint. Több mint öt százalékos áremelkedést produkált ezen termékek mellett a paradicsom kilója (7,3%), a műbőr női szandál (6,9%), illetve a sárgarépa (6,4%) és a görögdinnye (5,6%) kilója. De a top 10 dráguló közé befért még a 250 ml-es tusfürdő, a 250-300 ml-es folyékony szappan, a kb. 55x40x20-as guruló bőrönd és a narancs kilója is. Természetesen az elmúlt egy hónapban nem csak drágulást mért a statisztikai hivatal, voltak olyan termékek is, amik olcsóbb lettek. Így például az uborka átlagos kilós ára 1 020 forintról 857 forintra esett vissza, ez 16 százalékos árcsökkenés, ami a legnagyobb volt a vizsgált időszakban. Az éves szinten csúcsdrágulónak számító gázolaj litere is mérséklődött, összességében 3 százalékkal, ami azt jelentette, hogy az átlagos literár 437 forintról 424-re esett vissza. E termékek ára mellett további 3 olyan termék volt a csúcs-zuhanók között, aminek az ára 2,3 százalékkal mérséklődni tudott 2021 márciusa és áprilisa között: 200-250 grammos őrölt kávé, 325-450 grammos, 12%-os tejföl darabja, illetve a legalább 80% zsírtartalmú 100 grammos vaj.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK