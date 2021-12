Hiába tudják a cégvezetők, milyen fontos: nem foglalkoznak eleget ezekkel az adatokkal

Egy friss tanulmány szerint a vállalkozások egyre inkább függenek az adatoktól a világjárvány után – annak ellenére, hogy hiányoznak az üzleti adatok felhasználásához és megértéséhez szükséges készségek és szakértelem –, és a projektek negyede nem felel meg az üzleti elvárásoknak.

Mivel a vállalkozások működésében és ellátási láncukban továbbra is fennakadások tapasztalhatók a világjárvány miatt, a Dun & Bradstreet üzleti döntéshozatali adat- és elemzési szolgáltató megbízásából végzett kutatás rámutat, hogy a megkérdezett európai vállalkozások több mint fele (52%) nem gondolja, hogy életben fog maradni releváns, naprakész és megfelelő üzleti adatok nélkül. A Dun & Bradstreet „Az Adatok Jövője” című jelentésében közzétett eredmények feltárták, hogy az üzleti vezetők kétharmada egyetért azzal, hogy az adat szervezetük számára a leghasznosabb eszköz az új piacok azonosításához (64%), és kulcsfontosságúak az üzleti életben új ügyfelek megcélzása végett (62%).

Ezen túlmenően, mivel a világjárvány továbbra is megzavarja az ellátási láncokat világszerte, a tanulmány rámutat, hogy tíz megkérdezett vállalkozásból hat használ adatokat a kockázat felmérésére (65%), valamint a beszerzés és az ellátás nyomon követésére (62%).

A rendelkezésre álló adatok számának óriási növekedésével a vállalkozásoknak nem akármilyen információkra van szükségük, hanem gondosan válogatott, időszerű és pontos adatokra. Másszóval, a célnak megfelelő adatokra

– mondta Anthony Scriffignano, Chief Data Scientist a Dun & Bradstreet-től. „A vállalatoknak már egy ideje változtatniuk kellett azon, hogyan értelmezik az információkat, és ezek alapján következtetéseket alkotnak, de a világjárvány ezt a kényszert közvetlenül napirendre tűzte. Kulcsfontosságú annak átgondolása, hogy az adatok pontosak-e, és valóban tükrözik-e a történéseket – vagy elavultak és nem relevánsak.”

Annak ellenére, hogy meggyőződésük, hogy a pontos és időszerű adatok létfontosságúak az üzleti folyamatok szempontjából, a cégvezetők elismerik, hogy adatkezelési képességeik terén alulmaradnak. A vállalatvezetők aggódnak az adatokkal kapcsolatban, és hangot is adnak a különféle aggodalmaiknak:

47%-uk aggódik tervezési célból tárolt adataik pontossága miatt;

46%-uk aggódik, hogy vállalkozásukban nem lesz megfelelő technológia az adatok teljes kihasználásához;

45%-uk aggódik, hogy üzletük túl lassan halad ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználják az adatokat.

A vállalkozások még akkor is küszködnek a hatékony adatkezeléssel (25%) és a csalás elleni küzdelemmel (22%), ha rendelkeznek adatstratégiával. Ennek eredményeként a projektek több mint egynegyede (27%) nem felel meg közepes mértékben sem az üzleti követelményeknek. Ezen túlmenően, az adatok elemzéséhez és az üzleti döntésekhez elengedhetetlen szakértői ismeretek alkalmazásához szükséges tehetséges dolgozók megtalálásának nehézsége komoly aggodalomra ad okot az adatműveltségüket javítani kívánó szervezetek több mint egynegyedénél (27%).

A tehetség és a tudás hiánya máshol is érezhető az üzleti életben, és az új szabályozási követelmények további gondot jelentenek a vevői és beszállítói adatoktól függő szervezetek számára. A vállalkozások fele (50%) aggódik az adatvédelem megőrzése miatt, negyedük (25%) pedig az adatszabályozást és a jogi eljárásokat tartja kockázatforrásnak.

Következésképpen a kihívások, amelyekkel a vállalkozások az elmúlt másfél évben szembesültek, bebizonyították, hogy a vezetőknek fő prioritásként kell kezelniük az adattervezést, és integrálniuk kell azt az átfogó üzleti stratégiába. Tízből hét vezető úgy gondolja, hogy az adatok minősége kritikus a helyes döntések meghozatalához (69%), és úgy véli, hogy a hatékony adatkezelés versenyelőnyt kínál (73%). Végül, a szervezetek kétharmada (67%) értékelne több tanácsot, hogy támogassák az üzleti folyamatokat a birtokukban lévő információk legjobb felhasználásával, jelezve, hogy tudatában vannak annak, hogy hiányzik a belsőleg szükséges összes készség.

Ha egyszerűen hozzáférünk az adatokat feldolgozó eszközökhöz, az még nem jelenti azt, hogy egy vállalkozás okosan is használja azokat. A vezetőség számára a szakértelem az, aminek kulcsfontosságúnak kell lennie. Az adatokkal kapcsolatos készségeknek meg kell jelenniük az üzleti folyamatokban szándékosan, és nem csak véletlenül. Amellett, hogy új tehetségeket kell toborozni, létfontosságú, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a meglévő munkaerőt, és beindítsuk a folyamatos képzést, hogy a készségek frissek és relevánsak maradjanak. A cégvezetés felelős azért, hogy olyan légkört alakítson ki, amelyben az emberek hajlandóak tanulni, beleértve magukat a vezetői csapatot is – mert mint tudjuk, az adatok ismerete egyre kritikusabb szempont a vezérigazgató önéletrajzában is

– mondta Anthony Scriffignano, Chief Data Scientist a Dun & Bradstreet-től.