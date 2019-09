Ez a szakma épp virágkorát éli: nesze neked robotizáció

Bár a tömeggyártás és a robotizáció egyre elterjedtebbé tette a műanyag termékeket, a dél-alföldi faipari vállalkozók még mindig remekül megélnek - derítette ki a HelloVidék.

Az egyik ilyen vállalkozó, Demcsák Balázs szerint eddig jellemzően a praktikum, a szépség miatt vásároltak náluk, viszont reméli, hogy a hamarosan elinduló kommunikációs kampányuknak köszönhetően a vállalkozás mögötti szerepvállalás miatt is egyre többen keresik majd őket. Már az induláskor tervbe vették, hogy minden eladott termék után egy fa elültetésével fogják szebbé és élhetőbbé tenni a jövő generációi számára a világot, azonban a bürokrácia útvesztői megnehezítették a megvalósítást.

A faiparosok kínálatát is jelentősen befolyásolja a divat és az éppen uralkodó trendek, ezt Kasza Kovács Zsolt kecskeméti-kétegyházi fafaragó népi iparművész jól érzékeli 20 éves pályafutása során.

A fafaragó népi iparművész elmondása szerint a pálinkafőzés újra divatossá válásával az egyedi formájú pálinka kínálók iránti kereslet is fellendült, és a vásárlók részéről is rendszerint érkeznek egyedi megrendelések, így váltak a termékkínálat állandó részévé a hangszer alakú fatálak, kínálók és a fa szappantartó is. Kasza Kovács Zsolt úgy érzi, hogy a szakma felvirágzóban van, egyre többen keresik fel az olcsó műanyag termékek vásárlása helyett az igényes, egyedi fatermékek miatt.