Csendes kivárás: ez jutott ezeknek a cégeknek augusztusban

2095 cégalapítással és csupán 1659 cégtörléssel az utóbbi évek egyik legnyugodtabb hónapját tudhatjuk magunk mögött a céginformációs mutatókat vizsgálva. Csendes kivárás jellemezte az augusztust a hazai cégek körében.

"Augusztus jellemzően nem számít az év intenzív hónapjai közé, de a szokásos nyár végi nyugalomhoz most jelentősen hozzájárult a koronavírus két hulláma közötti kivárási hangulat is" - mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. Cégalapítás tekintetében még nem is számít igazán rendhagyónak 2020 augusztusa.

Alig 13 százalékkal maradt el a hónapban az újonnan induló cégek száma a 2019-es havi átlagtól, 2019 pedig elég erős volt cégalapítás tekintetében. Cégtörlés tekintetében viszont már rendkívül alacsony értékről beszélhetünk. Az 1659 közzétett cégtörlés az elmúlt 6 év legalacsonyabb értékének számít. Az alacsony cégtörlési szám elsősorban a kényszertörlési eljárásoknak köszönhető.

Augusztusban mindösszesen 690 kényszertörlési eljárás indult és csupán 392 kényszertörlési eljárás zárult cégtörléssel, mind két érték rekordalacsonynak számít. Összességében tehát a cégbíróság visszafogott üzemmódban volt augusztus hónap folyamán a cégtörlések tekintetében.

A gyenge céginformációs mutatókra kétségkívül kihat a koronavírus okozta gazdasági visszaesés, illetve a második hullámtól való félelem is.

2020 második negyedévében 13,6 százalékos GDP visszaesést jelentett a KSH az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami a vállalkozási hangulatot szintén tovább rontotta. Sajnos a visszaesés általánosnak nevezhető, a legtöbb ágazat kibocsátása csökkenőben van.

Igen érdekes képről tanúskodik a megszüntetésre irányuló eljárások eloszlása is. Az említett 690 induló kényszertörlési eljárás mellett 738 végelszámolási és csupán 217 felszámolási eljárás indult. Ez egyrészt azt mutatja, hogy augusztusban a vállalkozások és a hitelezők általánosságban az átlagnál türelmesebbek voltak nem fizető partnereikkel szemben, és rekordalacsony új felszámolási eljárás indult. A magas végelszámolási eljárási arány pedig azt mutatja, hogy még mindig tömegesen döntenek vállalkozások a működésük szabályszerű megszüntetése mellett.

Az elmúlt évekre egyáltalán nem volt jellemző ez a jelenség, hogy a megszüntetésre irányuló eljárások között a végelszámolás dominált, a felszámolás aránya pedig a legalacsonyabb volt, és talán ez bizonyítja a legjobban, milyen rendhagyó időszakban van jelenleg a hazai cégvilág

- mondja az Opten szakértője. A kifizetetlen számlák pedig továbbra sem tűntek el. 2020 augusztusában 3192 vállalkozás ellen indult végrehajtási eljárás. A havi végrehajtási érték 18 százalékkal ugyan elmarad a 2019-es havi átlagtól, de abszolútértékben magas értéknek számít, és nem szerencsés állapot gazdasági hullámvölgy esetén.

A gazdasági hangulatot nem segíti az elhúzódó járványhelyzet sem, hiszen sok vállalkozás a megrendelések visszaesésével, a beszállítási láncok problémáival veszteséges időszakot tudhat maga mögött.

Az Opten - Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) augusztusi értéke átlagosan 8 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten - CFI Baranya, Zala és Nógrád megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.

