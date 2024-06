Érik a Pepco trónfosztása: új vetélytárs tűnt fel a semmiből, a nyakában lihegnek a régi riválisok is

A Pepco 2015 óta van jelen a magyar iparcikkes boltok piacán, azóta már közel 250 üzletet nyitott, több mint 2000 alkalmazottja van. Az évek során rengeteg kihívója akadt, akik szintén szerettek volna egy szeletet a vegyes háztartási cikk/ruházat kereskedelmi tortájából. A KiK jutott a legközelebb az évek során ahhoz, hogy megszorongassa a Pepcót, adózás utáni eredményben már sikerült is lehagynia, nettó árbevételt tekintve viszont még jócskán elmarad a nagy riválistól. A TEDi is szépen jön fel, három év alatt már 20 boltot nyitott és ebbe a versenybe szállt be idén új kihívóként a Primark. A Pénzcentrum friss elemzésében megvizsgáltuk, a legújabb üzleti évről szóló beszámolóik szerint melyik cég hogyan teljesített, növekedett, és hogy mennyire fizeti meg az alkalmazottait.

A KSH adatai szerint a 2023-as évben a teljes kiskereskedelmi forgalom 18 411 milliárd forintot ért el, 7,85%-kal többet, mint 2022-ben. Azt természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a növekedést az infláció is hajtotta még tavaly: lehet, hogy többet költöttek a vásárlók, de mennyiségben nem nőtt a fogyasztásuk. Jól mutatja, hogy mely üzletekre hogyan hatott az elmúlt év válsága: amíg az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 14,53%-os növekedéssel 8 911 milliárdra nőtt, a nem élelmiszertermék jellegű boltok forgalma mindössze 3,46 százalékkal nőtt 6 462 milliárdra. Ezeken belül is az iparcikk jellegű vegyes üzletek - mely kategóriába a Pepco, KiK, TEDi üzletek is tartozna - 0,17 százalékos csökkenést mutattak. A textil-, ruházati és lábbeli-üzletek forgalma is csak 0,93 százalékkal nőtt. A non-food kategóriában leginkább a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-üzletek tudtak növekedni tavaly, 16,41 százalékkal.

Az általános statisztikák is jól mutatják, hogy elviekben a 2023-as év nem kedvezett az iparcikkes és/vagy ruházati boltoknak, mint amilyen a Pepco, a KiK vagy a TEDi, illetve ebbe a szegmensbe érkezett új vetélytársként idén a Primark is. Az üzleti beszámolók azonban már jóval vegyesebb képet mutatnak. A Pepco nettó belföldi árbevétel tekintetében továbbra is messze előzi a vetélytársakat, az adózott eredményt tekintve azonban már második éve nem tud első lenni a vetélytársak között.

A Pepco utolsó üzleti évében 95,47 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, 16,5 százalékkal többet, mint a megelőző üzleti éve során. Ezzel abszolút első, ami azonban nem is csoda annak tükrében, hogy 249 üzletet üzemeltet Magyarországon, míg a KiK legalább 120-at, a TEDi pedig mindössze 20 boltot. Adózott eredményben is jóval meghaladta a tavalyi nagy mínuszt (-1,96 milliárd forint), a 2,25 milliárd azonban nem volt elég, hogy a KiK-et meg tudja előzni ebben.

A KiK több mint 120 magyarországi üzletének nettó belföldi árbevétele még a Pepcóénak a felét sem érte el, 34,64 milliárd forint volt. Ezzel azonban 20,1 százalékos növekedést könyvelhettek el az utolsó előtti üzleti évhez képest. Adózott eredményben azonban megelőzte a legfőbb vetélytársát: a megelőző évi -1,04 milliárdot 2,42-re húzták fel.

A TEDi még friss versenyző a pályán, 2021-ben nyitották első üzletüket Pápán, 2022-ben nyílt az első budapesti bolt, azóta pedig már 20 helyen várják a magyar vásárlókat. Az utolsó ismert üzleti évben a nettó árbevétele is rengeteget nőtt, több mint 7-szeresére a megelőző üzleti évnek. A 3,71 milliárdos árbevétel ellenére az adózott eredmény még mindig mínuszos lett (-429 milliárd forint), de már kisebb volt a veszteség, mint a korábbi évben.

Még mindig a TEDi-nél lehet a legjobban keresni?

Az üzleti beszámolókból az is kiderül, hogy adott üzleti évben hány főt alkalmaztak átlagosan és mennyit költöttek bérek kifizetésére. A foglalkoztatottak számából is látszik, mekkora súllyal vannak jelen az egyes cégek a magyar piacon: a Pepcónál 2314 fő, a KiK-nél 708 fő, a TEDi-nél mindössze 87 dolgozott átlagosan.

Az adóbevallás szerint, ha leosztjuk a bérköltségre elszámolt összeget a foglalkoztatottak számával, megkaphatjuk, mennyi a cégnél az átlagos kereset. A számok alapján a Pepco fizette a legmagasabb átlagbért az utolsó üzleti évének adatai szerint, a TEDi-nél is mindössze 5 ezer forinttal alacsonyabb az átlag, míg a KiK-nél jóval nagyobb a lemaradás. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az átlagbér esetében a vezető beosztású alkalmazottaktól, a bolti eladókon át, a raktárosokon keresztül, a takarító személyzetig mindenkinek a bére számít! Azok is, akik például csak részmunkaidőben dolgoznak. Ezért az általunk számolt átlagbért ennek tudatában érdemes értékelni.

Az iparcikkes piacon aktív boltláncok összevetését nehezíti, hogy az üzleti évek nincsenek teljes átfedésben. A Pepco utolsó üzleti éve 2022. október 1. és 2023. szeptember 30., a KiK-é a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozik, míg a TEDi-é a 2022. május 1. és 2023. április 30. közötti időszakot öleli fel. Ezeknek a boltoknak ráadásul a profiljuk sem teljesen ugyanolyan - a non-food kategórián belül van márka, amely jobban koncentrál a háztartási cikkekre és az egykori "százforintos bolt" kategóriát ostromolja inkább, más boltok a ruházati cikkekre hajtottak rá inkább, vagy a gyermek-szegmensre erősítenek.

Ebbe a mezőnybe érkezett meg nem olyan régen a Primark, melynek szintén nagy tervei vannak a magyar piacon. Nagy kérdés, hogy fel tudja-e majd venni a kesztyűt a már évek óta piacon lévó szereplőkkel. Azonban az, hogy megnyitották az első üzletüket, azt üzeni: látnak még potenciált a magyar piacban, van még hová terjeszkedni, nem teljesen telített még ez a szektor. A minél több vetélytárs pedig nagyobb versenyt generál, amely mindig kedvez a magyar vásárlóknak.

Ez lehet a Primark csodafegyvere

"Szeretnénk megváltoztatni az üzletekben történő vásárlásról alkotott képet, és olyan progresszív és innovatív kiskereskedelmi környezetet biztosítani vásárlóink számára, amely üzletünket olyan célponttá teszi, amelyet mindenki tetszését elnyeri, mint például a trendzónáink, amelyek gyakran frissülnek, és bemutatják a legújabb divatot - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője. A szakértő elárulta: nagy potenciált látnak a közép- és kelet-európai térségben, és ambiciózus növekedési terveink vannak. Még ebben az évben terveznek új üzletet nyitni Temesváron (Románia), Prágában (Csehország) és Bydgoszczban (Lengyelország) is Budapest után.

A Primarkot kicsit másképp működtetjük, mint más kiskereskedelmi vállalkozások, ezért tudunk vonzó árakat biztosítani. Keményen dolgozunk azon, hogy alacsonyan tartsuk az árainkat, ami a Primark üzleti modelljének fókuszában áll. Azzal tudunk megtakarításokat elérni, hogy nagy megrendeléseket adunk le a beszállítóink gyárainak, amelyek az összes piacunkra gyártják termékeinket, és a csomagolás terén is az egyszerűségre törekszünk. Mivel nem értékesítünk online, nincsenek olyan plusz költségeink, mint más kiskereskedőknél, amikor a vásárlóknak kiszállítást kell nyújtani. Ami igazán megkülönböztet minket versenytársainktól, az az üzletkörnyezethez való hozzáállásunk, amely inspirálja vásárlóinkat, és bevonja őket a Primark életérzésbe

- mondta lapunknak Maciej Podwojski.

Bár a terjeszkedési tervekről nem árultak el sokat, nem lesz könnyű dolguk a magyar piacon. Az újdonság varázsa mindig vonzza a vásárlókat, azonban ahogy ez elmúlik, kemény ellenfelekre találhat majd a KiK-ben, a Pepcóban és a TEDi-ben.