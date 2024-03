Halálra vannak az ítélve az ilyen startupok? Ódzkodnak a befektetők: nagyot tévedhetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Továbbra is jelentős szakadék tátong a férfiak és a nők esélyei között a startupszektorban. Közép-Kelet-Európában a befektetések 94%-a kizárólag férfiak által alapított vállalkozásokba áramlik, és a probléma Magyarországon is jelen van. Hogy a strukturális egyenlőtlenség csökkenjen, kifejezetten a nőkre szabott programokra van szükség – vélik a Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) projektben részt vevő partnerszervezetek, köztük a Magyar Üzleti Angyal Egyesület (HunBAN) is.

Közép-Kelet-Európa nem tartozik a kockázati tőkével legjobban ellátott régiók közé, mivel az európai befektetések mindössze 3,2%-a érkezett a térségbe 2021-ben. Az elmúlt évek trendje, hogy a befektetők nem csak földrajzi szempontból igyekeznek diverzifikálni portfóliójukat, hanem olyan szempontból is vizsgálják a befektetési célpontot jelentő vállalkozásokat, hogy menedzsmentjükben mennyire valósul meg a nemek közötti egyenlőség. Ma még jelentős egyenlőtlenség tapasztalható ezen a területen – állapítja meg a „Finanszírozás a közép-kelet-európai régióban a nemi sokszínűség szempontjából" című jelentés, amelyet a kockázatitőke-szektorban érdekelt nők európai egyesülete, a European Women in VC tett közzé két befektetési alappal (Experior VC és Unconventional Ventures) közösen. Számokban kifejezve: 2020-ban minden, a régióban induló startupokba érkező 1 eurónyi befektetésből alig 1 cent áramlott kizárólag női alapítók vállalkozásaiba, és nem sokkal több, 5 cent vegyes alapítású csapatokba[3]. A trendet más kutatások is megerősítik: az elmúlt években a nők vezette startupok a befektetések maximum 2%-ához juthattak hozzá Közép-Kelet-Európában[4]. Magyarországon a Hungarian Startup Report 2022 című jelentés tanúsága szerint mindössze a startupok 25%-ának alapítói között van legalább egy nő, az egészségügyi technológiai cégek esetében az arány valamivel magasabb, 36%[5]. Ugyanakkor a jelentés arra is rámutat, hogy a tőkevonzó képesség tekintetében, legyen az angyal- vagy kockázatitőke-befektetés, jelentős hátrányban vannak a női alapítók. Arányaiban több a női alapító, mint amennyi tőkéhez jutnak A különbség egyik oka, hogy eleve kevesebb női alapítású startup van, mint vegyes vagy kizárólag férfiakból álló csapat. Európában tízből egy vállalkozást alapítottak nők 2022-ben a BCG elemzése szerint[6]. Ez azonban önmagában nem magyarázza a befektetésekben megfigyelhető egyenlőtlenséget: a női vállalkozók aránya ugyanis magasabb, mint amennyi tőkét vonzanak a férfiakhoz képest. „Az EIT Health InnoStars történetben számos inspiráló sikertörténetet láttunk, amelyben női vállalkozók nem pusztán elsőrangú tudományos háttérről és üzleti érzékről tettek tanúbizonyságot, hanem olyan megoldásokat tettek le az asztalra, amelyek alapjaiban tudják megreformálni az egészségügyi ellátást. A forradalmi újítások dacára mégis gyakran rögös úton kell végigmenniük, de nem elsősorban a képességek vagy az innovációs hajlandóság hiánya miatt, hanem az iparágra jellemző rendszerszintű korlátokból kifolyólag. Az olyan kezdeményezések, mint a Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) segíthetnek leküzdeni ezeket az akadályokat” – mondta el Tóth Mónika, az EIT Health InnoStars RIS programjának vezetője. A korábban idézett jelentés arról is számot ad, hogy Közép-Kelet-Európában a startupokba befektető szervezeteknél a döntéshozó pozíciókban 85%-ban férfiakat találunk[7]. Ők jellemzően erősebb üzleti kapcsolatban állnak a férfi vállalkozókkal, és hajlamosabbak inkább feléjük irányítani a tőkét, ami fölött diszponálnak. Megéri támogatni a női vállalkozókat A Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) programot Európa vezető egészségügyi innovációs hálózata, az EIT Health indította útjára, amely az Európai Unió Európai Innovációs és Technológiai Intézetének (EIT) része. Célja, hogy megoldást kínáljon a kockázatitőke-befektetések terén a közép-kelet-európai régióra jellemző aránytalanságok strukturális okaira – az egyik legfőbb prioritás pedig épp a nemek közötti egyenlőség. A HICEE projekt célja fenntartható korai fázisú befektetési ökoszisztémák létrehozása, helyi és nemzetközi befektetők bevonása, kockázatcsökkentő támogatás nyújtása, valamint a sikertörténetek megosztása a befektetői támogatás ösztönzése érdekében. Az első programokat a partnerek székhelyei szerinti országokban, nevezetesen Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában rendezik meg. A program keretében megnyíló képzési lehetőségek azonban más szerény és mérsékelt innovációs képességekkel rendelkező európai régiókra is kiterjednek majd. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A projektben részt vevő konzorciumi tagok vállalták, hogy működésük során – és a HICEE program keretében – mindent megtesztnek, hogy csökkentsék a nemek közötti egyenlőtlenségeket. Odafigyelnek, hogy sokszínű legyen a startupokat értékelő szakértői zsűrik összetétele, így a vállalkozók nemtől függetlenül azonos esélyekkel juthatnak a cég tulajdonosi struktúráját felhígító és az azokat változatlanul hagyó tőkeforrásokhoz. A sokszínűség több szempontból is megvalósul a zsűritagok esetében, így a szakterület, a földrajzi háttér és a nemek tekintetében is. Ezen túlmenően a konzorcium ösztönözni fogja a női vállalkozók részvételét a projektben, felismerve azokat az értékeket és ismereteket, amelyeket a nők által vezetett cégek az iparág számára jelentenek. A konzorciumi partnerek már most is követik a megfogalmazott elveket. Az EIT Health programok korábbi résztvevőiből álló, virágzó alumni-közösségben például 327 startup közül 129-nek női vezetője van. A konzorcium azt is tervezi, hogy szorosabban együttműködik olyan kezdeményezésekkel, mint a Women2Invest, amely a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését tűzte zászlajára az üzleti életben. Magyar üzleti angyalok: racionális érdek, hogy változzon a helyzet A konzorcium része a Magyar Üzleti Angyal Egyesület (Hungarian Business Angel Network, HunBAN) országos szinten is részt vesz női vállalkozókat megcélzó és támogató programokban. Az egyesület 2023-ban is megtartotta évente megrendezett AngelFest konferenciáját, ahol külön díjazták a női alapítású startupokat, és odafigyeltek, hogy a pitch rendezvényein mindig jelen legyen legalább egy női alapító – nem csak a teremben, hanem a színpadon is. „Sokkal több rátermett nővel találkozom, mint ahányan cégalapítóvá válnak közülük – és ez a helyzet nem ideális. Ezzel azt kockáztatjuk, hogy kiaknázatlanul hagyjuk rengeteg tehetséges nő innovációs potenciálját – saját jól felfogott érdekünk, hogy ezen a helyzeten változtassunk” – mondta el Csillag Péter, a HunBAN elnöke. A korábban idézett kutatás ugyancsak megerősíti: az aránytalanság csökkentése nemcsak a társadalmi igazságosság szempontjából indokolt, hanem üzleti érdek is: a nők által alapított startupok egy eurónyi befektetésre vetítve kétszer akkora bevételt generálnak, mint a férfiak által létrehozott cégek[8]. „A HICEE törekvései többről szólnak, mint az esélyegyenlőség: a cél, hogy szélesebb körben merítsünk új ötletekből, nézőpontokból és megoldásokból. A sokszínű csapatok innovatívabbak és hatékonyabbak, és gyakran jobb eredményeket érnek el. Vagyis a nemi sokszínűség ügye nem csak az igazságosság miatt fontos, hanem stratégiai lépés egy virágzóbb, innovatívabb egészségügyi ökoszisztéma létrehozása felé is” – mondta el Magda Krakowiak, az EIT Health üzletfejlesztési igazgatója. Címlapkép: Getty Images

