Nagyon nagy a baj: éheznek a méhek az aszály miatt, súlyos következményekre kell számítani

Az aszály máshol is gondot okoz, de a méhek éheznek, így sokkal kevesebb méz lesz idén.

A súlyos aszály miatt szabályosan éheznek a méhek magyarországon, így számítani kell arra, hogy sokkal kevesebb méz lesz elérhető ebben az évben - számolt be róla a Euronews. Az állatok nem találnak nektárt, vagyis nem tudnak majd mézet előállítani. Egy Pest megyei méhész szerint katasztrofális a helyzet.

A hárs és a selyemfű alatt kezdődött ez az aszályos időszak, és látni, hogy a selyemfű túlnyomó része virágzás alatt teljesen kiszáradt. Azoknál a méhészeknél, akik hordós tételben értékesítenek, kompenzálja a kiesést a jó akáctermés valamilyen szinten, tehát ez tűzoltásnak jó. Viszont a piacozó méhészeknél, akiknél fontos az, hogy legyen választék, ott nagyon nehezen tudják azt megoldani, hogy gyakorlatilag 1-2 fajta mézzel álljanak ki a vásárlóik elé a piacra. Ők nem is tudom, hogy ezt az évet hogyan fogják átvészelni akkor, ha nincs tartalék mézük. Én tizenhárom éve méhészkedem, azóta ilyen aszályos időszakra nem emlékszem

- mondta a Euronewsnak Sárosi István méhész.

Ha a helyzet nem javul, akkor számítani kell arra, hogy az inflációval amúgy is súlyosan terhelt árak mellé a méz is feliratkozik, mint komolyan megdráguló termék. Normális esetben, vagy nem aszályos években egy méhcsalád annyi táplálékot tudna vinni egy napraforgótáblából, amelyből 25 kg méz is készülhetne.