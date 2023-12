Óriási dobásra készül a magyar Kickstarter: ezzel robbannának be 2024-ben

A tőkebevonás lezárásának adminisztrációja hosszabb és nehézkesebb volt a vártnál, de a folyamat elindult, 2024-ben szeretnénk stabilizálni a pozíciónkat és nemzetközi léptékben skálázni szolgáltatásainkat - árulta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Kövesdi Gábor. A Brancs közösségi finanszírozási platform tulajdonosával a 2022-es indulás óta szerzett tapasztalatokról, illetve a 2023-ban sikerrel lezárult tőkebevonás utáni jövőről beszélgettünk.

Pénzcentrum: 2022 tavaszán, néhány héttel a Brancs indulása előtt úgy fogalmaztál, hogy "mint minden startupban, ebben is van kockázat". Hogy látod, sikerült leküzdeni az első akadályokat?

Kövesdi Gábor: Eltelt másfél év, túl vagyunk közel 40 sikeres kampányon, ez az olvasatomban azt jelenti, hogy validáltuk a szolgáltatásunkat. A dolog másik oldala, hogy tavasz végén mi is túlesetünk egy tőkebevonáson, 220 kisbefektető szavazott bizalmat a Brancsnak, azaz az ötletgazdán kívül legalább ennyien láttak még fantáziát a közösségi finanszírozási platformunkban. Ez további hitet, erőt és önbizalmat adott csapatunknak a folytatáshoz.

A Brancsot a magyar Kickstarternek is szokták hívni, ami a befektetési alapú, illetve a kölcsön alapú közösségi finanszírozási modell helyett a jutalomalapú és a támogatásalapú konstrukciót követi. Mit gondolsz így bő másfél év távlatában, mennyire váltotta be ez a modell a hozzá fűzött reményeket? Érett annyira a hazai piac, hogy fenntarthatóan tudjon működni ez a modell?

A modellünk, a Kickstarterhez és az Indiegogóhoz hasonlóan valóban jutalom- és támogatásalapú, de fontos különbség az előzőleg említettekkel szemben, hogy mi a lokális piacra fókuszálunk, legalábbis első lépésként Magyarországon szeretnénk ebben meghatározó szereplőkké válni. Ami a látókörünkbe került hazai vállalkozások érettségét illeti, nos, azt látjuk, hogy bőven van bennük potenciál - olyan szegmensekben is, amelyekről elsőre mi sem gondoltunk volna -, még azzal együtt is, hogy rengeteget kell edukálni a piacot. Nem csak mi vagyunk újak, de maga a közösségi finanszírozás formája sem tudott még itthon gyökeret verni. Azon dolgozunk, hogy ez megváltozzon.

Üzlettársad, Toplenszki Réka egy interjúban úgy fogalmazott, hogy "a hosszú távú cél az, hogy 80/20 arányban legyen for profit és nonprofit kampányunk". Sikerült ezt elérni vagy változott némileg a koncepció?

A koncepciónkban továbbra is megvan a helye és fontos a szerepe a társadalmi felelősségvállalásnak, és azt tapasztaltuk, hogy az arányok hozzávetőleg megfelelnek a nemzetközi iparági sztenderdeknek, tíz sikeres kampány projektből legalább kettő nonprofit volt nálunk is.

2023 májusában írtunk róla, hogy megdőlt Magyarországon a 120 milliós közösségi finanszírozási rekord, a Brancs 124 millió forint tőkét vont be a Tőkeportálon. A sikeres akció kapcsán úgy nyilatkoztatok, hogy a tőkegyűjtés célja, hogy a Brancs a közép-európai régióban is meghatározó szereplő legyen. Elindult a folyamat?

A tőkebevonás lezárásának adminisztrációja hosszabb és nehézkesebb volt a vártnál, csak a napokban, december elején értünk a végére, ezért ebben a tekintetben csúszásban vagyunk az általunk eredetileg kijelölt határidőkhöz képest. Mindenesetre a folyamat elindult, 2024-ben szeretnénk stabilizálni a pozíciónkat és nemzetközi léptékben skálázni szolgáltatásainkat.

Turcsán Tamás újságíró, innováció és startup vállalkozás tanácsadó tette fel a költőinek szánt kérdést a Pénzcentrumnak adott interjújában a közösségi finanszírozás kapcsán, hogy vajon a legértékesebb dolgokat finanszírozzuk-e, amit aztán gyorsan meg is válaszolt: "Hát nem. Ez bizonyítható." Az eddig sikeresnek bizonyult brancsos projektek kapcsán mennyire tudnál ezzel vitatkozni?

