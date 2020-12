Kiderült, mitől félnek legjobban a magyar vállalkozások

Világszinten a kiberbiztonsági eseményeket nyilvánította a legjelentősebb üzleti kockázatnak az Allianz Kockázati Barométer. Magyarországon azonban a kibertámadásoktól való félelmet megelőzte a jogi és szabályozási környezet változásai miatti aggodalom. Ugyanakkor a magyar kkv-k, ha rendelkeznek is biztosítással, azt csak a legszükségesebb vagy kötelezően előírt kockázatokra kötik meg. Pedig a kiberbiztonsági események egyre nagyobb károkat okoznak, és egyre költségesebbek a vállalatok számára, gyakran bírósági és peres ügyekhez vezetnek, valamint súlyosan károsíthatják a vállalkozás hírnevét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!



A kiberbiztonsági események most először kerültek a világszinten legjelentősebb üzleti kockázatok rangsorának élére (39 százalékos válaszadási aránnyal) a 2020-as Allianz Kockázati Barométer szerint, második helyre taszítva az eddigi fő veszélyforrást, az üzletmenet megszakadását (37 százalékos válaszadási arány). A kiberfenyegetettség felismerése az elmúlt években rohamosan nőtt, mert a vállalatok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak adatokra és IT-rendszerekre, miközben egyre több biztonsági incidens történt az elmúlt években.

Hét éve a kiberfenyegetettséget még a 15. helyre rangsorolta a barométer, akkor mindössze a szakértők 6 százaléka látta azt kifejezetten kockázatosnak.

"A felmérése rámutat arra, hogy a kiberkockázat és az éghajlatváltozás (amely a 7. a listán) két olyan jelentős kihívás, amely az új évtizedben fokozott figyelmet igényel a vállalatok részéről" - nyilatkozta Joachim Müller, a felmérést készítő Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) vezérigazgatója. Az Allianz Kockázati Barométere több mint száz ország 2718 szakértőjének - vezérigazgatók, kockázatkezelők, alkuszok és biztosítási szakértők - véleménye alapján készült.



"Természetesen sok más kárt- és zavart okozó eshetőséggel is számolni kell, ha azonban a vállalatok felsővezetése és kockázatkezelői nem foglalkoznak a kiber- és éghajlatváltozási kockázatokkal, akkor ez a mulasztás valószínűleg súlyos hatást gyakorol majd vállalatuk üzemi teljesítményére, pénzügyi eredményeire és a főbb érdekcsoportok előtti jó hírnevére. A kiber- és éghajlatváltozási kockázatokra való felkészülés és tervezés versenyelőny a digitalizáció és a globális felmelegedés korában, valamint az üzleti rugalmasság szempontjából is fontos" - tette hozzá Müller.



"Napjainkban a digitális ellátási láncok és platformok teljes mértékben átláthatóvá és nyomon követhetővé teszik az árukat, azonban az adatközpontban bekövetkező tűzeset, a műszaki hibák vagy a hackertámadások súlyos üzletmenet-megszakadási veszteségekhez vezethetnek mindazoknál a cégeknél, amelyek ugyanarra a közös használatban lévő rendszerre támaszkodnak, és nem tudnak manuális folyamatokra visszaállni" - ezt már Raymond Hogendoorn, az AGCS vagyon- és építésbiztosítási kárigényekkel foglalkozó nemzetközi igazgatója mondta.

A hazai kkv-k csak a nagyon evidens biztosításokat kötik meg

Magyarországon 2020-ban az első számú fenyegetettséget a jogi és szabályozási környezet változásai jelentik (a válaszadók 42 százaléka rangsorolta ezt az első helyre). Ezt követi a kibertámadások kockázata (35 százalék), majd a képzett munkaerő hiánya (33 százalék). A kkv-k körében jellemzően alacsony a megkötött biztosítások száma:

ha rendelkeznek is vagyon- és felelősségbiztosítással, azt csak a legszükségesebb vagy kötelezően előírt kockázatokra kötik meg, a legolcsóbb ajánlatot választva.



Az online biztosításkötés nem elterjedt a piacon, inkább az üzletkötői és alkuszi csatornák erősek. Pedig a legtöbb hazai biztosítótársaság rendelkezik olyan komplett vagyonbiztosítási csomaggal, amely kimondottan a kis- és közepes vállalkozások igényeit elégíti ki. Ezek a biztosítások jellemzően modulrendszerűek, azaz a szolgáltatások rugalmasan igazíthatók az elvárásokhoz.

A vállalkozások fő biztosítási eseményei közé tartozik

a tűz- és elemi kár,

valamint a felelősségbiztosítás.

De egy megfelelő biztosítás fedezetet nyújt akár betörés vagy csőtörés esetére is. Az Allianz vállalkozásbiztosítási csomagjai például magukba foglalják a vállalkozás eszközeire szóló biztosítási védelmet, és a másoknak okozott károkat átvállaló általános illetve szakmai felelősségbiztosításokat is, de az alkalmazottak esetleges munkabalesetéből bekövetkezett károkra is kiterjeszthető a biztosítás. A szakmai felelősségbiztosítási védelemmel a vállalkozás szakmai tevékenysége ugyancsak biztosítható. A közúti árufuvarozással foglalkozó vállalkozások választhatnak további felelősség- és kezesi biztosításokat is, továbbá egyedi vagyon-, valamint felelősségbiztosítások is elérhetőek.

Nem csak a nagyokat fenyegetik a kibertámadások

Az utóbbi hónapok fellendülést hoztak az online kis- és nagykereskedelemnek, a vírushelyzet miatt megnőtt a webshopok forgalma, ezzel együtt a számítástechnikai kockázatok lehetősége is. Az online adatlopás vagy kémkedés ugyanúgy fenyegeti a cégeket, mint a magánszemélyeket, ha nem jobban. Egy esetleges támadás során a vállalat egész infrastruktúrája megbénulhat, ha számítógépes rendszerét rosszindulatú vírusok fertőzik meg. Ezeken a kockázatokon felül az emberi mulasztás is komoly károkat okozhat, az ilyen hibák hatására ugyanúgy összeomolhatnak a rendszerek, vagy elveszhetnek adatok.

Az elektronikus levelezés exponenciális növekedésével, továbbá a vállalatok kereskedelmi folyamatainak, valamint az adattárolás átruházásának növekedésével a veszély egyre inkább fokozódott az utóbbi években.

A nagyobb vállalatok már egy ideje felkészültek ezen kockázatok kivédésére, azonban a közép- és kisvállalkozások többsége egyelőre nem biztosított. Sokak számára a számítástechnikai kockázatok még nem annyira kézzelfoghatóak, mint mondjuk a víz- vagy tűzkárok. Egy esetleges kibertámadás azonban komoly anyagi veszteségeket vonhat maga után, nem utolsó sorban pedig súlyosan károsíthatja a vállalkozás hírnevét. A piacon már elérhetőek olyan biztosítási csomagok, amely a leggyakoribb kockázatokra megalkotott vagyon- és felelősségbiztosításokon felül több szabadon választható, a vállalkozás profiljához illeszkedő elemet is tartalmaznak, például kiberfedezetet, amely a számítástechnikai kockázatok ellen nyújt védelmet.

A cikk megjelenését az Allianz támogatta.

Címlapkép: Getty Images