Fokozódik a szakemberhiány az építőiparban: kemény küzdelem zajlik a kiscégek között

Az építőipar napjainkban láthatóan „szárnyal”, hiszen szinte mindenki építkezik vagy felújít, sokszor akár egy évet is kell várni az általunk kiválasztott szakemberre. Ebben sokat segítenek a jelenleg rendelkezésre álló, kedvezményes lehetőségeket biztosító pályázatok és egyéb konstrukciók, amelyek az építőanyag árakat is lassan az egekbe emelik. A látszat azonban ebben az esetben is csalhat.

Mennyire torzítják a képet az aktuális pályázati lehetőségek? Hogyan befolyásolják a beruházásokat a folyamatosan emelkedő építőanyagárak? Miként tudják a vállalkozások beépíteni a működésükbe a bármikor előfordulható „kényszerszüneteket”? Hogyan tud a piac ingadozásaira érzékenyen reagáló kis- és középvállalkozói szektor szembenézni a folyamatosan felbukkanó kihívásokkal? És miként tudják megoldani az évek óta egyre problematikusabbá váló szakemberhiányt? Ezekben a kérdésekben nyilatkozott most Molnár Gábor, az IMG Építő Kft. ügyvezetője a HelloVidéknek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Fontos szem előtt tartani, hogy maga az építőipari ágazat sokféle formában létezik: az egyéni vállalkozásoktól a korlátolt felelősségű társaságokon át a multinacionális cégekig. A jelenlegi helyzet pedig mindenkire különböző hatással van. Ezért is tapasztalhatunk egy óriási ellentmondást az egész építőipar területén. A járvány kezdetén ugyanis megváltozott minden, ami a kijárási tilalommal kezdődött, amikor sok megrendelő úgymond megijedt és visszamondta a megrendeléseket. Akadtak olyanok is, akik elveszítették a munkájukat, miközben megkezdődött a cégeknél a leépítési hullám: ebből a leépített állományból kialakult egy óriási, leginkább a katás vállalkozási formát választó egyéni vállalkozó. Emiatt lett most visszás a helyzet, hiszen nagyjából ugyanannyi szakember van a piacon, mint korábban, ám a kedvező adózási rendszernek köszönhetően egy kisebb vállalkozás is olyan feltételekkel tud elvállalni egy munkát, mint egy nagyobb cég. Ráadásul utóbbiakról az a hír járja, hogy drágán dolgozik. Ma a kis- és középvállalkozó szektorban egymást hozzuk versenybe, így erős küzdelem alakult ki, ahol a cégek versenyeznek az egyszemélyes vállalkozásokkal. A szakemberhiány is azért fokozódik, mert elaprózódott az építőipar teljesítőképessége – magyarázta Molnár Gábor a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Építőipari Technológiai Klaszter alapító tagja és elnöke. A teljes cikk az építőipari vállalkozások helyzetéről a HelloVidék oldalán olvasható.

