Készen áll a következő nagy dobásra a Brancs: te is beszállhatsz a magyar Kickstarterbe (x)

Egy olyan országot álmodtak meg, ahol a teljesítmény határozza meg a vállalkozások életét és ahol a vásárlók a pénztárcájukkal szavazhatnak arról, hogy egy termék végül a boltokba kerüljön. Megtartotta az idei első eseményét a Brancs, Magyarország egyetlen olyan online piactere, ahol termékek és szolgáltatások megjelenését elővásárlással lehet támogatni.

Az esemény középpontjába ismét az éppen futó vagy már sikeres projektek kerültek, a Cseles, Redmenta, Help! és Godot Intézet tulajdonosai is bemutatkoztak a délután folyamán.

Csomagtartóból árultak a körúton, most 3 cápát is „kifogtak”

Az esemény elsőként a Brancs sikersztorijaival indult, hiszen a közel 1 éves fennállás után és lassan 100 projektet felvonultatva, számtalan olyan vállalkozás került ki az oldalról, ami ma már több ezres eladást tudhat maga mögött, ott lehet különböző boltok polcain vagy éppen befektetést is kapott. A Cseles, az első alkoholos szörp ötletgazdái arról beszéltek, hogy miért épp a közösséghez fordultak, amikor piacra szerették volna dobni a terméküket.

Mi az első perctől validálni akartunk. Sokan megállnak ott, hogy anya imádta és apa szerint sem volt rossz, de mi a piac véleményét akartuk megtudni

– mondja a csapatból Bálint, aki azt is hozzáteszi, a Brancs előtt például a Balaton partján kóstoltatták az ízvariációkat. A Brancson megszerezték az első igazi vásárlóikat, ami természetesen hatalmas kihívás is volt – száz csomagot kiszállítani vagy éppen lerakni a körúti átvevőhelyen, sok mindenre megtanította őket. Legutóbb a csapat épp a Cápák Között tévéműsorban szerzett 3 befektetőt, márciusban pedig több mint 2000 liter szörpöt eladtak, ami szinte megegyezik a teljes tavaly eladott mennyiséggel.

Nemet mondtak a teljes felvásárlásra, továbbra is a tanárokon segítenének

A közösségi finanszírozás nem csak induló, de már régóta piacon lévő vállalkozások számára is megoldás vagy új eladási láb lehet. A Redmenta egy online, főként iskolai feladatlapok készítését megkönnyítő cég, ami szintén nemrég szerepelt a Cápák Között műsorban. Itt az alapítók visszautasították Lakatosan István teljes felvásárlásra vonatkozó ajánlatát. Most arról beszéltek, hogy a továbbiakban is az számukra a fő cél, hogy minél több tanárhoz eljussanak, ennek egy új iránya, hogy a közösségtől kérnek segítséget, hogy olyan iskolákba és tanároknak is eljuttassák a megoldásukat, ahol ezt egyébként nem tudnák megfinanszírozni. A Brancson 1 milliót szeretnének gyűjteni.

„Ha valaki ellopná az ötletet, én lennék a legboldogabb, hogy megvalósult a projekt.”

Ezután Vida Ádám mutatta be az éppen indult Help! alkalmazás kampányát, amelynek célja, hogy a sűrű napokon se maradjon senki éhesen. A felhasználó előre megadja, mit szeret, mit utál és milyen érzékenysége vagy allergiája van, így amikor két megbeszélés között egy pillanatra sincs idő megállnia, csak rányom a Help! gombra, majd a finom, számára kiválasztott ételt rövid időn belül megkapja, karbonsemlegesen és lebomló csomagolásban szállítva. Ádám elmondta, az ötletet a mindennapok igényei miatt kezdték el munkatársaival hobbiból fejleszteni, most arra kíváncsiak más is használná-e ezt a megoldást, ezért kezdtek kampányt a Brancson. Egy kérdésre válaszolva kifejtették, nekik az a legfontosabb motiváció, hogy egy napon ő maguk is használhassák az alkalmazást.

A Dumaszínházzal már bizonyítottak, most a képzőművészetben húznak egy nagyot

Sáfár Zoltán is megjelent előadóként, aki többek között a Dumaszínház alapítói között is szerepel, most pedig a Godot Kortárs Művészeti Intézetet létrehozva szeretné bebizonyítani azt, hogy kultúrát közösséggel is lehet finanszíroztatni. A most futó „Bukta Imre - Műveljük kertjeinket” kiállításuk is ennek egy bizonyítéka, amire már több, mint tízezren voltak kíváncsiak eddig. A helyszínen sokszor feljött a kérdés, hogy az egyszeri kiállítást megörökítik-e valamilyen formában, így a kérésekre reagálva indított a csapat egy közösségi finanszírozási kampányt, melynek célja a kiállítást megörökítő, exkluzív katalógus kiadása.

A Brancs készen áll a következő nagy dobásra

Az előadó projektek mellett a résztvevők egy kötetlen panelbeszélgetést is meghallgathattak, illetve a szünetekben további kiállító projektgazdákkal is beszélgethettek. A honlapon az említett kampányok mellett is, a látogatók mindenféle témában találhatnak projekteket: a világ első partidrogot kimutató szívószálától kezdve egészen a social média világában zajló szexuális tartalomkészítésről szóló filmig.

A csapat pedig készen áll a növekedésre – még több sikerprojekt aktív támogatása és a nemzetközi terjeszkedés a cél. Ehhez keresnek befektetőket most a Tőkeportál oldalán.

