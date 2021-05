Itt a Nagy Csokis Gabonapehely Teszt: kiderült, az Aldi, Auchan, SPAR, Tesco termékei közül melyik a legjobb

A gabonapehely szerte a világon népszerű napindító étel: tápláló és finom, alapvetően egészséges összetevőkből áll, elkészítése pedig egyszerű és gyors. A boltokban a gabonapelyhek óriási választékával találkozhatunk: müzli, zabkása, pehely, golyó, karika, párna és társaik, sok forma, íz és szín, impozáns a kínálat. A Tudatos Vásárló online felmérésének eredményei szerint a magyar felnőttek ezek közül leginkább a zabpehelyes termékeket fogyasztják, és ahogy az várható volt, a csokis készítményeket inkább a gyermekek szeretik. Egy nemrég befejezett nemzetközi projektben arra (is) megadja a választ: jó-e, ami finom?

A szomszédos országok – osztrák, cseh, horvát, magyar, szlovák és szlovén- fogyasztói szervezeteivel együtt a csokis gabonapelyheket vizsgálták a FoodPro uniós projekt részeként. A 6 országból összesen 102 terméket teszteltek. Az egyes termékek minősége mellett vizsgálták a kettős minőség kérdését, ugyanazon gyártótól származó, látszólag azonos, különböző országokban forgalmazott termékek között.

A magyar boltok csokis gabonapehely kínálatából 18 terméket – töltetlen csokis golyókat és pelyheket – küldött el a laboratóriumba a Tudatos Vásárló. Vizsgálták a tápértéket, azaz a cukor-, fehérje-, élelmi rost, folsav- és vastartalmat, az érzékszervi tulajdonságokat, az idegen szennyezők jelenlétét, a címkézés megfelelőségét és fenntarthatósági szempontokat.

Tápérték: adalékanyagok és túl magas cukortartalom

Az értékelésében a tápértéket 50%-os súllyal vettük figyelembe. Az összetevők listája szerint a termékek nagy része – átlagosan 65%-a – egy vagy több gabonaliszt (búza, rizs, kukorica, zab) és búzadara (búza, kukorica) keverékéből áll. Idáig jól hangzik, ám másodikként rögtön a cukor következik, átlag 24%-os arányban.

6% körüli mennyiségű kakaót vagy csokoládét tartalmaznak a termékek, valamint olajat (napraforgó, repce, pálma) és mindegyikben találtunk, nagyjából 1% mennyiségben, adalékanyagokat és hozzáadott aromát is, amelyek között van természetes is.

A gyermekek és fiatalok által preferált csokis gabonapelyhek tartalmaznak fehérjét – átlagosan 9 grammot 100 gramm termékben -, amely hasznos tápanyag a fejlődő szervezetnek. A kiválasztott magyar termékek rosttartalma 3,8–9,8 g/100g között van, 11 közülük 6 g/100g felett van, így a csokis gabonapehely tényleg magas rosttartalmú ételnek nevezhető. A rostban gazdag táplálkozás jótékony hatással van az egészségre, számos betegség kialakulását gátolja, ezért fontos a megfelelő rostbevitel biztosítása.

A magas cukortartalom miatt inkább desszert, mint reggeli

A vizsgált termékek 15,8 és 30,9 g/100g közötti cukormennyiséget tartalmaznak, amelyek kivétel nélkül az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása feletti értékek. Elég egyértelmű, hogy a termékeket gyerekeknek szánják, mivel 14 esetben a csomagolás elülső oldalán rajzolt és rajzfilmbeli figurák szerepelnek. Így a rájuk vonatkozó WHO ajánlást kell szem előtt tartani, amely azt mondja, hogy a napi energiaszükséglet 5, de maximum 10 %-át lehet a cukorbevitellel fedezni.

Egy átlagos általános iskolás korú gyermek esetében ez körülbelül napi 25-50 gramm cukrot jelent – ez maximum 12 darab kockacukornak felel meg. A WHO azt is előírja, hogy a reggeli gabonapelyhek kevesebb, mint 15 g cukor/100 g gabonapehely mennyiséget tartalmazhatnak, amennyiben gyermekeknek szánt termékről van szó. Az ábrán láthatjuk a termékek cukortartalmát 100 g mennyiségre vonatkoztatva. A piros vonal a WHO által ajánlott határértéket jelöli.

Hozzáadott vitaminok és ásványi anyagok

A gabonapelyhek természetesen előforduló vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, a dúsított termékek esetében pedig mesterségesen adnak ilyeneket is hozzá. Minden termékben megmérték a vas- és folsavtartalmat és arra számítottak, hogy a dúsított termékekben az értékek magasabbak lesznek. A dúsított termékek átlagosan 40 százalékkal több folsavat tartalmaznak, a vasra viszont ez nem mondható el, mivel az értékek nem szignifikánsan magasabbak, sőt, egyes esetekben még a természetesen előforduló vastartalomhoz is hasonlíthatók.

