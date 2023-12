Helyesbítés és pontosítás a borban található peszticidekről szóló legutóbbi cikkhez

Az alábiakban, a 2023. december 15-én megjelent, "Tele vannak rákkeltő növényvédő szerekkel ezek a borok: tételes lista, 72-ből 49 megbukott a teszten" c. cikkünk kapcsán, változtatás nélkül közöljük a romániai Cramele Recas, a „Fetească Regală” bor termelőjének képviselői által küldött helyesbítő levelet.

"Tisztelt Pénzcentrum olvasók és tulajdonosok!

A közelmúltban, 2023. december 15-én megjelent alábbi cikkel kapcsolatban: „Tele vannak rákkeltő növényvédő szerekkel ezek a borok: tételes lista, 72-ből 49 megbukott a teszten” kifogásunkak szeretnénk hangot adni a növényvédő szerek bortermelésben való jelenlétével összefüggésben, mint a romániai Cramele Recas, a „Fetească Regală” bor termelőjének képviselői. Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy tisztázzuk a helyzetet és orvosoljunk néhány lényeges pontatlanságok a cikkben, úgy, mint:

Növényvédőszer-maradékok: A cikk aggályokat fogalmazott meg a borunkban található növényvédőszer-maradványokkal kapcsolatban. Elengedhetetlen tisztázni, hogy a borunkban kimutatott növényvédőszer-maradványok jóval a törvényes határokon belül vannak EU előírások és az Egyesült Királyság szabványai szerint is. Tudományos bizonyítékok támasztják alá ezeknek a maradványoknak a biztonságosságát abban a csekély mennyiségben, amely borunkban található. Szigorú élelmiszer-biztonsági protokollokat tartunk fenn és betartjuk a legszigorúbb ipari szabványokat, hogy garantáljuk termékeink biztonságát és a minőségét. Pan UK és az elfogultság: A cikk a Pan UK nevű szervezetre hivatkozott, mint a brit kormány tanulmányának adatforrására. Elengedhetetlen azonban annak figyelembe vétele, hogy a Pan UK egy lobbiszervezet, amelyet a biotermékek népszerűsítésében érdekelt személyek finanszíroznak ebből a célból vaamint a növényvédő és gombaölő szereket használó termelőkkel szembeni fellépésre. Ennek a szervezetnek az elfogultságát figyelembe kell venni a bemutatott információk értékelésekor. Természetes bortermelés: A Cramele Recas a legnagyobb természetes bortermelő az EU-ban és elkötelezett a fenntartható szőlőtermesztés és az ezt szolgáló ökológiai gyakorlatok mellett. Ugyanakkor hagyományos borokat is gyártunk az ahhoz szükséges, következetes, jó minőségű termelés keretében. Ezek a borok megkövetelhetik a növényvédő szerek felelősségteljes használatát, melyek kijuttatása során szigorú biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Organikus borok és mérgező vegyszerek: A cikk azt állítja, hogy az organikus borok egyáltalán nem támaszkodnak mérgező vegyszerekre. Ezzel szemben a bio szőlő termesztése elkerüli ugyan a szintetikus vegyszereket, de közben olyan anyagokat használ, mint a réz-szulfát és kénkezelések, amelyek túlzott használat esetén mérgezőek lehetnek.

Végezetül, elismerjük a tájékozott és pontos jelentéstétel fontosságát. A megjelent cikk azonban pontatlan és félrevezető volt, amely sajnálatos módon vállalkozásunk hírnevét csorbította. Megerősítjük továbbá elkötelezettségünket az átláthatóság, az élelmiszer-biztonság és a környezeti fenntarthatóság iránt a bortermelésünkben. Ezek az elvek képezik működésünk alapját és meghatározzák elkötelezettségünket mind fogyasztóink, mind a bolygónk iránt. Az élelmiszerbiztonság körében szigorú szabványokat követünk annak biztosítása érdekében, hogy minden általunk gyártott bor megfeleljen a legszigorúbb biztonsági előírásoknak. Elkötelezettek vagyunk a szigorú élelmiszer-biztonsági protokollok, a rendszeres minőség-ellenőrzések, és a szabályozási szabványok rendíthetetlen betartása mellett. Mindent intézkedés megteszünk annak biztosítására, hogy termékeink folyamatosan biztonságosak legyenek fogyasztóink számára. Bízunk benne, hogy fogyasztóinkat továbbra is a legmagasabb minőségű termékekkel szolgálhatjuk ki és továbbra is elkötelezettek vagyunk a felelős és fenntartható borkészítés alapelvei mellett. Az a mi őszintén reményük, hogy boraink továbbra is örömet és elégedettséget okoznak a borrajongóknak hozzájárulva iparágunk jövőjéhez."