Kampó a gasztroforradalomnak: a pesti éttermek 60 százaléka csődölhet be

A kormány új járványvédelmi korlátozásai értelmében szerdától az éttermek bezárnak, és minimum 30 napig helyben csak elvitelre adva, illetve házhoz szállítással működhetnek. A zárás alatt nem kell járulékokat fizetniük, és az állam a munkavállalóik bérének felét megtéríti, ha nem bocsátanak el dolgozókat, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Egyszerűsítik a házhoz szállítást is, mellyel a feladatba bevonnák a taxisokat is.

Az éttermek nehezményezik, hogy kevés a támogatás mértéke ahhoz képest, amit a környező országokban adott az állam a szektornak - írja a G7. Azt is megemlítették, hogy a vendéglátásban jellemző szürke foglalkoztatás súlyosbítja a problémát. Az éttermek tavaszi-nyári bevételei, amikor a "csúcson voltak", akkor is csak a járvány előtti forgalom 70-80 százalékát tudták elérni, és ősztől érezhető bevételcsökkenést is tapasztaltak.

A házhozszállításra való átállás pedig legfeljebb arra elég, hogy nullára jöjjenek ki - számoltak be egyhangúlag az éttermek, bár valahol így sem tudják megtartani a teljes csapatot, mert a kiszállítás kevesebb munkaerőt igény. Hogy víz felett tudjanak maradni, és ne kelljen elküldeni embereket, egyes éttermek saját dolgozóikat állítják be futárnak.

Ráadásul, mivel sok étterem áttért a kiszállításra, amelynél erre addig nem volt lehetőség, a verseny is kiéleződik: "Korábban 15-20 hely volt fent a Netpincér adatbázisában, akik hamburgert szállítottak ki a Síp utcába. Amikor legutóbb rákerestem, akkor pedig már 68 konkurens helyet találtam a platformon" - mondta a lapnak Tóth Szabolcs, a VII. kerületi Attaboy Burger Bistro general managere, aki olyan előrejelzésekről hallott, hogy

a budapesti éttermek 60 százaléka nem fogja túlélni a válságot.

Több étterem említette, hogy az áfacsökkentés jelenthetne nagy segítséget, 27 százalékról 5 százalékra - hiszen a helyben fogyasztott ételekre az vonatkozik.Emellett mivel a bérköltségek mellett a bérleti díjakat is fizetni kell, az adók befizetésére vonatkozó haladék is sok, tartalékaiból élő vállalkozásnak jelentene segítséget.

