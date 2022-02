Hihetetlen lehetőség előtt a magyar cégek: ezt kell kihasználni a biztos sikerhez

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A Covid járvány is gyorsított a digitalizációs készség és képességünk átállásában. A fejlődés útja megállíthatatlan, az új beruházásoknál egyre több helyen vezetik be a robottechnológiát, valamint a Mesterséges Intelligencia is utat tör magának, ami a jövő munkaerőpiacára is hatással lesz. Vajon hogyan készülhetnek fel a vállalkozások és mire lehet számítani? A HelloVidék megkereste Szabó Zoltán Kázmért, a VOSZ Digitalizáció-Informatikai Szekciójának elnökét, hogy árulja el, mit tehetnek annak érdekében a cégek, hogy kihasználják a digitalizációban rejlő lehetőségeket.

A koronavírus járvány hatására a magyar kis- és középvállalkozások is kezdik felismerni, hogy csak akkor képesek lépést tartani a versenytársakkal és a fogyasztói igényekkel, ha nyitnak a digitalizáció adta lehetőségek felé. Ma már vidéken is tényként kezelik, hogy nem működhet egy vállalkozás anélkül, hogy ne lenne jelen az online világban, azaz valójában a digitalizációba való bekapcsolódás és a fejlődési képesség a hosszú távú fennmaradásuk egyetlen lehetséges útja - mondta Szabó Zoltán Kázmér. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A VOSZ Digitalizáció-Informatikai Szekciójának elnöke arról beszélt, hogy a nemzetközi és magyar nagyvállalatok új beruházásai már nem képzelhetők el mesterséges intelligenciával működtetett robottechnika használata nélkül. Ilyen terület például az autó alkatrész gyártás, továbbá a fémipar, a gyógyszeripar és a műanyagipar. Hozzátette, a multinacionális cégek gyártói, a nagyvállalatok felismerték már a mesterséges intelligenciában és robottechnológiában rejlő lehetőségeket. A mesterséges intelligencia segítheti a hazai gyártókat a hatékonyság növelésében. Például a virtuális robotok az irodai adminisztratív munkákat végzik el emberi beavatkozás nélkül, az ipari fizikai robotoknak pedig nagy szerepük van a gyártásban és a logisztikában. A kis és középvállalkozások csak ismerkednek ezzel a technológiával, tájékozódnak, de még nem alkalmazzák látványosan. További részletek a cikkben!

Címlapkép: Getty Images

