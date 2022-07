200 ezer forint járhat vissza annak, aki katáról átalányra tér át: ekkora hiba maradt volna a törvényben?

A katások átalányadózásra való áttérésével kapcsolatosan az elmúlt napokban több támadás érte a Magyar Könyvelők Országos Egyesületét (MKOE), mivel korábbi közlésük szerint hiba csúszott a katatörvénybe. Azóta többen támadták az egyesület értelmezését. Erre reagáltak most, felhívva a figyelmet azokra a hiányosságokra, amelyek szerintük még mindig érintik az új szabályozást.

A Facebookon azt írta az egyesület alelnöke, Ruszin Zsolt, hogy "A 2022.09.01-vel való átalányadózás hiányzik! AAz áttérésre nincs más törvényi szakasz! Az új törvényi szakasznak elsőbbsége van! A minisztérium értelmezése jogellenes! Az MKOE-nak nem érdeke a jogi zűrzavar! Aki akar, térjen át az átalányadózásra 09.01-vel! Más problémák is maradtak a törvényben!" A tőmondatokban összefoglalt reakciókat bővebben is kifejtették a posztban, amelyet most változtatás nélkül közlünk.

"A jogi problémát továbbra is az átalányadózás választásáról szóló részben az „adóév” kifejezés okozza. A régi KATA törvény is említi az "adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózás" fordulatot (Katv. 3.§), ami főszabály szerint január 1-től induló átalányadózást jelent, azonban a régi KATA törvény az adóév említése nélkül szabályozta az átalányadózásra való áttérést (Katv. 25.§ (5)).

Az új KATA törvény átalányadózásra való áttéréséről szóló rész (új KATA tv. 15.§ (2)), már 2022.08.01-én hatályba is lép, ez lerontja a régi KATA törvény idevágó passzusát, így az átalányadózás nem lenne 2022.09.01-től választható, csak 2022.01.01-re visszamenőlegesen, vagy 2023.01.01-től.

Az új KATA törvényben a későbbi, 2022.09.01-t követő áttérés szabályozva lett, azonban ez itt nem alkalmazható, mert az nem a 2022.08.31-ig történő választásra vonatkozik.

A törvény indoklása még egyértelműbbé teszi a kormányzati kommunikációval ellentétes jogalkotási hibát, mert ott már nem is adóévre, hanem 2022. évre vonatkozna az átalányadó visszamenőleges választása.

Az SZJA törvényben nem szerepel évközi áttérés, a 2022.08.31-én még katás egyéni vállalkozó pedig nem kezdő vállalkozás (Szja tv. 50.§ (1) és (6)).

A Pénzügyminisztérium szerint a korábbi adózási választás megmásíthatatlan, miközben egy sor példa van a választás kijavítására (lásd: Áfa tv. 257/F. §), vagy az utólagos választásra (lásd átalányadó választás május 20-án január 1-re visszamenőleg).

Az átalányadózás visszamenőleges választása előnyös lehet egy nyugdíjasnak és mellékállásúnak, akinek várhatóan 2 millió forint alatt marad az éves bevétele, az ő 2022.01.01-től való visszamenőleges áttérése a fenti átmeneti szabály alapján törvényes lenne és azzal 8 havi KATA összeg visszajárna neki, ami 200 ezer forint.

Egy ilyen lehetőségnek az az indoka, hogy sokan nem tudtatták, hogy 2022-ben ilyen alacsony lesz a bevételük, részben, vagy egészben a háború és a kialakuló válság miatt. A mellékállású nyugdíjasnak csupán annyi dolga lenne, hogy év végén nullás adatokat vall az ESZJA bevallásban, míg a mellékállásúnak nullás 2258-as bevallást kell benyújtani januárra visszamenőleg.

Emellett be kell bejelenteniük mindkettőjük esetében az önkormányzati adóhatóságnak, hogy 2022.01.01-től mégsem katások. Így a járulékaik, az SZJA-juk, sőt még az iparűzési adójuk is nullára mérséklődne – szemben a NAV állításával. Egyébként a NAV szerint, az adómentes sáv is átalányban megállapított jövedelemnek számít, ami iparűzési adót okozna, de ez teljesen téves állítás.

Az elmúlt napok tapasztalata, hogy sajnos már ott tartunk, hogy a Pénzügyminisztériumban a törvényszöveg sem számít. Még jobban elszomorító, hogy egyes szakértők is úgy gondolják, hogy más törvényi szakaszokat a speciális, elsőbbséget élvező szabály elé helyezhetnek, majd erről a téves álláspontról úgy tájékoztatják a nyilvánosságot, hogy a tájékoztatás egyedüli célja a könyvelői szakma lejáratása - ezzel elsősorban Angyal József szereplésére gondolunk. Vannak azonban más szakértők, akik megerősítették az MKOE álláspontját, de nem követeltek változtatást, mondván: a Pénzügyminisztérium álláspontja az egyetlen, ami számít. Ha Magyarország még jogállam, akkor ez nem így van!

A Pénzügyminisztérium jogellenes értelmezése után vélhetően arra utasítják majd az adóhatóságot, hogy ne a törvény szövegét, hanem az értelmezést kövessék a bejelentési nyomtatványok megszerkesztésekor. A NAV (sajnos) ezt a jogszabálysértő utasítást fogja betartani, akkor is, ha az élesen ütközik a köztisztviselői esküjük szövegével.

Mi lehet a megoldás?

Az Országgyűlés várhatóan nem fog ülésezni az új KATA törvény hatálybalépéséig. Így az egyetlen jogszerű megoldás egy veszélyhelyzeti kormányrendelet megalkotása lehetne. Ennek az előkészítése a Pénzügyminisztérium feladata.

Miután egyesületünk felé már több nyugdíjas és mellékállású katás is jelezte, hogy élni kívánnak a visszamenőleges átalányadózás választási lehetőségével, 2022.01.01-re, így arra kérjük a Pénzügyminisztériumot, hogy tartsa fenn ezt a jogi lehetőséget és iktassa be az egyetlen áttérési szabályba a 2022.08.31-én még kisadózók számára a 2022.09.01-vel való átalányadózás választási jogát!

A kormányrendelet szükséges! Ezt a köztársasági elnök-asszony hozzánk a törvény aláírását követő napon eljuttatott nyilatkozatában szintén alátámasztotta:

Megbeszélést folytattam a kormányfővel és a Kormány tagjaival, és ígéretet kaptam arra, hogy a részletszabályok kialakítása során megnyugtató válaszok születnek a jogosan felmerülő kérdésekre.

A kormányrendeletben nemcsak az átalányadózásra való áttérést kell rendezni! Korábban már jeleztük a Pénzügyminisztériumnak, hogy további problémás szakaszokat látunk a törvényben, de azt 2022.08.15-ig még nem a nyilvánosság előtt kívánjuk egyeztetni.

E körben szeretnénk tényként rögzíteni, hogy a Pénzügyminisztérium nem hívta meg a Magyar Könyvelők Országos Egyesületét (MKOE) idén egyetlenegy egyeztetésre sem, a minisztérium pedig már évek óta nem válaszol a rendszeres írásos megkereséseinkre. Az is tény, hogy az MKOE a legnagyobb számú tagsággal rendelkező könyvelői érdekképviselet Magyarországon, amit nem egy pénzügyminisztériumi alkalmazott vezet.

Végső esetben, ha a kormányrendelet megalkotására mégsem kerülne sor és a NAV - akár jogellenesen is - olyan nyomtatvánnyal és elbírálással rukkol elő, ami megengedi a katás egyéni vállalkozóknak a 2022.09.01-vel való áttérést az átalányadózásra, akkor az MKOE minden érintettnek azt javasolja, hogy éljen vele!!!"

