Figyelem, vállalkozók: már itt is elérhető a Széchenyi Kártya Max

Habár az alapkamat már kétszámjegyű, a vállalkozások számára továbbra is rendelkezésre áll ennek a töredékéért likviditási és beruházási hitel, illetve lízing is. A K&H is elérhetővé tette a Széchenyi Kártya Program MAX kedvező finanszírozási megoldásait, amelyek az emelkedő kamatkörnyezetben is alacsony fix kamattal nyújtanak forrást a kkv-k számára - írja közleményében a bank.

Immár a banknál is elérhetők a Széchenyi Kártya Program MAX kedvezményes finanszírozási megoldásai, a Széchenyi Likviditási Hitel MAX, a Széchenyi Beruházási Hitel MAX és a Széchenyi Lízing MAX konstrukciókat. „Az emelkedő kamatkörnyezet miatt növekednek a finanszírozási költségek, miközben az uniós források is szűken állnak rendelkezésre. A kkv-k számára ezért most komoly segítséget jelenthetnek a Széchenyi Kártya Program MAX fix, akár 0,5 százalékos éves kamat mellett elérhető forrásai” – nyilatkozta Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Több tízmilliárdnyi szerződést kötöttek már A jelenlegi piaci környezetben most várhatóan ennél alacsonyabb lesz a hitelt felvevő vállalkozások száma. A program széleskörű felhasználhatósága és a jelentős állami kedvezmények miatt azonban a forrást igénylő vállalkozások döntő többsége a továbbiakban is a Széchenyi Kártya Program támogatott hiteleinek keretében fog igényelni finanszírozást – mondta a szakember. A hazai kkv-k egyéves várakozásait vizsgáló K&H kkv bizalmi index nyár eleji eredményei alapján a vállalkozások közel háromnegyede (74%) tervez valamilyen beruházást. Főként informatikai fejlesztést (40%), gépjárművek (33%) és gépek, berendezések beszerzését (32%). A tervezett digitális korszerűsítések és a technológiaváltást segítő gépek, berendezések vásárlása a Széchenyi Kártya Program MAX kedvező forrásaiból továbbra is megvalósíthatók. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A technológiaváltást vagy energiahatékonyság javítását célzó vállalkozások körében várhatóan kiemelten népszerű lesz a program, mert akár fix évi 0,5 százalékos kamatozás mellett is igényelhetnek ilyen alkonstrukciót. Az állami támogatott hiteltermékek keretében azonban személygépjármű beszerzés, így például céges flottaként használt elektromos autók beszerzése nem valósítható meg. Mivel a K&H továbbra is elkötelezett a fenntarthatóság mellett és támogatja a vállalkozásokat környezettudatos döntéseik meghozatalában, ezért a Széchenyi MAX programok mellett elérhető a kedvező kamatozású K&H zöldautó finanszírozási konstrukció is – tájékoztatott Rammacher Zoltán.

