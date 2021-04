Ez volt az utolsó lökés? Az 1700 forintos cigarettát már tényleg nem tudják kifizetni a magyarok

1700 - 1800 forintba kerül egy doboz cigaretta: egy friss felmérés szerint a magyarok nagy része ennyi pénzt már tényleg nem tud kiadni érte, a megkérdezettek közel negyede nyilatkozott úgy, hogy ilyen árak mellett inkább felhagy a dohányzással.

A magyar kormány végre elhatározta magát, hogy a cigaretta jövedéki adóját az Európai Unió által megkövetelt minimumszintre emelje. Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, a cigaretták átlagára a áprilistól már csaknem 1700 forint. Ugyanakkor a felső kategóriás termékekért 1800 forintot is elkérhetnek dobozonként, hiszen a januári változással egyidejűleg is 130 forint volt az egyszeri áremelés mértéke. Ugyancsak 1700 forintos vagy valamivel még afeletti fogyasztói árszintre van kilátás a kis tasakos dohány (a legnépszerűbb, 30 grammos csomagolás) esetében, amelynek az ára decemberben is 80 forinttal lett több.

A Pulzus és a Napi felmérésében megkérdezett dohányosok 23 százaléka válaszolta azt, hogy az 1700-1800 forintos ár túl magas, le fogja tenni a cigarettát. Egy nyilván nem egyszerű döntés és sokaknak beletörik a bicskája, mégis jól jelzi, hogy ez a szint már túl nagy anyagi tehertétel a magyaroknak.

A 18 évnél idősebb lakosság 31 százaléka dohányzik saját bevallása szerint, ez nagyjából megfelel az elmúlt évek felméréseinek és közel 2,5 millió főt jelent.