Hatalmas bajban van egy jelentős magyar ágazat: ebből ki sem lehet már jönni?

Az alacsony kereslet és a megnövekedett költségek nehéz átháríthatósága miatt a közúti fuvarozás továbbra sem kifizetődő, ezért a vállalkozások száma a második negyedévben is csökkent – derül ki egy iparági elemzésből.

A DigiLog Consulting stratégiai tanácsadócég által közzétett, 2025. II. negyedéves Közúti Fuvarozási Árindex (KFX 2025 Q2)elemzéséből kiderül, hogy a nemzetközi fuvarozásban 3,2%-os, a belföldi fuvarozásban pedig 4,9%-os összköltség-növekedést mért a DigiLog Consulting 2025 II. negyedévében, az előző év azonos időszakához képest. Ezek az inflációközeli értékek lényegesen alacsonyabbak a 2024-ben tapasztalt kétszámjegyű drágulásnál, mivel idén már nem folytatódott az útdíjak extrém emelkedése, az alacsony üzemanyagár és a gyenge forint pedig támogatta a fuvarozók eredményét.

2024 II. negyedévéhez képest jelentősen javította az önköltséget a gázolaj hazai árának 8%-ot meghaladó csökkenése, ugyanakkor az összes többi költségtétel az infláció mértéke felett emelkedett: a gépjárművezetői bérek 5,9–6,5%-kal, az autópályadíjak 3,5–8,1%-kal, az amortizáció 23–34%-kal, a lízingkamatok pedig 15–29%-kal nőttek, míg az indirekt költségeket a fuvarozók 1–2%-kal tudták mérsékelni).

A nemzetközi fuvarozóknál a forint 2024 második negyedévéhez viszonyított 3,3%-os gyengülése szintén javította a profitabilitást az első negyedévben. Az árumennyiség alacsony szintje miatt az iparág hatékonysági és termelékenységi mutatói 2024 első negyedévéhez mérten visszaestek.

Az ipari termelés gyenge teljesítménye húzta vissza a fuvarozást

A hazai GDP a nyers adatok szerint 0,1%-os növekedést, a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint pedig 0,2%-os bővülést mutatott a KSH adatai szerint a II. negyedévben. A közúti fuvarozásnak fő árualapot biztosító gazdasági szegmensek közül kettő volumene bővült ugyan az előző év azonos időszakához képest, de a legnagyobb jelentőségű ismét visszaesett.

A belföldi fuvarozás volumenét adó kiskereskedelmi forgalom volumene további növekedést produkált az előző évhez képest (április: 4,9%; május: 2,1%; június: 3,0%, a naptárhatástól megtisztított adatok alapján). Az építőipar pozitív meglepetést okozott: hosszú gyengélkedés után végre növekedést mutatott (április: 6,8%; május: 2,6%; június: 0,0%, a nyers adatok alapján).

A nemzetközi fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – ami a GDP mintegy 25%-át teszi ki – azonban ismét alulteljesített, még a gyenge tavalyi bázishoz képest is (április: -4,9%; május: -2,4%; június: -4,9%, a nyers adatok alapján). Különösen nagy visszaesést mutat az elektromos berendezések gyártása (elektromos motorok és Li-ion-akkumulátorok), valamint a járműgyártás.

Hiába az áremelés, továbbra sincs profit a szektorban

2024 azonos időszakához képest a nemzetközi fuvarozásban 2,8%-os, a belföldi fuvarozásban pedig 3,7%-os díjemelkedést mért a DigiLog Consulting 2025 II. negyedévében. A díjemelések ellenére sem sikerült még teljes mértékben áthárítani a 3,2, illetve 4,9%-os költségemelkedést az április és június közötti időszakban. A nemzetközi fuvarozás esetében 0,5%-os, a belföldinél pedig további 1,2%-os díjemelés lett volna szükséges a megnövekedett költségek teljes kompenzálásához.

A fuvarpiaci kereslet alacsony szintje nem tett lehetővé ekkora emelést, így a közúti iparág 2023 III. negyedéve óta nem képes profitot termelni. 2025 Q2-ben a szolgáltatóknak már csak az 1/3-a volt veszteséges, de a pozitív tartományba került cégek is csupán alacsony, egyszámjegyű margint realizálhattak. A jelenlegi szerény eredmény fenntarthatósága is bizonytalan, mivel a fuvarozóknak sem az árfolyamra, sem az üzemanyag árának alakulására nincsen befolyásuk.

Csökken a vállalkozások és a kamionok száma is

A tartósan hiányzó profit komolyan rontotta a vállalkozások likviditását, és beruházási kedvüket is visszavetette. A II. negyedévben a TEÁOR-szám alapú adatok és a kiadott fuvarozói engedélyek elemzése mintegy 2%-os csökkenés mutatott ki a fuvarozást végző vállalkozások számában. A 2022 óta tartó csökkenő trend során mára a fuvarozók közel 9,1-10,5%-a tűnt el a piacról, és ez a folyamat 2025-ben felgyorsulni látszik.

Az idei év második negyedévében a Közúti Fuvarozási Árindex reprezentatív iparági felmérése szerint a nemzetközi fuvarozásban a kamionok száma az előző év azonos időszakához képest 3,2%-kal csökkent. Ezzel szemben a belföldi alágazat kapacitása lényegesen optimistábban alakult.

Vélhetően a belföldi kiskereskedelmi forgalom lassú, de folyamatos növekedése, valamint az építőipar javuló teljesítménye ösztönözte a vállalkozásokat: az előző év azonos időszakához képest 2,2%-kal növelték járműveik számát (az építőiparhoz kötődő vállalkozásnál azonban flottacsökkentés történt). Az új járművek első forgalomba helyezését vizsgálva a tehergépjárművek esetében az előző év azonos időszakához mérten 22,4%-os csökkenés látható.

A vontatók száma 3,3%-os mértékben csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva (25Q1-ben a visszaesés 20% volt, 24Q4-ben pedig 30%). A beruházások lassulása és a járműcserék elmaradása tovább növelte a tehergépjárművek és a vontatók átlagéletkorát.

Hogyan alakul az év második fele?

A makrogazdasági környezet lényeges javulásával az elemzők nem számolnak, így a fuvarozási szolgáltatások keresletében sem várunk érdemi emelkedést. Idén a költségek infláció körüli emelkedésére számíthatunk, nagyságrendileg 4–6% közötti mértékben. Biztosra vehető a fuvardíjak további enyhe növekedése, a visszafogott kereslet ellenére is, mivel az áruhiányos területeken folytatódni fog a kapacitáscsökkentés.

A belföldi fuvarozásban a kereslet bővülésével tovább nőhet a kapacitás, míg a nemzetközi fuvarozásban a gyenge kereslet a közúti fuvarozókat további flottacsökkentésre kényszerítheti. A fuvarozási szektor profitszintje az év második felében alacsonyan ragadhat, így a fuvarozók számának további csökkenése szinte elkerülhetetlen.