Desszertet adunk reggelire?

Az eredmények alapján a csokis gabonapehely semmiképpen sem fér bele egy kiegyensúlyozott étrendbe, mivel túl sok cukrot tartalmaz és nagymértékben feldolgozott termék. A kedvezőtlen tápanyag összetétel mellett a termékek több mint fele vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított, így olyan egészséges táplálkozásra vonatkozó állításokat hordozhatnak, amit a gyártók főleg a szülők figyelmének felkeltésére használnak. Ők aztán azzal vigasztalják magukat, hogy egy ilyen termék kiválasztásával legalább megfelelő mennyiségű vitamint és ásványi anyagot fognak biztosítani a gyermek számára, de ez, még ha talán igaz is, nem ellensúlyozza a magas cukortartalom által okozott károkat a gyermekek szervezetében.

Az alábbi ábrán látható, hogy különböző elfogyasztott adagok hány százalékát fedezik a napi ajánlott, vagyis a biztonságosan elfogyasztható napi cukormennyiségnek, 5 és 10 éves gyermekek, illetve felnőttek esetében. Adagom címke azt a mennyiséget jelöli, amelyet online felmérés alapján egyszerre el szoktunk fogyasztani. A javasolt adag pedig az, amit a gyártó a csomagoláson feltüntet.

Finom, ropogós

A minősítés 40%-át teszi ki az érzékszervi vizsgálat eredménye, a szakértők először az ízt (50%) és az illatot (30%) értékelték, majd a termékek állagát (20%), miután 5 percig tejben áztak. Az érzékszervi tesztben valamivel jobban teljesítettek azok a termékek, amelyek intenzív ízű kakaóval vagy csokoládéval és gabonafélékkel készültek és azok, amelyek a tejbe áztatás után ropogósabbak és keményebbek maradtak, de alapvetően minden gabonapehely jól szerepelt ezen a teszten.

Hiányos tájékoztatás

A címkézés minőségét 10%-os súlyozással vették figyelembe az értékelésnél, mivel fontos a vásárlók számára, hogy termékre vonatkozó információ teljeskörű, érthető és olvasható legyen. Összehasonlították a mért és a tápérték táblázatban a gyártó által feltüntetett cukor-, fehérje-, élelmi rost-, vas- és folsavtartalmat.

7 terméknél a megengedettnél nagyobb eltérést találtak, mindegyik esetben nagyobb mennyiséget mértek a termékben, mint amit a gyártó állított.

A Spar S Budget és az Auchan termékeknél az eltérés a cukortartalomban volt, a Tesco csokigolyóknál a fehérjetartalomban, a Bona Vita termékénél a rosttartalomban, a Kellogg’s és mindkét Crownfield terméknél a vastartalomban, míg a Crownfield Choco Chico esetében a folsav mennyiségében.



Az információ olvashatóságát rontja a túl kicsi betűméret és a túl sok szöveg – a Kellogg’s termékinformációi például 19 nyelven vannak feltüntetve a dobozon. Az erre vonatkozó jogszabályban előírtnál kisebb betűket szerencsére egyik termék csomagolásán sem találtunk.

A legtöbb terméknél azonban hiányzott az információ a felbontott gabonapelyhek tárolásáról. Az íz, az illat és legfőképp az állag akkor nem változik meg, ha a zacskót gondosan lezárva, száraz helyen tároljuk, de erre vonatkozó utasítást csak hat terméknél találtunk.

Fenntarthatósági szempont

A táblázatban feltűntették, de az értékelésbe nem számítottak bele a fenntarthatósági tulajdonságok. Megnézték, hogy a felhasznált kakaó Fairtrade vagy UTZ minősítésű-e, tartalmaz-e pálmaolajat a termék, milyen csomagolásban kapható, hogy a gabonapelyheknek van-e öko minősítése.

A jó hír az, hogy a magyar piacon is beszerezhetők azok az öko/bio csokis gabonapelyhek, – például a Spar sajátmárkás Bio-Crispies Schokos terméke, – amelyek az osztrák és a szlovén mezőnyben első, illetve második helyezést értek el.

A kartondobozokban árult termékek műanyag zacskóba is be vannak csomagolva, hogy megőrizzék a termék minőségét. A fenntarthatóság jegyében szeretnék arra ösztönözni a vásárlókat, hogy olyan terméket válasszanak, amelyhez a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használták fel, a vizsgált gabonapelyhek közül a többség, 11 darab csak zacskóba van csomagolva, míg 7 darabnál dobozt is találunk.

A pálmaolaj összetevőként való használata is elfogadhatatlan a fenntarthatóság szempontjából, szerencsére csak 4 termékben szerepelt. Azon túl, hogy sok telített zsírsavat tartalmaz, amelyet egy kiegyensúlyozott étrendben korlátozni kell, a pálmaolaj előállításának módszere is problematikus, mert erdőirtással jár, árt a lakóinak és a környezetnek. Az UTZ és a Fairtrade tanúsítványok a fenntartható kakaótermelésről jó irányba mutatnak, megpróbálják megszűntetni a rossz munka- és fizetési feltételeket a gazdálkodók számára. A tesztelt termékek közt 7 darab UTZ minősítésű volt.

Árak – a nagy márkákért többet kell fizetni, de jobbak?

A termékek árait nézve teljesen vegyes a kínálat. Az alábbi grafikonon egyértelműen látszik, hogy a Nestlé termékeiért kell a legtöbbet fizetni. A vezető pozíciót megszerezte a Nesquik Alphabet, amelynek cukortartalma a második legkisebb érték a mezőnyben, ám a másik két Nestlé termék, a Chocapic és a Nesquik csokigolyók a középmezőnyben végeztek, mindkettő nagyon magas cukortartalmú. Fenntarthatóság szempontjából pedig kifejezetten rosszul szerepelt ez a három termék.

Meglepően jó helyet ért el a Spar olcsó, sajátmárkás csokis gabonapelyhe, az S Budget, ehhez nagyban hozzájárult, hogy ebben van a legkevesebb cukor (újra szeretnénk hangsúlyozni, hogy még ez is az ajánlott határérték felett van!). Jópontot kap tőlünk a nagy kiszerelésre, mely kevesebb csomagolóanyagot jelent és arra is, hogy nem tartalmaz pálmaolajat. Őt rögtön követi a Spar másik saját terméke, a csokis pehely, amelyben a cukor sajnos jóval több, de legalább a rosttartalma is magasabb és a gyártáshoz felhasznált kakaó is UTZ minősítésű. A dobogó 3. helyén végzett a Bona Vita csokis pehely, közepes cukor- és magas rosttartalommal.

Az Aldi által forgalmazott Happy Harvest termékek több szempontból csalódást okoztak, magas a cukor- és nagyon alacsony a rosttartalmuk, illetve tartalmaznak pálmaolajat. Ezt még az UTZ kakaó sem tudja kompenzálni. A Tesco sajátmárkás termékeinél is problematikus a magas cukortartalom, de legalább magas a rosttartalom is és a pálmaolaj nem szerepel az összetevőik között.

A magyar gyártmányú Cerbona termékek között van a mezőny legcukrosabb versenyzője és a rosttartalmuk is elég alacsony, ellentétben a Lidlben kapható Crownfield termékekkel, melyek a legnagyobb rosttartalommal dicsekedhetnek, az UTZ minősítésű kakaótartalom mellett. A mezőny végén találhatók a legédesebb csokis gabonapelyhek, az Auchan sajátmárkás terméke és a már említett Cerbona után a sort a két Cornexi zárja.

Van-e kettős minőség?

A Nestlé Nesquik terméke a projektben résztvevő országok mindegyikében kapható, ezért kézenfekvő volt a kettős minőség kérdését megvizsgálni. Minden ország küldött a laboratóriumba mintát. A csomagolásokon feltüntetett összetétel minden termék esetében ugyanaz volt, mind a hozzáadott kakaó, mind pedig a vitaminok tekintetében.

Az aromák esetében kis eltérést találtak: a horvát és szlovén termékek kivételével természetes aromát tüntettek fel a gyártók. A mért cukor-, fehérje- és rosttartalom szignifikánsan nem tekinthető eltérőnek, figyelembe véve a mérési bizonytalanságot. Az érzékszervi vizsgálatok során sem találtunk számottevő eltérést. A szlovák termék műanyagzacskós, a többi kartondoboz és műanyagzacskó csomagolású. Összesítve tehát azt mondhatjuk, hogy nem találtak kettős minőségre utaló tulajdonságot a 6 ország csokis gabonapehely termékei között.

Mit tanácsolnak a Tudatos Vásárlók?

Az egészséges életmód szempontjából ebben a tesztben rossz és rosszabb termékek szerepelnek, ezt jelzi az is, hogy a tesztgyőztes termék is csak 70%-ot ért el. Milyen lehetne a tökéletes csokis gabonapehely? Összesítésben 100%-ot érhetne el egy olyan gabonapehely, aminek a cukortartalma a lehető legkisebb, amellett, hogy élvezeti értéke megmarad, valamint rost- és fehérjetartalma magas. Az eredményeket látva az javasolják:

ha tápláló, egészséges és finom reggelire vágyunk, akkor a megoldást nem a csokis gabonapelyhek között találjuk.

Inkább kedvenc kásánkat vagy natúr gabonapelyhet keverjünk össze friss vagy fagyasztott gyümölccsel. Ha édesebb ízre vágyunk, akkor adhatunk hozzá aszalt gyümölcsöt vagy egy kevés lekvárt. Ha mégis a csokis gabonapehely mellett döntünk: