Retteghetnek a magyar dolgozók: sok munkahely nem tudja, hogyan kezelje ezt

Nagy a bizonytalanság a hazai vállalkozások körében: ezt jelzi, hogy az év elejéhez képest alig változott a K&H kkv bizalmi index, ami jelenleg -5 ponton áll. Egyedül a vállalati hitelkamatokkal kapcsolatban várnak kedvező fordulatot a cégek, miközben a versenyhelyzetük alakulását régen látták ennyire kiélezettnek. A középvállalkozások bizalma bár jelentősen csökkent az előző negyedévhez képest, ám még mindig az ő várakozásaik vannak egyedül a pozitív tartományban. Az ágazatok eltérően vélekednek a következő egy évről.

Megtorpant a cégek bizalma. A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait jelző K&H kkv bizalmi index az év eleji -4 ponthoz képest alig változott, jelenleg -5 ponton áll. Ugyan a tavalyi harmadik negyedévben elért mélypontot (-14) követő javulás nem folytatódott és messze még a pozitív tartomány, de nem is romlott számottevően a cégek hangulata.

A hitelkamatokban kedvező fordulatra számítanak a cégek. 2020 év végétől folyamatosan növekő kamatokkal terveztek, ami 2022 harmadik negyedévében tetőzött: ekkor 81 százalékuk várt magasabb kamatokat. Azóta viszont negyedévről negyedévre enyhültek a várakozások, jelenleg a cégek kevesebb mint fele (47%) számol kamatnövekedéssel.

A várt növekedés mértéke pedig a tavalyi 5,5 százalékpontos csúcsról mostanra 2 százalékpontra mérséklődött, ami már megközelíti a koronavírus előtti, 1-2 százalékpontos becsléseket. Ezzel szemben versenyhelyzetüket kifejezetten kiélezettnek látják a következő egy évben. A kkv-k kétharmada szorosabb versenyre számít, mivel úgy véli, nem lesz sem jobb, sem rosszabb pozícióban a konkurenseinél. Jóval kevesebben, 29 százalék helyett már csak 19 százalék gondolja úgy, hogy lekörözi a versenytársait: legutóbb 2015-ben volt ennél alacsonyabb ez az arány (13%).

Bizonytalanság érezhető a szektorban, amit egyrészt az mutat, hogy nem változott számottevően a cégek hangulata az előző negyedévez képest, másfelől, hogy 2016 óta nem volt ennyire tartósan a negatív tartományban az index. A mostani stagnálás annak tudható be, hogy az indexet befolyásoló tényezők többsége alig változott. Számottevő javulást egyedül a vállalati hitelkamatokkal kapcsolatban várnak a cégek, miközben a versenyhelyzetük alakulását kevésbé látják fényesen

– mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

Leszakadóban az ipar

Az előző negyedévben úgy tűnt, a középvállalkozások már túl vannak a nehezén, most azonban jelentősen, 23-ról 5 pontra zuhant a jövőbe vetett bizalmuk. Eközben a kisvállalkozások és a mikrovállalkozások hangulata alig változott: előbbiek már látják a kiutat (-2 pont), utóbbiak továbbra is kevésbé (-10 pont). „A kutatásból az is kiderül, hogy a különböző ágazatok között igen nagy az eltérés, jobban kinyílt az olló a kilátásokat tekintve.

Továbbra is a mezőgazdasági cégek várakozásai a legkedvezőbbek (3 pont), míg a szolgáltató szektor – az előző negyedévhez képest változatlanul – alig van elmaradva a pozitív tartománytól (-1 pont). A kereskedelem és az ipar nehézségei az eredményekben is jól tükröződnek: míg az előbbieknél nem történt jelentős változás az év eleji várakozásokhoz képest (-6 pont), az utóbbiak inkább hátramenetbe kapcsoltak, bizalmuk jelentősen leszakadva, -14 ponton áll

– részletezte az eredményeket a szakértő.