Maximálisan tisztelve az idézett véleményét, de tudnék és fogok is, hiszen mi éppen az ellenkezőjét tapasztaltuk. Először is, az "értékes" egy meglehetősen szubjektív fogalom, mert egyéne válogatja, hogy ki mit tart annak. De ha abból indulunk ki, hogy társadalmi szempontból mi az értékes, akkor is bátran és büszkén állíthatom, hogy a nálunk sikeresen szerepelt kampányok közül egy sem volt "gagyi" kategória. Kulturális, környezeti, szellemi, és gazdasági értékteremtésre is láttunk nagyon jó példákat, legyen az egy könyv vagy album kiadása, egy oktatási applikáció vagy egy művészfilm létrejötte, egy szórakoztató, mégis intellektuális kártyajáték létrehozása, vagy egy friss és egészséges ételekre fókuszáló főzelékbár megnyitása. Nagyon sok sikereses kulturális témájú kampány futott nálunk, talán ezekből volt a legtöbb a Brancs eddigi története során, velük kapcsolatban pedig főleg nem állja meg a helyét a kérdés felvetés.

Melyik kampány áll a legközelebb a szívedhez, illetve társadalmi hasznosság tekintetében melyik volt a legelőremutatóbb 2023-ban?

Ez olyan, mintha egy apának arra kellene válaszolnia, hogy melyik gyerekét szereti jobban. Ez menne, mert még csak egy van otthon, de kampányból szerencsére közel negyven sikeresnél tartunk már. Voltak és vannak nagyon jó projektjeink és minden ilyen mögött áll egy csapat. Előfordult, hogy nem azok a projekt ötletek kaptak bizalmat a vásárlóktól, akikre mi elsőre gondoltunk volna, de végül sikeres lett a kampányuk, mert a kampánygazda az utolsó percig végig aktív, szorgalmas és elhivatott volt, nagyon hitt a cél elérésében, ezért pedig mindent meg is tett. Akinek olyan a hozzáállása, hogy hajlandó beletenni a munkát, az nagyon jó eséllyel meg fogja csinálni. Ez a fajta attitűd hozzám is nagyon közel áll, nem csak a Brancséban, de saját értékrendemben is előkelő helyen szerepelnek olyan tulajdonságok, mint a kitartás, a szorgalom és a célorientáltság.

Ha pusztán a Brancsra felkerült projektek számát és a sikerrátát vesszük figyelembe (ez utóbbi ugye a jutalékrendszer miatt fontos a cég működése szempontjából), akkor mit látsz, üzletileg stabil a modell?

Idén november óta a bruttó 18.9 százalékos sikerdíjjal dolgozunk, az emelésre pontosan üzleti modellünk stabilizálása miatt volt szükség, és ez egyfajta szűrőként is nagyon jól működik. Aki elkezd velünk dolgozni, az jellemzően tényleg komolyan veszi magát és a projektjét is. A sikerrátánk 30-40% között mozog, ez is megfelel a nemzetközi gyakorlatnak.

A cégépítésen túl részt vesztek a hazai startup ökoszisztéma fejlesztésében is, ennek egyik eklatáns példája a Brancs együttműködése a HUNBAN-nal illetve a STRT-vel. Hogyan látod, sikeres a partnerség, profitál belőle az ökoszisztéma?

Már voltak olyan kampányok mindkét említett szereplő esetében, hogy az inkubátorban "nevelt" projektjeiknél a Brancsot használták a termék életképességének tesztelésére, oktatási és szoftverfejlesztési területen. És több olyan további projekt is van, ami hasonló utat járhat be, arról nem beszélve, hogy ezekből az együttműködésekből mi is rengeteget profitálunk. Tudásban, kapcsolatrendszerben, mentorálásban, üzleti megoldások implementálásában, amiért nagyon hálásak vagyunk Csillag Péter és Balogh Petya csapatának. A Brancs helye szépen kirajzolódott ebben az startup-ökoszisztémában, mi vagyunk azok, akiknél egyrészt a felkarolt ötletgazdák validálhatják terméküket, vagy szolgáltatásukat, másrészről pedig a befektetők kiszúrhatnak támogatásra érdemes projekteket. Összekötjük az ötletgazdákat a vásárlókkal a kampánygazdákat pedig a befektetőkkel.

Mik azok az akadályok, amik rövid távon a Brancs előtt állnak, és mik azok a mérföldkövek, amiket kitűztetek magatok elé? Mi lesz a 2024-es év legnagyobb kihívása

Két nagy kihívás előtt állunk. Jelenleg ott tartunk, hogy minden sikeres kampány bevonz egy újat hasonló iparágból. Szeretnénk a csapásszámot növelni, és elérni, hogy ez inkább 2-3 új behozott kampány legyen. Vannak olyan területek, amelyek már most láthatóan nagyon jól működnek nálunk, ilyenek a művészetek/kultúra vagy a mezőgazdaság. A célunk olyan újabb szektorok felkutatása, ahol szintén piacképes modell lehet a közösségi finanszírozás. Mi ilyennek látjuk a hardver innovációs vonalat, az IT-t, a gaminget, a társasjáték piacot, de mondjuk a gasztronómiát és a rendezvénypiacot is. Szélesíteni a bázist és fokozni a tempót, ez lesz a két kulcsszó a Brancsközösségnél 2024-ben.