Meglepő fordulat: nem bírták tovább, eladták a hazai élelmiszerláncot

A Chef Market Zrt. újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett: megvásárolta a Culinaris Wholesale nagykereskedelmi üzletágát, valamint a Culinaris három kiskereskedelmi egységét is. A tranzakció értelmében a Culinaris Wholesale Kft. kereskedelmi tevékenységét teljes egészében a Chef Market Zrt. veszi át.

A több, mint egy évtizede működő Chef Market Zrt. stabil szereplője a piacnak. A cég 2024-ben közel 20 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

A Culinaris Wholesale Kft. 2024-ben 2,6 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, míg a három kiskereskedelmi bolt forgalma 2,3 milliárd forintot tett ki. A két egység közötti, 1,2 milliárd forint értékű belső szállítást is figyelembe véve a Culinaris konszolidált árbevétele 2024-ben elérte a 3,7 milliárd forintot. A Chef Market célja, hogy biztosítsa a meglévő beszállítói kapcsolatok és értékek fennmaradását, ugyanakkor új lehetőségeket nyisson meg a partnerek és a vásárlók számára egyaránt.

Dr. Andrejszki Richárd, a Chef Market Zrt. vezérigazgatója elmondta: „A felvásárlást követően a HoReCa piac szereplői is hozzájutnak majd a Culinaris által forgalmazott prémium élelmiszerekhez, de ez fordítva is igaz: a Chef Market termékei ezentúl a kiskereskedelmi vásárlók számára is elérhetővé válnak a Culinaris üzleteken keresztül. Az előző hetekben a Chef Market kollégái személyesen vették fel a kapcsolatot a cég minden partnerével és beszállítójával a részletek egyeztetése és a zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében. A felvásárlással egy olyan szinergia jön létre, amely mindkét vállalat erősségeit ötvözi, és új értéket teremt mind az üzleti partnerek, mind a végfelhasználók számára.”

A Chef Market célja, hogy a Culinaris szellemiségét és értékeit megőrizve, új szintre emelje a prémium élelmiszerek elérhetőségét Magyarországon. A tranzakcióval egy olyan új fejezet veszi kezdetét, amelyben a gasztronómia szerelmesei és a szakmai partnerek egyaránt magasabb színvonalon, még szélesebb kínálatból válogathatnak – akár egy étterem beszerzőjeként, akár egy különleges élményre vágyó magánvásárlóként.