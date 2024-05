Komoly veszélyben a magyarok bankkártyái is: ez nem olcsó mulatság, de muszáj meglépni

A Visa ma bejelentette globális értéknövelt szolgáltatási üzletágának további bővítését, melynek keretében két új mesterséges intelligencia alapú csalásmegelőző, kockázatcsökkentő megoldást vezet be – olvasható a vállalat közleményében. Az új termékek célja, hogy csökkentsék a csalások lehetőségét az azonnali, számlák közötti és az online fizetések esetében, a kártyatársaság hálózatán belüli és azon kívüli tranzakciók esetén is.

A főleg bankkártyáiról ismert Visa az elmúlt öt évben 10 milliárd dollárt fektetett be a mesterséges intelligencia és a csalásmegelőzés terén, míg tavaly 40 milliárd dollár értékű csalási kísérlet megakadályozásában működött közre a társaság. A cég most két, a mesterséges intelligencia nyújtott előnyöket is kihasználó újítást jelentett be: