Ezekkel játszanak a mai karanténbébik: a nyunyókák korának leáldozott?

Azt gondolhatnánk, hogy a babákat viselik meg legkevésbé a járvány áldatlan hatásai, viszont nekik is sok mindenről le kell mondaniuk, csak ennek kevésbé vannak még tudatában. Amit viszont nem nélkülöztek a legkisebbek a pandémia alatt sem, azok a babajátékok. Elcsenték vajon a szülők tőlük a nyunyókákat, ahogy Müller Cecília javasolta tavaly? Milyen játékokkal játszanak legszívesebben a mai karanténbébik: intelligens asztalkákkal, zenélő-táncoló állatfigurákkal, vagy talán okostelefonnal? A Pénzcentrum ennek járt utána a babajátékokat is árusító webáruházak segítségével.

Már a második húsvét telt a koronavírus-járvány Magyarországra érkezése óta korlátozások között, ez pedig hatással van a legkisebb gyerkőcökre is. Tavaly március óta februárig több mint 90 ezer kisbaba született a KSH adatai szerint, akik közül több ezren születtek már a pandémia alatt, és ünnepelték azóta az egyéves szülinapjukat. A 2019-ben születettek pedig mostanra már bölcsődés korúak lettek.

Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, a legkisebbekre volt a legkevésbé hatással a járvány, valójában a kisbabák is kevesebb baba-mama programra juthattak el, kevesebb rokonlátogatásban volt részük, és kevesebb időt tölthettek a szabadban is életük első évében. Amitől viszont valószínűleg nem fosztotta meg a babákat a járvány azok a játékok: a webáruházaknál a pandémia alatt is folyamatos volt a kiszállítás.

Müller Cecília tavaly májusban beszélt arról, hogy a legkisebbekről se feledkezzünk meg, ha a járvány elleni védekezésről van szó. „Tudjuk jól, hogy a piciknél van valamiféle ragaszkodás: itt nemcsak a cumikra gondolok, hanem kis pelenkára, vagy nyunyókára, amit ő otthonról hoz és nagyon szereti. Próbáljuk meg ezeket otthon gyakran tisztítani, elcsenni ameddig alszik a gyermek és ezeket kimosni és vasalással még egy hőkezelésnek alávetni, ami szintén fertőtlenítő hatású.”

A szállóigévé vált félmondat, miszerint „csenjük el” a kisgyermekek nyunyókáját valójában csak arra vonatkozott, hogy arra az időre, amíg fertőtlenítjük, kimossuk azt. (Nem pedig arra, hogy vegyük el a gyerekek játékait.) Ez nemcsak a plüssöknél ajánlott, hanem a műanyagok, fajátékok esetében is rendszeresen javallott a fertőtlenítés.

A Pénzcentrum végigkérdezte a babajátékokat (is) árusító webáruházakat, hogy nőtt, vagy csökkent esetleg a kereslet a nyunyókák - avagy polgári nevükön szundikendők - iránt. A Babatappancs lapunk kérdésére elmondta, nem tapasztaltak növekedést, de nagy a kereslet a szundikendők iránt.

A nem baba-mama termékekre specializálódott, hanem általános webáruházként működő eMAG tavaly március eleje és idén március eleje között százas nagyságrendben értékesített szundikendőket, azonban ez is nagyjából 10 százalékos visszaesést jelentett a járvány évében.

A Babamarket webáruház pedig éppen keresletnövekedésről számolt be, és nemcsak a nyunyókákat érintően. Lapunknak adott válaszuk szerint jelenleg több tényező miatt tapasztalható növekedés: egyrészt az online kereskedelemnek még a pandémiás helyzetet nem számolva is van egy természetese 20-30 százalék körüli növekedése, másrészt pedig a mostani vírushelyzet miatti boltbezárások sokakat rákényszerítettek a digitális vásárlásra. Így a Babamarketnél 50-70 százalékos növekedést tapasztaltak.

Taroltak az interaktív babajátékok húsvétkor

Arról is megkérdeztük a webáruházakat húsvét előtt, milyen játékokból vásároltak be leginkább a szülők, rokonok, barátok a legkisebbeknek. A Babamarket válasza szerint az interaktív játékok között továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek a Fisher-Price termékek. Ezek mellett a különböző tanuló és oktató funkciókkal rendelkező felnőtt szokásokat megtestesítő tanuló tabletek illetve telefonok a legkedveltebbek:

A Babamarket TOP5 interaktív babajátéka:

Fisher Price intelligens asztalka Fisher Price tanuló kutyus Fisher Price Kukucs telefon Okostelefon babáknak Unikornis kívánságpajti

A Babatappancs TOP5 interaktív babajátéka:

Apollo Navystar - Zenélő állatfarm házikó Robot hal Apollo Hola - Zenélő, világító, táncoló liba Sun Baby Interaktív csörgő - Labda Lionelo Paula interaktív játszószőnyeg

Az eMAG és Marketplace Partnereinek TOP10 interaktív babajátéka: