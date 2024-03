Kiderült L.L. Junior féltve őrzött titka: ezt kevesen gondolták volna a csirkés food truck hálózatáról

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tavaly év végén vadonatúj vállalkozásba kezdett L.L. Junior: elhatározta, hogy a vendéglátásban is kipróbálja magát, food truck csirkézőt nyitott. Feltehetően külföldi mintát vett alapul, hiszen Németországban már közel 40 éve működik a modell, egy friss TikTok videó szerint pedig pont tőlük szerezte be a járgányokat is.

Tavaly év végén L.L. Junior, az ismert zenész új vállalkozásba kezdett, egy food truck hálózatot hozott létre, ahol grillcsirkét árul. A büféi Budapest legnagyobb bevásárlóközpontjainak parkolóiban állnak. Hogy beinduljon, sokat költ reklámra, Magyarország leghíresebb celebjei reklámozták a csirkéit. Volt is szüksége erre, hiszen ahogy a Bors megjegyzi, lényegesen magasabb árakkal dolgozik, mint a konkurencia. A lap értesülése szerint a zenész szinte minden pénzét ebbe az üzletbe fektette, és hisz benne, hogy hamarosan bővítheti a hálózatát. Úgy tudjuk, hogy tízmilliókat ölt a food truckokba, ahol tucatnyi alkalmazott dolgozik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Van oka bizakodni, hiszen a modell már működik Németországban. A Witwe Bolte 1986-ban egyetlen árusító furgonnal indult el, mára összesen 350 alkalmazottat foglalkoztató vállalattá vált, és naponta több ezer vásárlója van, népszerű a fiatalok és idősek körében egyaránt. Sok a hasonlóság tehát a német vállalkozás és Junior cége között, egy TikTokra frissen feltöltött videó szerint például még a kocsik is tőlük származnak, nem csak az üzleti modell. @etelkabalogh0 ♬ eredeti hang - Etelka Balogh Számtalan kritika érte az éttermét, többen kifogásolták, hogy a megrendelésüket hidegen kapták meg, a krumpli száraz, és valószínűleg ugyanabban az olajban sütötték őket, mint a csirkéket, a hurka pedig kemény. "Nyugi, nyugi láttam én is a videót a kőkemény hurkáról. Azonban az elmúlt pár hétben azon dolgoztam, hogy kiválasszam a személyzet tagjaiból a legmegfelelőbb, legtökéletesebb embert. Aki a legjobb minőségben készíti el a termékeket nektek. Aki ennek a feltételnek nem felelt meg, attól sajnos elbúcsúztunk. Ezért mostantól egy hónapig minden nap személyesen ellenőrzöm a minőséget, minden egyes food trucknál. Még az is lehet, hogy én személyesen készítem el neked a hamburgered, vagy a csirkefalatkáidat" - mondta el videójában a rapper. Ezek után nagy kérdés, hogy sikeres tu-e lenni itthon ez a modell, az biztos, hogy a fodd truck ételárusítás egyre népszerűbb Magyarországon, tehát az irány feltehetően jó.

Címlapkép: Getty Images

