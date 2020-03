Létfontosságú szakma áll földbe a koronavírus miatt: ők lehetnek az első áldozatok

A legkisebb vállalkozások és a családi autószerelő műhelyek isszák meg a leginkább a levét annak, hogy a koronavírus-járvány folyamatosan aprítja a magyar gazdaságot. A javarészt őket tömörítő egyesülés szerint már most megcsappant a forgalom, és ez már csak rosszabb lesz: vannak olyan szervizek, ahol már most csak 10-30 százalékon üzemelnek. Az biztos, hogy a jó munkaerő megtartása is hatalmas kihívás lesz a kkv-k számára, de a járvány elvonultával gyorsan helyreállhat az élet a műhelyekben - hiszen közlekedni kell, a járműveket pedig meg kell javítani.

A koronavírus gazdasági hatásai minden vállalkozást érintenek. Sajnos az autójavító társadalmat sem kerülik el. Az állam kiemelten kezel néhány szakmát, melyeknél jelentős engedményeket tesz, ill. adókat enged el. Az autójavító vállalkozásokra ebben a kritikus helyzetben is szükség van, hiszen a mentők, orvosok, áruszállítók gépjárműveit is adott esetben javítani kell, hogy el tudják látni feladataikat

- értékelte a helyzetet a Pénzcentrum megkeresésére az Autószerelők Országos Egyesülete. A szervezet szerint ugyanakkor a műhelyek bevétele jelentősen visszaesett, és a helyzet csak tovább fog romlani, hiszen a forgalmuk egy részét a magánügyfelek megrendelései jelentik, akik most nem fogják autóikat javítóműhelybe vinni, hiszen aki teheti nem is használja azt. Az AOE szerint ez érthető állampolgári magatartás, hiszen az egészség az első, és a műszaki vizsga lejáratával kapcsolatos engedmények még jobban arra sarkalják az embereket, hogy halasszák el a járművel kapcsolatos teendőket.

Tagrendszerünkben elsősorban mikrovállalkozások, családi cégek és egyéni vállalkozók vannak, akiket súlyosan érint a bevételkiesés. Egyszerre hárul ránk a feladat, hogy a mobilitást fenntartsuk, vigyázzunk családunkra és ügyfeleinkre és megbirkózzunk a 10-30 százalékon üzemelő műhely gazdasági kárával is. Úgy gondoljuk, hogy az autójavító szakmát is súlyosan hátrányosan érinti a COVID-19 miatti veszélyhelyzet, ezért ennek kompenzációja szükségszerű a javítóipar fenntartása érdekében.

- foglalt állást az egyesület.

Arra is rákérdeztünk, hogy jellemzően milyen különleges intézkedéseket vezettek be az autószervizek: mint írták, műhelyhez tartozó ügyfélváró használatára, a gépjármű átvételére mindenkinek egyedi protokoll kialakítása javasolt. Emellett a járműveket a munkavégzés előtt és után is érdemes fertőtleníteni. A műhelyen belül a védőeszközök használata, illetve a szerszámok személyekhez kötése lehet óvintézkedés, de sok olyan munka van, ami több dolgozó együttes erejét kívánja, ott nehéz elkerülni a kontaktot.

Az esetleges elbocsátások kapcsán az AOE leszögezte, bár nem láthatnak bele sem az alkalmazottak, sem a munkáltatók családi viszonyaiba, de megértik azokat is, akik nem merik vállalni a fertőzés vagy fertőzöttség kockázatát, és bezárják a műhelyt. Ebben az esetben a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése a mérvadó.

Tapasztalatunk szerint a szakma reakció szélsőséges, nem lehet általánosítani. Az biztos, hogy a jó munkavállalók megtartása nehéz feladat lesz a kkv-k számára, ha a veszélyhelyzet sokáig húzódik. Számítani kell elbocsátásokra is, de szerintünk és tagjaink szerint sem ez az elsődleges megoldás, hiszen a mobilitás fenntartására a veszélyhelyzetet követően is szükség lesz, így a munka nagy része visszatér a műhelyekbe.

- hűzták alá hozzátéve, hogy a jövőbe tekintve kérdéses, hogy az ügyfélkör hogy vészeli át az időszakot. Hiszen az elmúlt években tapasztalható növekedés nem csak mennyiségben, hanem igényességben is megfigyelhető volt az ügyfelek részéről.

Címlapkép: Getty Images