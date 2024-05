Maga alatt vágja a fát a legtöbb magyar: ha te is ilyen vagy, rád is lecsap a rettegett népbetegség

Egy friss kutatás szerint a harag negatívan befolyásolja az erek egészségét, ami hosszú távon károsíthatja az érrendszert. A düh megfelelő kezelése tehát kulcsfontosságú szívünk egészsége érdekében.

A Journal of the American Heart Association folyóiratban közölt friss kutatás szerint a düh érzése negatívan befolyásolja az erek egészségét. A Columbia Egyetem kardiológiai részlegének orvosprofesszora, Dr. Daichi Shimbo vezette tanulmányhoz 280 embert vizsgáltak, amely során a résztvevőknek nyolc percig kellett haragot, szomorúságot, szorongást érezniük. A feladat előtt és után többször is megmérték az érrendszeri egészségüket.

A kutatók korábban már összefüggést találtak az érzelmek és a jövőbeli szívbetegségek kockázata között, azonban ebben a tanulmányban kiderült, hogy

míg a szomorúság és a szorongás nem okozott jelentős változást, addig a düh igen.

Dr. Joe Ebinger, a Cedars-Sinai Szívintézet Smidt Szívintézetének klinikai analitikai igazgatója szerint ez az első jól elvégzett vizsgálat, amely kimutatta az érrendszerünkben bekövetkező akut változásokat válaszként az érzelmekre - írja a CNN.

A tanulmány három fő módot azonosított, ahogyan a düh befolyásolta az erek egészségét: megnehezítette az erek tágulását iszkémia esetén, befolyásolta a sérülések sejtmarkereit és javulási képességét - ezek a hatások akár 40 percig is megfigyelhetőek voltak.

Dr. Shimbo szerint fontos figyelembe venni a düh kumulatív hatását is, mivel ha valaki rendszeresen dühös lesz, krónikusan károsíthatja ereit. A tanulmány nem foglalkozott azzal, hogyan kezelhetjük ezt a problémát, de Dr. Brett Ford és Deborah Ashway szerint fontos megtanulni feldolgozni a dühöt anélkül, hogy elmérgesedne.

Shimbo reméli, hogy ezek az eredmények ösztönözhetik az embereket viselkedésterápiák igénybevételére és további kutatásokra arról, hogyan lehet kezelni a dühnek az erekre gyakorolt káros hatásait. Ebinger hangsúlyozza: nem arról van szó, hogy tagadjuk a haragot; mindenki tapasztal majd dühöt. A lényeg abban rejlik, hogy megtaláljuk annak módját, hogyan kontrollálhatjuk és minimalizálhatjuk azt.