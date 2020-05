Súlyos sebet kaptak a magyar művészmozik a koronavírustól: így mentenék a menthetőt

"Az art moziknak bevétel hiányában legnagyobb gondot a bérek biztosítása, a rezsi kiegyenlítése jelenti. Különböző módon, de reagáltak a helyzetre. Elbúcsúztak a nyugdíjas dolgozóiktól, kiadták a szabadságokat, lecsökkentették a munkaidőt(ezzel a bért)" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Bakos Edit, az Art-Mozi Egyesület elnöke. A szervezet fő tisztségviselőjével beszélgettünk a művészmozik jelenlegi helyzetéről; az új koronavírus-járvány okozta jelentős károkról; valamint arról is, mikorra várható, hogy egy ideáli forgatókönyv esetén újranyitnak az art mozik országszerte. Interjú

Pénzcentrum: Mi látszik most, hogyan élték meg az új koronavírus-járványt a magyarországi Art mozik?

Bakos Edit: A filmterjesztés területén az art mozik és a jellemzően art filmeket forgalmazó vállalkozások azok, amelyek a koronavírus okozta veszélyhelyzetben leginkább krízishelyzetbe kerültek. Az art-mozik a járvány terjedésének fékezése érdekében és eleget téve a Kormány (40/2020. III.11) rendeletének, bezárták termeiket. A mozik tehát nehéz helyzetbe kerültek a bezárásokkal, de ez sem egyformán érintette őket. Az állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévők talán valamivel nagyobb biztonságban vészelik át a krízishelyzetet, mint az önálló, magánvállalkozásban működők.

Az art moziknak bevétel hiányában legnagyobb gondot a bérek biztosítása, a rezsi kiegyenlítése jelenti. Különböző módon, de reagáltak a helyzetre. Elbúcsúztak a nyugdíjas dolgozóiktól, kiadták a szabadságokat, lecsökkentették a munkaidőt(ezzel a bért). Amelyek tudták, igénybe vették a kormány által biztosított kedvezményeket, ez további levegőt jelentett.

Ezek a mozik és forgalmazók műsoruk nagyobb részében kulturális értéket hordozó filmeket vetítenek, illetve forgalmaznak, pusztán ezek bevételéből nem élnének meg, ezért munkájukat a Nemzeti Kulturális Alap Filmművészet Kollégiuma "békeidőben" is rendszeresen támogatta. A mostani vészhelyzetben olyan pályázatok kidolgozására született kiírás mintegy 70 millió Ft-os keretösszeggel, amelyek a "Vissza a moziba" kampány részeként a moziba járási kedvet igyekeznek visszahozni, továbbá fenntartani, on-line előkészítéssel megkönnyítik a mozizás újrakezdését, projekteket dolgoznak ki a mozik közönségkapcsolatának javítására, új közönségrétegek elérésére, kreatív hirdetési és népszerűsítő módszerek kidolgozásával készülnek a mozinyitásra.

Mennyire tudtak alkalmazkodni a mozik a jelenlegi helyzethez? A digitális lehetőségek valós segítségként jelentek meg a felszínen tartáshoz vagy inkább csak szépségtapaszok?

Örömmel látjuk több mozinál, hogy reagálva a krízishelyzetre, abban alternatív mozi üzemeltetési módszereket dolgoztak ki, és működtetnek. A Budapest Film Zrt. például kidolgozta a távmozizás módszerét és a Budapesti Távmozi keretében a Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino filmszínházak április 21-től napi műsorrendben vetítenek a film.artmozi.hu oldalon keresztül. A szolnoki TiszaP'art Mozi online Mozi Quiz játékot szervezett, amit a mozi Youtube csatornáján és a Facebook oldalán lehetett követni, a debreceni Apolló online vetítéseket kínál, amelyeket video chat segítségével "közönségtalálkozó" és beszélgetés követ, de sorolhatnám még az ötleteket.

Emellett több mozi arról számolt be, hogy kihasználva a zárva tartást, olyan felújítási, moziszépítési teendőket adtak feladatul maguknak, amelyeket házon belül, a dolgozóik bevonásával is el tudnak végezni, hogy megújult, megtisztult környezetben várják a nézőiket.

A filmforgalmazás terén is jellemzően alternatív, online megoldások felé fordultak a hazai art film forgalmazók, erre példa a napokban elindult Cinego.hu oldal, amely az egyetlen art filmekre specializálódott online videótéka Magyarországon. A 180 filmet magába foglaló kínálatban megtalálható a legnagyobb fesztiválok - többek között Cannes, Velence, Berlin, Toronto, Karlovy Vary - sikerei éppúgy, mint az elmúlt évek legjelentősebb hazai alkotásait. A Cinego elsősorban az art mozik közönségét szólítja meg, jelenleg a Cirko-Film, Cinenuovo, magyarhagya és Mozinet filmjei szerepelnek a platformon, de a jövőben más forgalmazók kínálatából is tervezik bővíteni. Több hazai forgalmazó önálló oldalt is indított, amelyen online elérhetők a tartalmaik, köztük a Pannonia Entertainment otthonról is nézhető formában elérhetővé tette A művészet templomai című népszerű ismeretterjesztő sorozat epizódjait a saját honlapján, valamint a Vertigo Média is üzemeltet online filmkölcsönzőt.

Van-e az Art-Mozi Egyesületnek forgatókönyve azt illetően, hogyan nyithatnának újra a termek, milyen korlátozásokkal például?

Az egyesület nem kívánja és nem is tudná központilag előírni, melyik mozi hogyan fogadjon nézőt, hiszem az ország különböző pontjain, különböző nagyságú, lélekszámú településein működnek az art mozik, s a veszélyhelyzet is különböző módon érinti ezeket. Elképzelhető, hogy egy kevéssé fertőzött részén az országnak óvintézkedések betartatásával kinyithatna 1-1 mozi, de amíg a vonatkozó kormányrendeletet fel nem oldják, nem lehet erről gondolkodni. Már a kormányhatározat megszületése, a kötelező mozibezárások előtti napokban is más-más módon védekeztek a mozik, s az újra nyitásnál minden bizonnyal felhasználják a korábbi tapasztalataikat, s a külföldi működő gyakorlatot is. Biztos, hogy ösztönzik az on-line, vagy kártyás jegyvásárlást, biztosítják a fertőtlenítést, a gyakori szellőztetést, előírják a maszk viselését, stb.

Mire számol az Art-Mozi Egyesület, mikorra várható esetlegesen a mozis szórakozás megnyitása a nagyérdemű felé?

Nagyon örülnénk, ha már a nyár második fele mozizással telhetne. A kevés kertmozi most nagy előnyben lesz, bár kétségtelen, hogy mind a forgalmazók, mind a mozik szempontjából az lenne az ideális, ha egyszerre indulna újra az élet minden típusú moziban, hiszen töredék moziszámra nem érdemes premier filmet indítani.

Mi kellene ehhez az újranyitáshoz?

Javuló fertőzöttségi mutatók, ebből következően a tiltás feloldása és természetesen új filmek.

Címlapkép: Getty Images