Nagy változás jöhet a bankolásban: ezt most nem szabad elfelejtenie az ügyfeleknek, nagy a tét

A csoportos adóalanyiság feltétele a tulajdonosi összefonódás, de ha ez adott megérheti meglépni, mert számos előnnyel jár.

November 1-je és 20-a között jelenthetik be a vállalkozások, hogy csoportos társasági adóalannyá szeretnének válni. „E forma választása számos előnnyel járhat, például a veszteség csoporton belüli megosztásával adót lehet megtakarítani, és csökkenthetők a transzferárazással járó adminisztrációs költségek is. Ráadásul bizonyos esetekben az adókedvezményeket is jobban ki lehet használni.” – emelte ki Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

Kik hozhatnak létre csoportos adóalanyiságot?

A csoportos társasági adóalanyiság a NAV engedélyével jön létre, és kapcsolt vállalkozások választhatják. A csoport megalakítását valamennyi leendő csoporttagnak közösen írásban kell kérelmeznie. Új csoporttag a későbbiekben is csatlakozhat, ha azt a csoportképviselő és a csatlakozni kívánó adózó közösen, írásban kérelmezik.

A csoportos adóalanyiság feltétele a tulajdonosi összefonódás. A résztvevő csoporttagoknak legalább 75%-os arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszonyban kell lenniük. Egy kell esnie mérlegforduló napjuknak, és ugyanabban a pénznemben kell könyveiket vezetniük. E mellett minden egyes csoporttagnak a beszámolóját vagy a magyar számvitel vagy az IFRS szerint kell készítenie.

Hogy működik a csoportos adóalanyiság?

Az adóhatóság előtt a társasági adócsoportot a csoportképviselő testesíti meg, aki külön csoportazonosító számot kap. A csoportképviselő speciális nyilvántartást köteles majd vezetni, a csoportos adószámítás részleteiről. Az adóhatósághoz mind a csoporttagoknak, mind a csoportképviselőnek be kell majd jelentkeznie. Az egyes csoporttagoknak továbbra is különálló adólevezetést kell készíteniük, melyet az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatban az adóhatóságnak meg is kell küldeni. Az adóalap levezetését azonban a csoportképviselőnek is át kell adni, aki az így összegyűjtött adatokról elkészíti a csoport adóbevallását.

Miért éri meg?

megosztható a veszteség felhasználása

A csoport adóévi fizetendő társasági adóját a csoporttagok között az egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában kell majd felosztani. Ha van negatív adóalappal rendelkező csoporttag is, úgy ez a negatívum bizonyos korlátozások mellett csökkenteni tudja a csoport szintű társasági adóalapot és így az egyes csoporttagokra jutó fizetendő adót is. A csoportképviselő az egyes csoporttagokra jutó fizetendő adót a csoportos társasági adóbevallásában jelenti be az adóhatóságnak.

A tagok közötti belföldi kapcsolt ügyletekre nem kell transzferár-nyilvántartást készíteni.

Az adókedvezmények, különösen a fejlesztési adókedvezmény sokkal jobban kihasználható.

Ha a veszteséget termelő, fejlesztési adókedvezménnyel rendelkező adóalany egy olyan csoportos társasági adóalany tagja, amely többi leányvállalata nyereséges, akkor a nyereséges tagok felhasználhatják a veszteségét a csoport pozitív társasági adóalapjának 50%-áig. Így a beruházó társaságnak nem kell veszteséget elhatárolnia, és a nyereséges éveiben már nem lesz olyan elhatárolt vesztesége, amely szűkítené a kedvezmény felhasználását.