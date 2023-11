Online csalási kísérletek: a vállalkozásokat is terheli, sokat bukhatnak rajta

A változó gazdasági körülményekre, a digitalizáció lehetőségeire és kihívásaira a kis- és középvállalati szektornak is reagálnia kell. Ezeket a folyamatokat a kisebb cégeket kiszolgáló vállalatok is támogatják - írja a Yettel közleményében.

A mobilpiac ismert gyors forgása mellett az aktuális trendekben megfigyelhető, hogy egyre többen gondolkoznak meglévő készülékük hosszabb távú használatában, azaz a korábbi 1-2 éves csereciklus helyett akár 3 évre vagy ennél hosszabb időszakra terveznek telefonjukkal.

Korlátlanság, kiemelt ügyfélszolgálat és grátisz kibervédelem

Szintén piaci trend az ügyfelek igénye és növekvő nyitottsága a gondtalan mobilhasználatot nyújtó, korlátlan hang- és adatszolgáltatások használata. Az idő komoly értéket jelent az üzleti életben is, ezért praktikus, ha az nem ügyfélszolgálati ügyintézéssel telik. Az egyre inkább terjedő online csalási kísérletek, akár SMS-ben, e-mailen érkező támadások az üzleti előfizetői kört sem kerülik el, sőt, az ő esetükben a személyes adatokon túl az érzékeny üzleti adatok védelméről is gondoskodni kell, így az ilyen csalók kivédése is fontos célként megfogalmazható.