Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
Itt az óriási gazdasági fordulat: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
Évtizedekig tartó alulfinanszírozás és külső technológiákra való támaszkodás után az európai védelmi ipar valódi befektetési reneszánszát éli. 2025-ben az EU-tagállamok együttes katonai költségvetése eléri a rekordnak számító 381 milliárd eurót, ami 19%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A Freedom24 – a magyar befektetőket a globális piacokkal összekötő online kereskedési platform – elemzői összegyűjtötték, hol találhatók a legígéretesebb befektetési lehetőségek a tőkepiacon a védelmi kiadások ugrásszerű emelkedése közepette.
Az európai védelmi és repülőgépipar stabil, pozitív trendet mutat. A Research & Markets előrejelzése szerint a piac 2025-ben mintegy 183 milliárd dollárra becsülhető, és 2030-ra elérheti a 235 milliárd dollárt, ami évi átlag 5,1%-os növekedési ütemet jelent. Az elmúlt három évben a védelmi startupokba és mélytechnológiai cégekbe irányuló befektetések csaknem az ötszörösükre nőttek, a tőke egyre inkább Európa technológiai függetlenségére fogad.
Az év egyik kulcseseménye volt a Bpifrance Défense elindítása – ez Franciaország első olyan alapja, amely magánbefektetők számára is lehetővé teszi, hogy a védelmi iparba fektessenek. Az alap mintegy 500 vállalatba kíván befektetni, amelyek 70%-a francia, 30%-a pedig más európai cég, és évi kb. 5%-os hozamot céloz meg, szokásos piaci kockázatok mellett.
A K+F-kiadások is növekednek: 2025-ben várhatóan meghaladják a 17 milliárd eurót, miután 2024-ben átlépték a 13 milliárd eurót. A védelmi beruházások mintegy 80%-a olyan eszközökre irányul, mint a légvédelmi rendszerek, műholdak, drónok és kiberbiztonsági megoldások.
Az elemzők a következő évtizedben évi 10–11%-os árbevétel-növekedést vetítenek előre az európai védelmi vállalatok számára, és a szektor forgalma akár megháromszorozódhat 2035-re – ami lehetőséget teremt mind az iparági óriások, mind pedig a szenzorokkal, mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó kisebb cégek számára.
„Európa védelmi struktúrája mélyreható átalakulás előtt áll Évtizedek óta először történik mindez nemcsak politikai akarattal, hanem valódi befektetésekkel is alátámasztva. A növekvő költségvetések, a magánalapok megjelenése és a kockázati tőke beáramlása a védelmi szektort a kontinens egyik legdinamikusabb területévé teszik.
A befektetők számára ez egy lehetőség, hogy részesei legyenek egy hosszú távú trendnek, amely ötvözi a pénzügyi potenciált, a technológiai fejlődést és a stratégiai jelentőséget. Európa új stratégiai iránya ma a védelmi technológia, ahol a gazdasági növekedés közvetlenül kapcsolódik a jövő biztonságához és fenntarthatóságához`, magyarázta Radu-Iulian Pădurean, a Freedom24 hálózatfejlesztési menedzsere.
Hol érdemes keresni a befektetési lehetőségeket a tőkepiacon?
Az európai védelmi kiadások emelkedésével párhuzamosan mind a nagy, tőzsdén jegyzett iparági szereplők, mind az új, innovatív vállalatok ígéretes befektetési célpontokká váltak.
- "A nagy tőzsdei szereplők – mint az Airbus, Thales, Dassault Aviation, Leonardo – továbbra is profitálnak a növekvő költségvetésekből és exportmegrendelésekből.
- A technológiai alvállalkozók – a mesterséges intelligencia, a műholdtechnológia, a kiberbiztonság és az autonóm rendszerek területén – az új növekedési motor szerepét töltik be; a Bpifrance Défense alap is elsősorban ezekre a cégekre épít.
- A pénzügyi eszközök – a védelmi szektorra specializált ETF-ek, például a VanEck Defence UCITS ETF vagy az iShares U.S. Aerospace & Defence ETF – lehetőséget kínálnak a kisbefektetőknek is, hogy részesedjenek az iparág növekedéséből anélkül, hogy egyedi részvényeket kellene kiválasztaniuk."
- sorolták a közleményben.
